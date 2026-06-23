Con Prime Video el streaming comenzó en la Argentina la nueva era de integración

Desde que la industria audiovisual ingresó en la era de las plataformas de streaming y especialmente tras las proliferación de los diferentes servicios que de 2019 en adelante se propusieron competir con Netflix, y entre ellos, por la atención y el dinero de los suscriptores globales, estaba claro que más allá del entusiasmo inicial en algún momento ese modelo de negocio atomizado en extremo resultaría insostenible. Con los espectadores enfrentados a una oferta demasiado amplia para los bolsillos de la mayoría y con demasiado volumen de contenido para las horas del día que el público dispone para las plataformas, se sabía que más temprano que tarde el streaming tendería a la integración.

Ese futuro ya llegó y en la Argentina se puso en marcha gracias a Amazon. Desde comienzos de este mes Prime Video, aprovechando el Mundial, comenzó a ser un intermediario entre sus suscriptores y otros servicios de streaming independientes. Un modelo ya adoptado por Flow aunque en ese caso se trató de una extensión de los paquetes que la plataforma ofrecía en su origen como servicio de televisión por cable.

Prime Video sumó a su plataforma la posibilidad de contratar otros servicios de streaming como Apple TV, Paramount+ y Dsports

Por el lado de Prime Video los primeros servicios de streaming en integrarse a su menú fueron DSports, el contenido deportivo de Directv, a un costo mensual de $8499 durante los primeros 4 meses (luego queda en 9900 pesos) que incluye todos los partidos de la Copa Mundial; MGM+ ($4999 al mes): un servicio de streaming premium que ofrece un catálogo de series y películas asociadas al estudio MGM, propiedad de Amazon, y Universal+ (9499 pesos por mes) que cuenta con series populares como La ley y el orden y todo el resto del universo de policiales de la factoría de Dick Wolf además de reality shows, las nuevas temporadas del ciclo de comedia en vivo Saturday Night Live y los films de los estudios Universal.

Esta semana la oferta creció con la inclusión de Paramount+, por 5590 pesos por mes, que también ofrece acceso al Mundial y, como contraprogramación para quienes quieran tomarse un respiro del Campeonato del Mundo, también llegó al catálogo Apple TV (10.999 pesos por mes), una de las plataformas de contenido original más destacadas de los últimos años especialmente cuando se trata de sus series premiadas.

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A través de Prime Video también están disponibles plataformas más de nicho, o para espectadores de paladar negro, como MUBI (9999 pesos por mes): el servicio global de streaming dedicado al cine y las series de autor que ofrece un catálogo de films de directores consagrados y de realizadores emergentes de todo el mundo cuyas obras suelen darse a conocer en el circuito de festivales internacionales y Crunchyroll Fan (5199 por mes) y Crunchyroll Mega Fan (6099 por mes): plataformas especializadas en anime, dramas asiáticos y adaptaciones de manga que cuentan con un catálogo de más de 1000 series y más de 200 transmisiones simultáneas disponibles poco después de su emisión en Japón.

Para completar la variada oferta de plataformas accesibles para los suscriptores de Prime Video también se incluyeron ViX Premium (7.290 por mes), el servicio de streaming en español de TelevisaUnivision que ofrece acceso a más de 20,000 horas de telenovelas, estrenos exclusivos de películas, series originales, noticias y deportes en vivo; Adrenalina Pura+ (6.499 pesos por mes), canal especializado en contenido de acción, terror y suspenso, con películas y series de televisión y Sony One (4.500 pesos por mes), la plataforma digital premium del estudio Sony Pictures que incluye su biblioteca de películas y series de TV.