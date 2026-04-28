Adiós a la “plataforma para papás”: la fórmula secreta de Prime Video para destronar a Netflix entre los jóvenes

La estrategia que utiliza la compañía para posicionarse en la batalla del streaming

LA NACION Natalia Trzenko Escuchar Nota

En la industria audiovisual es obvio que atrapar la atención del público es la primera prioridad. Sin los espectadores que compren las entradas de cine o paguen la suscripción de una plataforma de streaming la producción existe en un vacío que no permite sostener el negocio. Se podrá decir que asegurarse en el interés de la audiencia es una apuesta por demás riesgosa, impredecible e imposible de replicar. Y sin embargo, cuando se identifica una receta ganadora, la industria se aferra a ella con uñas y dientes en busca de repetir el fenómeno una y otra vez. Un intento absurdo por definición, pero que de todos modos se aplica bajo la certeza de que si algo no está roto no hay por qué arreglarlo o dejar de producirlo. Y ese parece ser el método que ya hace tiempo utiliza Prime Video para posicionarse en la batalla del streaming.

Mientras en los últimos tiempos se habló mucho sobre cómo Netflix impone sus instrucciones y reglas a los creadores, una fórmula que Matt Damon y Ben Affleck mencionaron públicamente antes del estreno de El botín, el film que produjeron y protagonizaron para la plataforma, lo cierto es que la plataforma de Amazon también tiene una receta para despertar el interés del público y sostenerlo en el tiempo.

En su caso, la fórmula no está relacionada con las series o películas de acción, esas en las que los espectadores ya habían detectado por sí mismos la insistencia con colocar escenas de acción en los primeros minutos de la historia, la repetición de diálogos y el subrayado explícito de puntos clave de la trama, sino con las historias de amor juvenil.

Maxton Hall Prensa Prime Video

“Son esos relatos los que ayudaron a que Prime Video creciera y dejara de ser percibido como la plataforma para los papás”, decía a LA NACION Javiera Balmaceda, responsable de los contenidos originales de la plataforma para Latinoamérica, Canadá y Australia, tras el anuncio de las nuevas producciones internacionales del servicio de streaming realizado en Londres en febrero. ¿Cuál fue la estrategia para cambiar ese prejuicio? Escuchar a las audiencias, decía la ejecutiva. Y lo que los espectadores estaban diciéndoles con sus clics era que querían ver más de esas adaptaciones de novelas románticas protagonizadas por actores jóvenes que Prime Video estaba produciendo en todo el mundo.

Sus mediciones de audiencias confirmaron la tendencia: en 2025 en el top 10 de contenidos no hablados en inglés más vistos en todo el mundo los primeros puestos los ocuparon la película Culpa nuestra, tercera parte de la trilogía adaptada de las novelas de la escritora argentino-española Mercedes Ron y la serie alemana Maxton Hall, inspirada en los libros de Mona Kasten. Además, las cifras recolectadas por la plataforma indicaban que hasta finales de 2025 la trilogía completa de la Culpa llevaba un acumulado de 100 millones de vistas en todo el mundo.

Y aunque la metodología que las plataformas utiliza para obtener sus mediciones de audiencias es más bien opaca, está claro que ellos confían en los resultados obtenidos al punto de enfocar una gran parte de sus producciones al género romántico juvenil derivado de éxitos editoriales principalmente originados en la plataforma de escritura Wattpad y festejados por los usuarios de TikTok.

Amor animal, otra propuesta de Amazon Prime dirigida especialmente para su audiencia

Más allá de dónde se realicen las series o las películas exclusivas de la plataforma, este año la línea editorial permanece y se profundiza: ya están disponibles en la plataforma la película Amor fuera de tiempo, basada en la novela de Wattpad escrita por Tay Marley, la serie argentina original Amor animal y el largometraje Love Me, Love Me, filmado entre España e Italia que repite la fórmula exitosa: jóvenes bellos, colegios privados exclusivos y un triángulo amoroso diseñado para que los espectadores se dividan en bandos y defiendan apasionadamente a sus favoritos más allá de la pantalla.

Así sucedió con la ya concluida serie El verano en que me enamoré, creada por la escritora Jenny Han a partir de su propia novela, un éxito tan rotundo para la plataforma que más allá de haber cerrado la historia con el final de la tercera temporada, ya anunció que tendrá una nueva conclusión en forma de largometraje aún sin fecha de estreno confirmada.

Lo que se viene

Mientras tanto, su próxima gran apuesta llegará a la plataforma el 13 de mayo. Se trata de la primera temporada de Off Campus: Kiss Me, un cuento romántico basado en las novelas escritas por Elle Kennedy que giran en torno a los integrantes de un equipo de hockey sobre hielo universitarios y sus romances. Con una segunda temporada ya confirmada para el año que viene, los espectadores que se interesen por esta saga podrán amenizar la espera con otra serie que se sumará a la oferta de la plataforma desde el 10 de junio, Every Year After. Se trata de un relato sobre el primer amor y las segundas oportunidades inspirada por el exitoso libro Every Summer After, de Carley Fortune.

De España con amor

Ester Expósito, la nueva protagonista romántica de Prime Video Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Del lado de los largometrajes, este año llegará a Prime Video otra adaptación de los libros de Mercedes Ron, la autora de esas historias que tan buenos resultados le dieron a la plataforma. Se trata del díptico Marfíl y Ébano, protagonizado por la española Ester Expósito (Elite). A ellos se sumará también la película Perfectos mentirosos, basada en la novela de Alex Mirez, otra autora de probado éxito en Wattpad, ambientada en una prestigiosa universidad a la que llega la protagonista en busca de venganza para quedar envuelta en un romance emocionante y peligroso con uno de los misteriosos y seductores hermanos Cash.

Para completar la oferta y tal vez como respuesta al suceso de Más que rivales (HBO Max), otra serie basada en una saga de novelas de romance gay ambientada en el mundo del deporte profesional, hace pocos días los estudios Amazon confirmaron que están desarrollando Playing the Field, una ficción inspirada en el libro Cleat Cute, que sigue los derroteros amorosos lésbicos de un equipo de jugadoras de fútbol.

Ese "No quiero..." Nos llega al alma 💘❤️‍🔥#LoveMeLoveMeMovie pic.twitter.com/ljPOVVU73r — Prime Video LATAM (@PrimeVideoLat) March 5, 2026

Más allá de la ampliación del espectro en cuanto a la orientación sexual, lo cierto es que el nuevo proyecto que Prime Video tiene entre manos sigue al pie de la letra la fórmula que la plataforma aplica con convicción: tramas románticas con protagonistas jóvenes mayormente basadas en novelas exitosas que ya cuentan con apasionados seguidores y, sobre todo, que garantizan que en el caso de que la serie sea un suceso, su continuación está asegurada gracias al extenso material de origen. Así, con las lecciones aprendidas de la industria de cine de Hollywood, Prime Video sabe que lo mejor de dar con un éxito es poder repetirlo.