D23: anuncios, sorpresas y una lluvia de estrellas en la gran fiesta que Disney prepara para sus fans

Escuchar

ANAHEIM, California.- “Prepárense este año para lo más grande” es el consejo escuchado esta vez por los fans de Disney que cada dos años viven para esta época del año el mejor momento de sus vidas. Hoy comenzará la octava convención D23, el encuentro de tres días con el que la compañía del ratón Mickey retribuye la fidelidad, el respaldo y la confianza de los seguidores de la marca con un programa de actividades que los tendrá como primeros (y privilegiados) protagonistas de las novedades y los anuncios más importantes de los próximos tiempos.

Más allá de una celebración que une a los directivos, artistas y empleados de Disney con su público a partir de lo que todos ellos tienen en común, el mundo del entretenimiento se prepara con la máxima expectativa para conocer en las próximas 72 horas qué tiene preparada la compañía, entendida en este caso como gran usina de contenidos y creaciones artísticas, para las siguientes temporadas.

Cada vez que se organiza una nueva D23 en esta ciudad, que se mueve al ritmo del primero y más antiguo de los parques temáticos de Disney (la creación original del fundador de la marca, instalada muy cerca de la sede de la convención), siempre hay apuestas fuertes. Durante varios meses se diseñan y preparan en el secreto más absoluto las novedades que los fans reciben con júbilo y, como es de esperar, con la camiseta puesta.

Aunque no lo parezca, la inmortal Miss Piggy cumple este año 70

Nadie sabe fuera del comando de la compañía, como suele ocurrir en estos casos, qué se anunciará este año. Pero todos suponen que va a ser fuerte porque los adelantos que Disney hizo en la Comic Con de San Diego, hace menos de un mes, sorprendieron a muchos. Sobre todo la (re)aparición de Robert Downey, Jr., uno de los grandes héroes de Disney (vía Marvel) en las últimas dos décadas ahora transformado en villano estelar del comienzo de una nueva fase del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Fue como si Disney confiara en el antiguo Iron Man para corregir unos cuantos pasos en falso con una suerte de regreso a las fuentes de los Avengers, sello hasta ahora indestructible y al parecer necesario para revitalizar la continuidad de los superhéroes made in Marvel y, de paso, por extensión también al género mismo, envuelto desde hace un buen tiempo en una notoria crisis creativa.

Podrían esperarse entonces, aunque nadie anticipe nada, anuncios conectados a las próximas dos películas de los Avengers dirigidas, como las anteriores, por los hermanos Anthony y Joe Russo. Y mucho más, porque cada D23, frente a sus seguidores más fieles, Disney tiene la costumbre de llenar la jornada inaugural de la convención con presentaciones, apariciones estelares y anuncios en los que juega muchísimo el factor sorpresa. Lo mismo ocurrirá este viernes.

Sabemos, por ejemplo, que están por llegar antes de fin de año la segunda película de Moana y Mufasa, otro ejemplo de cómo Disney reinventa (con suerte dispar hasta ahora) sus clásicos animados con versiones que ahora tienen personajes con apariencia real aunque son generados por computadora. Podemos esperar entonces nuevas imágenes y revelaciones al respecto.

Moana regresará con nuevas aventuras, que podrían presentarse en la convención Archivo

Pero habrá mucho más. En la última actualización del calendario de estrenos que maneja la industria del cine local y se actualiza cada semana, figuran tres fechas de 2025 con títulos de Disney “a confirmar”. Y la cifra se eleva nada menos que a 13 en la grilla completa de 2026. Esto quiere decir que la compañía del ratón Mickey tiene varios ases en la manga hasta ahora inéditos para revelar frente a su público más consecuente, que quiere por supuesto ser el primero en enterarse. Todo acompañado por la presencia en el escenario de sus directores y sobre todo sus protagonistas. La D23 funciona en este caso como una atracción más (de las más grandes) que tienen los parques temáticos de Disney, pero en este caso con estrellas de Hollywood sobre el escenario.

Lo que todos los observadores esperan en cuanto a anuncios tiene necesariamente que ser grande, porque se espera la más concurrida D23 de toda la historia, iniciada en 2009. Si la anterior, realizada en 2022, convocó a 80.000 personas, según datos que maneja el propio holding, todos descuentan que la cifra será mucho más elevada. Al menos la programación que se anuncia duplicará, en la mirada de todos los analistas de Hollywood, la oferta de la edición previa.

Semejante expectativa llevó a los ejecutivos de Disney a organizar por primera vez una convención D23 en dos lugares diferentes. La mayoría de las actividades, entre el viernes y el domingo (más un adelanto para quienes pagaron el paquete VIP con un recorrido exclusivo el jueves, pocas horas antes de la apertura) volverá a desarrollarse en el enorme Centro de Convenciones de Anaheim.

Pero a partir de ahora las tres celebraciones más importantes de la convención tendrán otra sede, el Honda Center, un imponente estadio cubierto en el que suele jugar sus partidos de la temporada oficial de hockey sobre hielo el equipo de los Ducks (patos) de Anaheim. Este año, la presentación del viernes con la citada programación de entretenimiento de las distintas marcas de Disney, el encuentro similar del sábado llamado Disney Experiences (dedicado más que nada a las novedades que tendrán los parques temáticos a lo largo del mundo) y la ceremonia de consagración como Leyendas de Disney de grandes figuras se harán en el Honda Center, con capacidad para casi 18.500 personas promedio. Hasta hace dos años, esas presentaciones se venían haciendo en el enorme auditorio central del centro de convenciones, ante unas 7500 personas. Muchas quedaban afuera.

Harrison Ford junto a Rob Delaney y Kevin Feige hace tres semanas en Comic Con; el actor, una leyenda por Star Wars, se acaba de sumar como villano al universo Marvel Jesse Grant - Getty Images North America

El anuncio de las novedades, los cambios y las innovaciones que tendrán los parques es esperado como pocas otras cosas entre los fans de Disney. Se habla de una expansión del espacio temático dedicado a Zootopia en Disney Shanghai y una posible nueva montaña rusa consagrada a los personajes de Monsters, Inc. en Disney Californian Adventure. No serán las únicas novedades en ese sentido.

Y por el lado de las leyendas, un acto que se realiza todos los años como tributo y reconocimiento a figuras casi siempre anónimas, incorporadas al día a día laboral y creativo, este año tendrá mayor magnitud e importancia por los nombres que participarán este año. A partir del domingo serán Leyendas de Disney la gran vestuarista del cine Colleen Atwood, Jamie Lee Curtis, Miley Cyrus, Harrison Ford, Angela Bassett, los directores James Cameron y James L. Brooks, el músico John Williams, Frank Oz (la mano derecha de Jim Henson, el creador de los Muppets) y Steve Ditko, uno de los dos personajes (junto a Stan Lee) que crearon al Hombre Araña. Por supuesto, lo que se espera sobre todo es que en medio de las presentaciones haya música, canto, baile, coreografías y muchos actores y personajes que saludarán al público.

Casi todo lo demás está pensado más que nada para el disfrute y el esparcimiento de quienes entienden a Disney como la única puerta cabal de entrada al mundo de la cultura pop. Allí hay de todo: merchandising recién salido del horno, competencias de disfraces, cosplay para todos los gustos, exposiciones de recuerdos y memorabilia, espacios para el intercambio de pines (elementos definitorios de la identidad que Disney comparte con el público), concursos de arte, detalles inéditos sobre los archivos.

Ellen Pompeo y Eric Dane en Grey's Anatomy, serie que cumple 20 años en el aire y será uno de los ejes de las celebraciones en Anaheim Captura de video/ ABC

Este año, en medio de un programa amplísimo, se anuncian entre otros un panel sobre los 20 años de la serie Grey’s Anatomy con sus protagonistas intercambiando impresiones y experiencias con sus fans, los 70 años de Miss Piggy (la más glamorosa estrella de los Muppets) y los 90 del pato Donald; una guía para nuevos directores a propósito de la presentación de un libro sobre esa historia escrito por Pete Docter (director de la primera Intensa-mente y jefe creativo de Pixar), las novedades animadas de Marvel, un panel sobre temas educativos con la presencia del elenco de la serie Abbott Elementary y oportunidades para que los fans se saquen fotos con las figuras y los decorados icónicos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo y Only Murders in the Building. Y promesas de mucho más para esta D23 agrandada y con la promesa de una lluvia de estrellas en medio del interminable sol californiano para lo que queda de este verano.