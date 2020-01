David Schwimmer, que compuso a Ross Geller en la recordada sitcom, se refirió a un posible regreso a la pantalla de Friends, con un tono más inclusivo Crédito: NBC/Warner Bros

¿Vuelven o no vuelven? ¿Se juntarían para hacer un capítulo nuevo? ¿Valdría la pena? Estas y muchas otras preguntas similares están dentro del cuestionario al que se someten continuamente los protagonistas de una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión, Friends. En esta oportunidad, el que habló al respecto fue David Schwimmer, quien interpretaba a Ross Geller en la sitcom, pero su respuesta sorprendió por completo.

"Teniendo en cuenta las diferentes trayectorias que forjó cada uno en su carrera, no creo que sea posible juntarnos para volver a grabar", explicó durante una entrevista con The Guardian, en donde aseguró que sería lindo un programa de televisión con los seis conversando en un café sobre la serie. "Creo que todos pensamos lo mismo: ¿Para qué cambiar un final que fue el correcto para la serie? Yo no quiero hacerlo solo por el dinero. Debería tener sentido a nivel creativo, pero nada de lo que he escuchado hasta el momento lo tiene", agregó.

Schwimmer propuso algo completamente diferente para aquellos que quieren volver a ver a Friends en la pantalla. "A lo mejor, deberían hacer Friends con un elenco completamente de afroamericanos o asiáticos", arriesgó.

Con esta frase, Schwimmer tocó uno de los temas por el que la serie fue duramente criticada: la falta de diversidad. Según el actor, él era consciente de esto y durante años presionó a los productores para que Ross saliera con una mujer afroamericana. "Una de las primeras novias que mi personaje tuvo era asiática. Creo que de alguna manera presioné un poco para que se tomara consciencia".

El actor también se refirió a los chistes homofóbicos y el sexismo dentro del show. "Los millennials que hoy en día ven Friends en Netflix se sorprenden con algunas historias", reflexionó David. "No me importa. La realidad es que el show fue transgresor en su momento por otras cosas, como el hecho de hablar del sexo ocasional como algo natural, el uso de preservativos, el casamiento gay y las relaciones en sí mismas. En el piloto, mi personaje se está divorciando porque su esposa lo deja por otra mujer, y ellas se terminan casando", dijo defendiendo la serie.

"Creo que hoy algunas cosas se sacan de contexto; hay que verlo desde otra perspectiva, de lo que buscaba transmitir el show en ese momento histórico. Soy la primera persona en reconocer que a lo mejor había algunas cosas inapropiadas o dichas con insensibilidad, pero también siento que yo tenía bastante consciencia social en el momento, y había buenos mensajes".

El actor destacó, por ejemplo, que el judaísmo estuviese tan presente. "Algo que me gustó mucho es que durante una temporada no se habló solo de la Navidad, sino también de Hanukkah, y a pesar de que me tuve que disfrazar en ese capítulo de un armadillo, me puso contento que al menos contáramos las diferencias entre las religiones".

El actor también se refirió a la relación que tiene con sus ex compañeros, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Matthew Perry. "Nos reunimos todos a cenar hace poco en la casa de Courtney. Todos trabajamos y tenemos familias, por lo que no nos vemos todo el tiempo. Algunos tienen más relación que otros entre sí. Probablemente yo sea más cercano a LeBlanc en el día a día", reveló.