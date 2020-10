El actor Michael C. Hall estará presente en los nuevos 10 episodios de Dexter que se estrenarán a mediados del año próximo Fuente: Archivo

Dexter, una de las series sobre crímenes más reconocidas, regresará a la pantalla. La cadena de cable Showtime anunció que habrá 10 nuevos episodios a los que volverán dos piezas claves de este entramado que no paró de ganar fanáticos: el actor Michael C. Hall retomará el personaje por el que estuvo nominado al Emmy en cinco ocasiones y se llevó el Globo de Oro; y también estará Clyde Phillips, el guionista que tomó las riendas de la serie entre 2006 y 2009.

"No sé si regresará [Dexter]. He aprendido a no decir nunca jamás. Dije que no haría otra serie después de Six Feet Under y luego hice Dexter. No es una imposibilidad", había dicho hace dos años, en Cannes, el actor . Pero ahora todo indica que las condiciones están dadas para la continuación. "Solo volveríamos a este personaje único si podíamos encontrar una mirada creativa que fuera verdaderamente merecedora de esta serie brillante y original. Bueno, me complace informar que Clyde Phillips y Michael C. Hall la han encontrado", dijo Gary Levine, presidente de la cadena Showtime.

A siete años del último capítulo la trama de este antihéroe regresará a la pantalla Fuente: Archivo

Dexter estuvo al aire durante 8 temporadas hasta 2013, ganando múltiples premios y consolidando una tendencia de antihéroes moralmente ambiguos en la televisión norteamericana. Showtime no dio ninguna pista sobre la nueva trama ni si volverán alguno de los principales personajes de la serie. Dijo que espera empezar la producción a finales de este año, empezar a filmar a principio de 2021 y estrenar a mediados del próximo año. Aunque, claro, en tiempos de Covid-19 todo puede cambiar.

La serie se despidió en 2013 con el personaje de Dexter Morgan fingiendo su propia muerte tras destrozar su embarcación y salir de un hospital con el cuerpo de su hermana, que estaba en coma. Su hijo Harrison se había ido a la Argentina con Hannah, su amante, y él había pasado a vivir en el estado de Oregon con otra identidad. Ya en ese momento la serie había perdido el nivel de audiencia y de reconocimiento inicial. Las 4 primeras temporadas de la serie siempre estuvieron nominadas a los Emmy en la categoría mejor serie dramática, aunque nunca ganó el premio. Debido a la amplia repercusión en el público, la historia continuó más de la cuenta y el desgaste de la trama se hizo evidente al final. Sin embargo, ahora tanto el protagonista como el guionista parecen haber encontrado la forma de regresar por más con estos 10 nuevos episodios.

