Qué significa Pacífico, el nombre que eligieron Benjamín Amadeo y Martina para su hijo

Benjamín Amadeo anunció que fue papá por segunda vez. A raíz de esto confirmó que el peculiar nombre elegido fue Pacífico Amadeo. El bautismo de una persona trae consigo un sinfín de razones que quedan en la intimidad de una pareja, aunque, cada nombre, tiene una historia y un origen.

La etimología del nombre Pacífico viene del latín pacificus, un término que denota la cualidad de lo tranquilo y apacible. Históricamente, su relevancia se consolidó a través de la locución Mare Pacificum, expresión acuñada por navegantes y exploradores para describir la inusual serenidad de las aguas oceánicas en comparación con otras latitudes.

La historia marca que el nombre Pacífico, como tal lo indica su significado, está enmarcado en un uso relativo a la tranquilidad y serenidad. Además del uso personal, este bautismo también está asociado a cuestiones geográficas como, por ejemplo, el océano Pacífico, un término utilizado para el movimiento parsimonioso de las aguas.

Pacífico de San Severino

Además, muchas personas han recibido el nombre Pacífico, representando una conexión con la paz y la calma. Uno de los casos más emblemáticos es Pacífico de San Severino (1653-1721), un sacerdote franciscano italiano conocido por su vida de oración y penitencia, así como por su intercesión en la curación de enfermedades a los fieles. Su legado perdura en la Iglesia Católica, donde es venerado como santo.

El anuncio de Benjamín Amadeo

En su cuenta de Instagram, el cantante anunció la llegada al mundo de Pacífico Amadeo, su segundo hijo. En pareja con Martina, la familia se agrandó a cuatro integrantes tras el nacimiento, a principios de 2022, de Andes, su otra hija.

“Hoy nació don Pacífico Amadeo, pisciano, hincha del Rojo y argentino. Madre y bebé 100 puntos. Estamos rebalsados de amo”, indicó el intérprete, quien, hace unos meses, dio señales de que la familia se iba a agrandar.

Benjamín Amadeo anunció que será papá por segunda vez arriba del escenario

Al ser una celebridad reconocida en el ambiente y en los medios de comunicación, Benjamín recibió la felicitación por parte de muchísimas personas, entre ellos,Migue Granados, Martín Garabal, Celeste Cid, Chino Darín, entre otros.

Benjamín Amadeo junto a Martina, su pareja actual GViercovich

Por otra parte, el reconocido cantante decidió mantener la privacidad en cuanto a la integridad de Martina sin exponerla en las redes sociales, como así tampoco a sus hijos, quienes en muy pocas oportunidades están presentes en fotos que se divulgan en las redes sociales.