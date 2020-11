Disney+: The Imagineering Story, o la visión de un hombre adelantado a su época

The Imagineering Story (EE. UU./2019). Dirección: Leslie Iwerks. Guion: Mark Catalena. Fotografía: Suki Mendencevic. Música: Jeff Kryka. Narración: Angela Bassett. Disponible en: Disney+. Nuestra opinión: buena.

El comienzo de The Imagineering Story es la biografía que más le hubiese agradado a Walt Disney. Un relato que lo pinta menos como artista y mucho más como un visionario, un hombre decidido a transformar para siempre la industria del entretenimiento, a partir de la integración entre el espíritu creativo aplicado al esparcimiento y el poder de la tecnología.

El relato de la vida de Disney concluye al término del primero de los seis episodios, pero la serie continúa con su legado, que no es otra cosa que el desarrollo de aquello que él imaginó como "el lugar más feliz de la Tierra", un espacio en el cual esa visión pueda ser puesta en movimiento y hacerse perdurable. A partir de allí, el resto de The Imagineering Story no es otra cosa que la crónica del desarrollo y la expansión de los parques temáticos de Disney, seguramente el máximo legado del primer nombre con el que se identifica en cualquier lugar del mundo la idea del entretenimiento familiar.

Al tratarse de una producción de los estudios Disney, la serie ofrece una inevitable autorreferencialidad en todo su desarrollo. Su directora es la nieta de Ub Iwerks, una de las figuras más grandiosas de toda la historia de Disney como estudio de animación. Y el tono prolijo y muy profesional de la narración en la voz de Angela Bassett (para quienes eligen verla en idioma original), que hasta en algún momento puede ser neutro, tampoco puede evitar la caída constante en un retrato encomiable y apologético de esos logros. Es cierto a la vez que los parques de Disney suelen ser prodigios de diseño, creatividad y asombro para quienes los visitan.

Con la ayuda de un formidable material de archivo y la buena memoria de algunos de los protagonistas de esta historia, The Imagineering Story cumple con su objetivo de contar en imágenes la evolución del poder de Disney para transformar en atracción permanente un modelo de entretenimiento recreado de múltiples formas, desde maquetas y figuras en movimiento hasta grandes estructuras desplegadas alrededor de un concepto o algún personaje. En este punto, la biografía de Disney se funde y se integra con la biografía de la compañía que lleva su nombre.

Pensar en The Imagineering Story como un documental corporativo es algo ineludible. El éxito de la estrategia de Disney está fuera de discusión y hace propicio este enfoque. Pero lo más interesante está en otro lado. En cómo vemos y descubrimos el trabajo portentoso de esos nombres desconocidos capaces de sorprendernos con sus creaciones. En este sentido valen sobre todo la pena los testimonios de Bob Gurr (el inventor del famoso tren monorriel y otras conocidas atracciones de los parques) y del sagaz Joe Rohde, el gran diseñador de Animal Kingdom y responsable del perfil y el concepto que hoy tiene la mayoría de los parques de Disney.

La serie también adquiere de manera involuntaria e inesperada una poderosa conexión con la actualidad. La pandemia exige un distanciamiento social absolutamente incompatible con la esencia del trabajo expuesto aquí. De hecho, la mayoría de estos espacios están cerrados o tienen el acceso muy restringido. Ver las imágenes de archivo (algunas muy recientes) de esos parques pletóricos de público con la actualidad en nuestra cabeza puede llegar a adquirir un efecto inquietante y hasta sobrecogedor. Habrá que ver cómo se escribe el siguiente capítulo, que está transcurriendo ahora mismo.

