Series y cine en streaming: los estrenos más importantes que llegan en enero

En enero, las principales plataformas de streaming tienen listos numerosos lanzamientos que buscarán atraer la atención de sus usuarios, en un mercado cada vez más competitivo. De ese modo, en las próximas semanas llegarán prometedores títulos como el nuevo spin off de Game of Thrones, la segunda temporada de un prestigioso drama médico, y la última película de Guillermo Francella, entre tantas otras novedades.

The Pitt (Segunda temporada)

Luego de un primer año muy sólido, que incluso le valió numerosas nominaciones en distintas premiaciones, regresa The Pitt con su nueva temporada. El actor Noah Wyle una vez más se pone en la piel de Robby, un médico que lidera un equipo de profesionales de la salud a lo largo de un turno de guardia que se prolonga por más de medio día. A fuerza de un ritmo cargado de adrenalina, en el que los doctores deben tomar decisiones muy complejas en pocos segundos, The Pitt logra mantener un clima vertiginoso, que solo se toma un respiro para hacer foco en las dudas que asoman en momentos cruciales. Con un espíritu muy cercano al de la mítica E.R. Emergencias (y en ese sentido no es casual la presencia de Wyle), esta es con comodidad una de las mejores series de la actualidad., esta es con comodidad una de las mejores series de la actualidad.

La segunda temporada de The Pitt ya está disponible en HBO Max.

Joven secuestrada (miniserie)

Las hermanas gemelas Lily (Tallulah Evans) y Abby (Delphi Evans) llevaban una vida apacible, que transcurría entre sus estudios y la vida familiar. Pero todo cambia de manera dramática cuando Lily es secuestrada y mantenida en cautiverio durante varios años. El responsable de ese delito es Rick Hansen (Alfie Allen), un profesor del colegio en el que ambas estudiaban. A pesar de las intensas búsquedas, la familia de la joven nunca pudo encontrarla. Pero casi una década más tarde, Lily logra escapar y denunciar el infierno que atravesó, sin saber que esa situación dará pie al dolor de intentar volver a su antigua rutina, en medio de una sociedad que la había olvidado y bajo el amparo de una familia a la que le cuesta reconocer.

Joven secuestrada ya se encuentra disponible en Paramount+.

All her Fault (miniserie)

Basada en la novela homónima de Andrea Marra, esta ficción se focaliza en la angustia que atraviesa una madre que no logra encontrar a su hijo. Marissa Irvine (Sarah Snooke) pasa por la casa de un amigo de su pequeño para retirarlo luego de una tarde de juegos. Sin embargo, cuando le abren la puerta, ella se encuentra con que en ese domicilio vive otra familia, y que nadie escuchó ni siquiera hablar de su niño. A partir de ese instante, la mujer evita desesperar y focalizar su atención es descubrir qué sucedió en ese lugar, y cuál es el paradero de su hijo. Y a medida que su investigación avance, Marissa descubrirá secretos profundamente guardados en el seno de un pueblo en el que siempre abundaron las mentiras y las traiciones. All Her Fault es un adictivo thriller en el que junto a Snooke, también se encuentran Dakota Fanning, Sophia Lillis, Jake Lacy y Michael Peña.

All Her Fault ya está disponible en Prime Video.

Homo Argentum (película)

Luego de una larga espera, finalmente llega Homo Argentum, la exitosa película protagonizada por Guillermo Francella, y dirigida por la dupla compuesta por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Este título, que con más de un millón trescientas mil entradas vendidas se posicionó como el film argentino más taquillero del 2025, está integrado por dieciséis historias independientes, en las que el propio Francella interpreta a todos los personajes centrales de cada relato. Bajo esa premisa, el popular actor argentino hace gala de su versatilidad, y se pone en la piel de toda clase de figuras que bordean la excentricidad, la humildad o el tono costumbrista, entre los muchos tonos que atraviesan los cortos..

Homo Argentum estará disponible en Disney+ a partir del 16 de enero.

El caballero de los siete reinos (primera temporada)

A casi 7 años de su final, el universo de Game of Thrones se expande aún más con la llegada de este segundo spin off, que adapta una serie de novelas cortas. El mundo de fantasía heroica creado por George R. R. Martin se traslada en esta serie a un siglo antes de los hechos narrados en la saga central. Aquí los protagonistas son el caballero Sir Duncan El Alto (Peter Claffey), y su escudero, el joven Egg (Dexter Sol Ansell). Ambos personajes deberán recorrer las tierras de Poniente y enfrentarse a toda clase de amenazas y criaturas. Pero lejos de las sagas ambiciosas que involucran a decenas de personajes, esta vez la historia es mucho más chica y comprende a los dos personajes centrales y sus pequeñas batallas. La primera temporada de seis episodios, se encolumna en la estrategia de HBO por continuar posicionando a Game of Thrones como una de sus principales franquicias, y confiando en que el público continúa interesado en descubrir nuevos relatos ambientado en ese mundo fantástico. De ese modo, El caballero de los siete reinos es no solo una ficción ideal para los fans de esa saga, sino que también es un gran aperitivo de cara a la tercera temporada de La casa del Dragón, que llegará a mediados del 2026.

El caballero de los siete reinos estrena el 19 de enero en HBO Max.

Belleza perfecta (primera temporada)

El productor Ryan Murphy (responsable de Monstruos, American Horror Story y Glee, entre otras ficciones) estrena de manera casi mensual un nuevo proyecto: ahora llega el turno de Belleza perfecta. En esta serie, una pareja de agentes del FBI se dirige a París, para investigar la muerte de varias supermodelos. A medida que el caso avanza, el agente Cooper (Evan Peters) descubre una posible relación entre un virus de transmisión sexual y un multimillonario tecnológico que elaboró una droga sintética que puede llevar a la muerte a sus consumidores. A medida que la acción se traslada por diferentes ciudades como Roma, Venecia o Nueva York, las muertes se multiplican, frente al aumento en la demanda de una droga que promete un físico hegemónico. Belleza perfecta es un ambicioso thriller conspirativo, que cuenta con un elenco de lujo entre quienes se destaca a Ashton Kutcher, Ari Graynor, Bella Hadid, Ben Platt, Isabella Rossellini, Lux Pascal, Meghan Trainor, Nicola Peltz Beckham, Peter Gallagher y Vincent D’Onofrio.

Belleza perfecta estrena en Disney+ el 21 de enero.

Wonder Man (miniserie)

Marvel vuelve a estrenar una serie, a pesar de algunos pasos en falso (como sucedió con She-Hulk, o Ms. Marvel), y esta vez apuesta por un personaje que en los cómics fue un importante Vengador, pero que durante los últimos años quedó algo relegado. La historia de Wonder Man comienza con Simon Williams (Yahya Abdul- Mateen II), un actor que sueña con obtener el papel que lo catapulte a la fama. Por ese motivo es que cuando se entera de manera fortuita que van a realizar un film de superhéroes, decide hacer lo imposible para obtener el papel central. Y sin proponérselo, termina por conseguir mucho más que eso, porque se convertirá en el dueño de increíbles superpoderes que lo llevarán a plantearse si prefiere ser un admirado héroe o un prestigioso actor. En tono de comedia, Wonder Man presenta la historia de un atípico justiciero que terminará por enfrentarse a Trevor Slattery (Ben Kingsley), un caricaturesco villano que apareció en Iron Man 3 y en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.