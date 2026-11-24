La serie argentina División Palermo volvió a triunfar en los premios Emmy Internacionales. Este lunes por la noche, en una ceremonia celebrada en Nueva York, la ficción creada, dirigida y protagonizada por Santiago Korovsky se consagró como mejor comedia por su segunda temporada. Tras haber obtenido la misma distinción en 2024, se convirtió en la primera producción argentina en ganar en esa categoría por dos temporadas consecutivas.

En la 54ª edición de los premios que otorga la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, la producción de Netflix y K&S Films se impuso frente a Man vs. Baby (Reino Unido), Old Dog, New Tricks (España) y Vir Das: Fool Volume (India).

Santiago Korovsky y la productora Leticia Cristi celebraron en Nueva York el segundo Emmy Internacional a mejor comedia de División Palermo, que ya había sido distinguida por su primera temporada en 2024 LEONARDO MUNOZ - AFP

Korovsky fue el encargado de recibir la estatuilla y, fiel al estilo de la ficción, comenzó su discurso de agradecimiento con una ironía sobre la situación actual del país. “Recortar nuestros discursos no es un problema, tenemos algo de experiencia. Somos de la Argentina, donde están recortando todo”, lanzó en inglés.

“No puedo creer que estemos acá otra vez, dos años después, y que todavía no haya mejorado mi inglés. Así que déjenme decir unas palabras en español”, continuó el actor, antes de dedicarles unas palabras a quienes lo acompañaron durante el proyecto.

“Gracias al equipo, al elenco, a K&S, Netflix, a mi directora, a mis amigos, a mi novia [Celeste Cid], a mi familia por bancarse todas mis inseguridades. Les aviso que este premio no va a hacer que se reduzcan”, bromeó.

El creador también aprovechó su paso por el escenario para reflexionar sobre el contexto social en el que nació la serie y los cambios que se produjeron desde entonces. “Empezamos la serie riéndonos de la gente que usaba la inclusión como una herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa. El bullying vende mejor”, expresó en inglés.

“Empezamos la serie riéndonos de la gente que usaba la inclusión como una herramienta de marketing. Ahora ni siquiera les importa. El bullying vende más”, expresó Korovsky al recibir la estatuilla Tomás Francisco Cuesta/Netflix

Tras bromear con que ahora extraña el marketing, concluyó: “Pero las tendencias no duran. Y si esta tendencia del cuerpo perdura, nos vamos a reír de ella de todos modos. ¡Vamos, Argentina!”.

La celebración se trasladó a las redes sociales del actor, quien compartió en sus historias de Instagram la publicación con la que Netflix Argentina anunció el triunfo. “2 temporadas, 2 Emmy. No lo puedo creer”, escribió.

División Palermo fue la única producción argentina premiada durante la ceremonia. Ricardo Darín, que competía en la categoría de mejor actor por su interpretación de Juan Salvo en El Eternauta, perdió frente al británico Bobby Schofield, protagonista de Unforgivable. Por su parte, Menem, la ficción de Prime Video protagonizada por Leonardo Sbaraglia, quedó desplazada por la producción francesa Carême en la categoría de mejor serie dramática.

Una comedia que desafía los límites del humor

Desde su estreno en febrero de 2023, División Palermo encontró en el humor incómodo y la sátira una manera de abordar la discriminación, los prejuicios y las contradicciones detrás de los discursos de inclusión.

La ficción sigue las aventuras de una Guardia Urbana integrada por miembros de distintas minorías y concebida como una iniciativa para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, sus integrantes terminan involucrados en investigaciones criminales que exceden ampliamente las funciones para las que fueron convocados.

Con Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López y las incorporaciones de Juan Minujín y Martín Piroyansky, la segunda temporada de División Palermo retoma las aventuras de una Guardia Urbana integrada por miembros de distintas minorías Mariano Landet / Netflix

El 17 de julio de 2025, la comedia regresó a Netflix con su segunda y última temporada. En esta oportunidad, Felipe, el personaje interpretado por Korovsky, se adentra en el mundo de los servicios de inteligencia y recibe una nueva misión: infiltrarse en una presunta organización criminal que opera desde un café de Palermo.

En la segunda temporada, Felipe Rozenfeld es reclutado por los servicios de inteligencia para investigar a una presunta banda criminal que opera desde Cuero Café, un café de especialidad cuyo dueño es interpretado por Juan Minujín Mariano Landet / Netflix

Además del regreso de Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas y Facundo Bogarín, los nuevos episodios contaron con las incorporaciones de Juan Minujín, Alejandra Flechner, Martín Piroyansky, Esteban Bigliardi, Inés Efron y Guillermo Arengo, entre otros.