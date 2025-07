Se estrenó la segunda temporada de División Palermo: qué actores se sumaron al elenco

Si algo funciona hay que continuarlo y eso fue exactamente lo que hizo Santiago Korovsky. Este jueves 17 de julio llegó a Netflix la segunda temporada de División Palermo, serie que lo tiene como creador, director, guionista y protagonista con la producción de K&S Films. En la plataforma de streaming ya se encuentran disponibles los ocho nuevos episodios que continuarán con la historia, misiones y proyectos de la Guardia Urbana. Además, el estreno viene acompañado por un reparto renovado. Si bien los protagonistas volvieron a retomar sus personajes, se sumaron seis actores de renombre.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

“La Guardia Urbana se expande y el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca. Para investigar a una banda criminal que opera desde el café de especialidad Cuero Café, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld. La ciudad no está lista. La División Palermo, mucho menos”, reza la sinopsis oficial que compartió Netflix. Esta segunda temporada, que llega dos años y medio después de la primera (se estrenó el 17 de febrero de 2025) incluye ocho capítulos de entre 25 y 30 minutos de duración.

Los fanáticos, en tanto, no pudieron ocultar su emoción. “Hoy se estrenó la nueva temporada de División Palermo y claro que ya la estoy por terminar”; “Hoy es jueves de mirar División Palermo”; “Salió la segunda temporada de División Palermo, estoy lista”; “Pienso pasar el jueves viendo División Palermo” y “Hoy vuelve al fin División Palermo”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios de X.

Los fanáticos de División Palermo no tardaron en darle play a la segunda temporada (Foto: Captura de X)

Además de la trama, una de las cosas que más fascinaron a los suscriptores fue el elenco, encabezado por Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Facundo Bogarín y Jonatan Nugnes. Este año hubo seis incorporaciones al reparto. ¿Quiénes son? Juan Minujín y Guillermo Arengo —que están con doble estreno, puesto que el 9 de julio llegaron a Prime Video con la serie biográfica Menem—, Alejandra Flechner, Esteban Bigliardi e Inés Efron. También se sumó Martín Piroyansky, y el público está ansioso por verlo junto a Korovsky, puesto que muchos aseguran que son extremadamente parecidos físicamente. Además, los actores son grandes amigos en la vida real.

Juan Minujín se sumó a la segunda temporada de División Palermo Mariano Landet / Netflix

Pero, así como celebraron las nuevas incorporaciones en el elenco, también recordaron a quienes ya no están. En mayo falleció a los 84 años el actor Julio Marticorena, quien interpretó al personaje de Bernardo en la primera temporada. Por otro lado, en octubre de 2024, fue el propio Santiago Korovsky quien confirmó la muerte de la actriz Nilda Sindaco, quien interpretó a la querida Betty. “Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí. Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio dónde me hacía reír, me doy cuenta de que la voy a extrañar mucho”, escribió en las redes.

Martín Piroyansky es una de las incorporaciones a la segunda temporada de División Palermo Netflix

Esta semana, en la previa del estreno de la segunda parte, el director se tomó unos instantes para recordar a su querida amiga. “En algún lugar Nilda se estará riendo, puteando y fumando a la vez. La extrañamos mucho, pero queda la alegría de que la gente va a seguir conociendo su genialidad. A ella le dedicamos la nueva temporada de División Palermo, que la Santa Betty nos acompañe en este estreno”, escribió en X. Sus palabras estuvieron acompañadas por una suerte de estampita religiosa con la cara de Sindaco, representada como “Santa Betty” la “Patrona de los perfumitos importados”.