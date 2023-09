escuchar

Este miércoles se estrenó Elementos, la película de Pixar estrenada a mediados de año. El filme animado se puede ver en todo el mundo a través de Disney+. En su argumento, el director Peter Sohn incluyó distintas referencias y situaciones relacionadas con choques culturales y otros aspectos derivados de la inmigración que vivió con su familia a lo largo de su vida.

El filme, que estuvo en los cines durante junio, relata la historia de Ember y Wade, dos jóvenes de fuego y agua, respectivamente, que conviven en Ciudad Elementos, una ciudad en donde cohabitan personajes de los cuatro elementos: los dos ya mencionados y, además, tierra y aire.

El vínculo entre la vivaz joven de fuego y su amigo da como resultado el cuestionamiento de Ember sobre el mandato cultural de que no se deben mezclar los elementos y una reflexión con respecto a las marcadas diferencias que ambos tienen en sus vidas.

La protagonista no solo está influenciada por las diferencias culturales, sino también por cuestiones familiares. El padre de Ember, un inmigrante que llegó a Ciudad Elementos desde la Tierra del Fuego, lleva adelante su tienda y tiene la idea de que su hija heredará el control del negocio familiar cuando sea su momento. Además, mantiene algunos reparos sobre el vínculo de su hija con un joven de agua.

El tráiler de Elementos (Disney)

A lo largo de esta divertida historia animada, los temas mencionados y las tensiones existentes en esos mandamientos se ponen en juego y proyectan problemáticas que enfrentan millones de personas en diversas culturas del mundo.

La historia personal de Sohn y su relación con Elementos

Además de ser una situación que ocurre con mucha frecuencia en la vida real, los sucesos contados en la película están basados fuertemente en la vida personal del director y en las experiencias que vivió como estadounidense hijo de inmigrantes coreanos.

Peter Sohn, el director de Elementos, se inspiró en sus padres para realizar la película

Criado en el Bronx, Nueva York, durante toda su crianza tuvo una fuerte influencia de la tradición asiática y eso le generó algunos choques culturales importantes. En ese sentido, usó el filme como una especie de valoración a los sacrificios que hicieron sus padres en su momento para que él tuviera la mejor vida posible. “Se trata de entender a nuestros padres como personas. De esa comprensión proviene la apreciación de los sacrificios que hicieron por sus hijos”, expresó en Química de Pixar: La historia de Elementos, el nuevo documental, también estrenado en Disney+, que se enfoca justamente en la inspiración de Sohn y sus influencias para esta historia.

Por otra parte, lo contado en Elementos también incluye situaciones que el estadounidense vivió junto a su esposa: “Yo soy coreano y ella estadounidense, mitad italiana. Al principio no les conté a mis padres de la relación porque ellos, que son un poco chapados a la antigua, querían que me casara con una coreana. Lo que me dijo mi abuela antes de morir fue, literalmente: ´Casate con una coreana’”

Elementos incluye situaciones que exhiben tensiones por las diferencias y mandatos culturales Disney

Más allá de ser una película relacionada estrechamente con su historia personal, el director consideró que tuvo la oportunidad de exhibir problemáticas comunes para buena parte de la humanidad, especialmente en cómo la cultura puede influir sobre las decisiones de vida.