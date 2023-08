escuchar

Tras el espectacular suceso de Barbie en los cines de todo el mundo, podría pensarse que Margot Robbie, su protagonista, ha alcanzado el punto culminante de su carrera. Pero la actriz australiana, de 33 años, tiene muchos más éxitos en su haber, ya que fue protagonista de varias películas memorables, como El lobo de Wall Street o Escuadrón Suicida.

Sin embargo, más allá de todas sus participaciones en producciones que fueron aclamadas por el público y la crítica, recientemente se conoció que la intérprete de la muñeca de Mattel auditó para una ficción en la que no quedó. Se trató de Asylum, la segunda temporada de American Horror Story, la prestigiosa serie de terror ideada por Ryan Murphy. Para los fanáticos de esta producción, además esta entrega número dos de la saga en la que a punto estuvo de participar Robbie, fue la mejor de todas las temporadas, que hasta ahora son 12.

Barbie no fue el primer éxito de Margot Robbie, que también protagonizó otros sucesos en cine como El lobo de Wall Street, Escuadrón Suicida o Babylon (AP Photo/Lee Jin-man) Lee Jin-man - AP

El casting para acceder a esta serie se realizó en 2011, y en estos días se conocieron declaraciones de Eric Dawson, el director de casting de gran parte de las producciones de Ryan Murphy, que destacó la pasta de estrella que ya tenía entonces la joven Margot Robbie.

“Margot fue probablemente una de mis audiciones favoritas de todos los tiempos, y llegó justo antes de que irrumpiera como lo que fue después”, contó Dawson la semana pasada el podcast estadounidense In the Envelope: The actor’s podcast.

Eric Dawson, director de casting de American Horror Story supo que Margot Robbie era una estrella ni bien la vio entrar a la sala de audición

“Era una estrella”, continuó el director de audiciones, y añadió: “Fue una locura su atractivo de estrella cuando entró en la sala. Pese a que no logró el papel, fue una de esas experiencias en las que como director de casting pensás: ‘Esta es una estrella, ¿Qué hacemos con ella?’”.

Más adelante, Dawson señaló que la actriz, en ese momento, “quedó fuera de nuestras posibilidades de contratación”, aunque no explicó el por qué. Sin embargo, su recuerdo de ella sigue siendo grato. “Eso es lo divertido de los castings, ver a gente cuya carrera está en ascenso”, remató el director.

Si bien el director de casting no reveló tampoco qué actriz terminó haciendo el papel que no interpretó Robbie en America Horror Story, tanto los medios de espectáculos de los Estados Unidos como los fanáticos de esa serie arriesgaron que se trataba de la francesa Lizzie Brocheré.

Lizzie Brocheré, la actriz francesa que, según los fanáticos de American Horror Story, se quedó con el papel que sería de Margot Robbie en la segunda temporada de la serie, denominada Asylum IMDB

En Asylum, esta actriz que hoy tiene 38 años y trayectoria interesante, interpreta a Grace Bertrand, reclusa del asilo Briarcliff Manor para criminales con problemas mentales, que llegó allí acusada de haber asesinado a su padre y a su madrastra. Dentro de la tenebrosa institución, la joven entabla una relación con Kit Walker (Evan Peters), otro recluso que está allí por ser el presunto asesino de su esposa.

Lizzie Brochere interpreta a una mujer que es internada en un asilo mental acusada de haber asesinado a su padre y a su madrastra IMDB

Como sea, para Margot Robbie no haber quedado en el casting para participar de la producción de Ryan Murphy no significó un tropezón importante en su carrera. Dos años más tarde, en 2013, ella interpretó un rol estelar en la película de Martin Scorsese, El lobo de Wall Street, donde comparte cartel nada menos que con Leonardo Di Caprio.

Después llegarían otros papeles rutilantes en grandes películas como La leyenda de Tarzán, El escuadrón suicida, Yo soy Tonya, Había una vez en Hollywood y, lo último de ella, Babylon, con Brad Pitt.

Margot Robbie en Babylon, otro de sus éxitos recientes en la pantalla grande

De modo que aquella primera impresión que tuvo Eric Dawson al ver entrar a Margot Robbie a la sala de casting era absolutamente certera: ella tenía pasta de estrella.