escuchar

Cada palabra de George R. R. Martin es seguida con mucha atención. El creador de la saga literaria titulada Canción de hielo y fuego, que dio pie a la serie Game of Thrones, es una eminencia en lo referido al mundo de las ficciones, y por ese motivo sus opiniones siempre despiertan un profundo interés. Y en su propia página web, el autor sorprendió a sus fans cuando reveló cuál considera que fue la serie que presentó un final perfecto.

Six Feet Under

Martin recurrió a su blog, para explayarse sobre algunas consideraciones personales a partir de distintas series televisivas. Tomando como disparador un artículo publicado por Vanity Fair sobre episodios perfectos de distintas series, el escritor agarró la antorcha y quiso dar su propia opinión, y se animó a revelar cuál considera como un “capítulo perfecto”. De ese modo, el creador de Westeros detalló: “Si tuviera que elegir un episodio que fuera aún más perfecto que los detallados en esa lista, sería la última entrega de Six Feet Under”.

En su texto, Martin revela su profunda admiración por ese drama familiar, que tiene como marco del relato a una casa funeraria, y detalló: “Me gusta esa serie lo justo y necesario, aunque no pueda asegurar que me entusiasma tanto como Roma, Deadwood o Fargo, u otros títulos que tampoco figuran en esa lista. Pero el último capítulo de esa ficción, es por lejos el mejor final en toda la historia de la televisión, y no puedo imaginar cómo alguien podría superar esa marca”.

Game of Thrones

En lo referido a la lista de Vanity Fair, Martin destacó que coincide plenamente “The Pine Barrens”, de Los Soprano, y agrega: “Esa serie tuvo tuvo muchos grandes episodios, pero ese fue especial”. Sobre The Wire¸ otro título destacado de esa lista, consideró que “se acercaba a la perfección bastante seguido”.

Luego de manifestar también su coincidencia con el episodio “The Suit” de Mad Men, Martin concluye su texto de este modo: “Me siento honrado que Game of Thrones esté en tan buena compañía. Ninguna pieza de arte es, desde luego, verdaderamente perfecta, pero es gratificante que quizá uno la haya alcanzado, o que al menos estuviera bastante cerca según la mirada de tus televidentes o lectores. Siempre hay una próxima oportunidad, y sin importar qué tan bien (o mal) mis relatos pudieran ser recibidos, siempre querré hacerlo mejor la próxima vez que me siente en mi computadora”.

¿Vuelve Jon Snow?

Jon Snow

Una vez finalizada Game of Thrones, la popularidad de Jon Snow disparó rápidamente los rumores de un probable spin off, protagonizado por Kit Harington. Y a finales del año pasado, en la primera convención oficial para fans de Game of Thrones realizada en Los Ángeles, el actor británico adelantó algunos detalles de lo que sería un spin off encabezado por su personaje. Y aunque no dio ninguna precisión de fechas ni confirmó oficialmente que la serie vaya a existir, sus palabras sí entusiasmaron a muchos ya que Martin había contando en su blog que estaba desarrollando junto a HBO y Harington una historia alrededor del personaje, a la que tituló Snow.

Una novedad para los fanáticos que hasta ese momento sabían que el autor estaba trabajando en nuevos guiones para potenciales desprendimientos de Game of Thrones, pero no que uno de ellos estaría centrado en el popular héroe de la serie original.

Jon Snow junto a Khaleesi HBO

“En el último episodio se vio el personaje como tiene que volver a ese lugar, el Muro, con toda su historia sobre la espalda y vivir allí el resto de su vida pensando en que mató a Dany, en cómo Ygritte murió en sus brazos y que colgó a Olly, tiene que seguir adelante pensando en todo ese trauma y eso me parece interesante”, explicó Harington en una charla organizada por la revista EW en el marco de la convención.

Para refrescar la memoria de los espectadores: en el final de Game of Thrones, Jon Snow decide matar a su tía y amante Daenerys Targaryen para salvar al reino de su locura. El castigo por ese crimen es el exilio en el Muro, el extremo norte al que había sido enviado también al comienzo de la serie. “Siempre me pareció, por cómo dejamos al personaje al final del programa, que había un sentimiento de querer que la despedida fuera al menos con una pequeña sonrisa que indicara que las cosas estaban bien. Pero él no está bien. Al final de la serie, cuando lo encontramos en esa celda, se está preparando para ser decapitado, y quiere que lo hagan. Está acabado. El hecho de que vaya al Muro es el regalo más grande pero también la peor maldición”, explicó el actor que además de protagonista sería uno de los productores de la nueva serie y, posiblemente, uno de sus guionistas.

LA NACION