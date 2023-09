escuchar

Silvina Luna murió a los 43 años en el Hospital Italiano tras un largo período de internación de casi tres meses, el cual osciló entre las leves mejorías y el decaimiento. Sus primeros pasos en la televisión y el mundo de la farándula iniciaron con Gran Hermano, el reality que la catapultó al estrellato y del que esta noche desde Telefe Noticias (Telefe) recordaron, en particular, cómo fue su casting de ingreso a la casa más famosa de la Argentina.

El casting de Silvina Luna para ingresar a Gran Hermano

En medio de una conversación entre Cristina Pérez, Rodolfo Barili y Pilar Smith, Agustina Casanova presentó un recorte en el que se mostró la candidatura de la modelo de cara al reality, que se emitió en 2001 por la pantalla de Telefe. En ese entonces, la rosarina tenía 21 años y como otras tantas, soñaba con triunfar en los medios.

“Soy muy sensible, soy muy frontal. Demasiado. A veces me trae problemas. En realidad no sé si es un defecto o una virtud. Tendría que manejarlo un poquito más. Por la poca edad que tengo, viví muchas cosas. Tengo mucho para compartir. Soy divertida”, comenzó Silvina frente a una cámara que captó las palabras por las que ella creería que serían justas para entrar a Gran Hermano.

En el casting de Gran Hermano, Silvina Luna se definió como una "mina luchadora" pero "sensible" (Fuente: Telefe/Captura de video)

“Hace seis meses que estoy acá, en Buenos Aires. Empecé a trabajar en un restaurante como recepcionista y de relaciones públicas”, contó acerca de su llegada a la gran ciudad y concluyó: “Tengo amigas que son como hermanas, porque hace mucho que las tengo, pero extraño mucho a mi familia. A mi mamá y a mi hermano. Me gustaría tenerlos acá. Soy una mina que lucha bastante, eso es lo que mis amigas y amigos admiran de mí”.

En qué realities participó Silvina Luna

La carrera de Silvina Luna comenzó con Gran Hermano 2001 [que llegó hasta la final] y desde allí su fama no tuvo freno. Pasó por Bailando por un sueño (El Trece) 2006,2009 y 2017. También tuvo participaciones especiales en Los Roldán (Telefe), Casados con hijos (Telefe) y Gladiadores de Pompeya. Asimismo, ocupó conducciones especiales en Gran Hermano 2011 (Telefe) y en Fox para todos (Fox Sport). Su último trabajo en la televisión fue en El Hotel de los Famosos (El Trece), el año pasado.

De qué murió Silvina Luna

Desde 2010, Silvina Luna comenzó con problemas de salud cuando fue víctima de mala praxis tras someterse a una intervención estética con el cirujano Aníbal Lotocki, que le generó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

La noticia de su muerte fue difundida este jueves por su abogado, Fernando Burlando, quien la confirmó a distintos periodistas y medios de comunicación. Asimismo, más tarde desde sus redes sociales publicó un emotivo descargo sobre su clienta. “Un final que duele, lastima e indigna. Ojalá la lucha de Silvina sirva para que la Justicia despierte, para que la sociedad tome nota y no haya más muertes. Abrazo a su familia que nunca bajó los brazos y que como Silvina se mantuvo con la guardia alta. Dios te guarde, querida Silvina Luna”, expresó el letrado.

El mensaje de Fernando Burlando tras la muerte de su defendida, Silvina Luna Ig / @burlandofernando

Cabe recordar que este año, la modelo había contado que su situación se había complicado y que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para un trasplante de riñón. Según había explicado, antes de poder recibir el órgano, debía solucionar primero una infección bacterial.

En los últimos meses, Luna había tenido que someterse a un proceso de diálisis tres veces por semana. Durante una de esas sesiones, en junio, se descompensó y debió ser internada de urgencia en terapia intensiva, sedada y con respirador. En los últimos días, su cuadro se agravó hasta lo irreversible, y su familia decidió desconectarla del soporte vital.