escuchar

De los EE.UU. a Inglaterra. Hasta agosto de 2024, la pequeña ciudad de Hawkins se mudará al West End londinense. Más exactamente, al escenario del tradicional Phoenix Theatre, sala elegida por Netflix y los hermanos Duffer, para montar la primera experiencia teatral del gigante mundial del streaming: Stranger Things: The First Shadow. Ambientada 24 años antes del inicio de la serie, la obra funcionará como precuela directa a la quinta y última temporada (cuyo estreno podría retrasarse hasta 2025, a causa de las demoras generadas por el paro de guionistas en Hollywood) y también servirá como km. 0 para toda la franquicia. “Lo último que vimos fue la historia de Henry Creel y su transformación en Vecna, el principal antagonista del show -adelantó Ross Duffer a la prensa británica-. Esa historia nos abrió mucho espacio para explorar el origen del Mal en Hawkins; y ahora vamos a conocer ese punto de partida, que también marcará el inicio del fin”.

La llegada de Henry Creel (Louis McCartney) terminará desatando el caos en Hawkins

Escrita por Kate Trefry, guionista regular del programa, la aventura se ciñe a una idea original trabajada en conjunto entre los hermanos Duffer y Jack Thorne, dramaturgo acostumbrado a lidiar con el género fantástico en las puestas británicas de Harry Potter y el niño maldito y King Kong. Para Matt Duffer, “ el resultado final es muy parecido a un capítulo de Stranger Things , con la oscuridad y el terror que emana de la historia de Creel, más la ligereza y diversión adolescente, que esta vez vendrá dada por las versiones juveniles de los adultos que aparecen en la serie. En particular, Joyce Byers, Jim Hopper y Bob Newby (personajes de Winona Ryder, David Harbour y Sean Astin), a quienes vamos a ver como estudiantes de secundaria. Básicamente, con la misma edad que Once y sus amigos”.

Evento traumático

Bienvenidos a Hawkins en 1959, un lugar en donde nunca pasa nada y en un año que no promete grandes cambios. Como todos los días, Jim intenta arrancar su auto, Joyce sueña con graduarse y abandonar el pueblo; y Bob espera triunfar con su programa de radio. En las aulas de la escuela, los tres darán la bienvenida a un nuevo alumno. Un tal Henry Creel, que acaba de llegar con su familia buscando paz y sosiego. Algo que, descubrirán con el tiempo, nunca llegará. “El protagonista de The First Shadow es Henry Creel -contó Trefry-; y esta es una historia de amor, la del amor entre Henry y Patty Newby, hermana de Bob e hija adoptiva del director de la secundaria de Hawkins. Una relación muy particular, que terminará involucrando al resto de los personajes, lo quieran o no”.

La obra de teatro deja entrever el inicio de un interés romántico entre Joyce (Isabella Pappas) y Jim Hopper (Oscar Lloyd), que recién se concretará en el futuro de la serie. En el fondo, Bob Newby (Christopher Buckley) transmite su programa de radio

El punto de quiebre está relacionado con el encuentro entre Henry y el malvado doctor Martin Brenner , que intentará manipular a Creel de la misma manera que en el futuro de la saga lo hará con Once. “Se trata de un evento traumático que resignificará lo que pasó en la cuarta temporada -confirmó la guionista-. Está claro que Henry Creel es un agente de la violencia y el caos, que cayó como una bomba en la tranquilidad del pueblo y cuya onda expansiva afectará a todos los que lo rodean. Pero si en la serie conocimos los hechos tal como fueron contados por Henry, en el teatro vamos a presenciar otras versiones de esa historia. Y a través de esas diferentes perspectivas sobre el pasado, descubriremos por qué hace lo que hace en el presente”.

Los hermanos Duffer junto con Kate Trefry, guionista de la serie y autora de Stranger Things: The First Shadow

Para los directores, Stephen Daldry y Justin Martin, la obra de teatro es una pieza fundamental para entender la saga de Stranger Things en su más amplia dimensión. “La venimos trabajando desde 2017, cuando se estrenó la segunda temporada -confió Martin-; y sin que los espectadores lo supieran, desde ese momento estuvimos plantando las semillas de esta historia dentro de la serie”. Por ese motivo, The First Shadow “entabla conversaciones con todo lo que pasó y con todo lo que pasará. Está poblada de secuencias, referencias, imágenes y revelaciones sobre los hechos que vendrán al final de la serie. Por supuesto, la última temporada se va a entender perfectamente aunque no hayan visto The First Shadow. Pero quienes tengan la suerte de verla, experimentarán una comprensión mucho más profunda de los eventos en cuestión”, aseguró Daldry.

Trasladar el horror al teatro

Hasta donde se sabe, la puesta teatral replica la estructura identitaria de la serie. Pródiga en citas visuales y musicales a la década del 50, incluye también tópicos familiares en el cine de Steven Spielberg, “sobre todo en el uso de la nostalgia como herramienta narrativa y no como un fin en sí mismo -confesó Trefry-. Hay referencias al estrés postraumático de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y una subtrama enfocada en el pandillerismo adolescente, pero es cierto que Stranger Things no sería Stranger Things sin monstruos y un relato que ponga al terror en primer plano”.

Qué tipo de criatura misteriosa va a verse sobre el escenario, es el gran secreto que guarda la producción. “Lo único que puedo adelantar es que estamos muy lejos de una expresión abstracta del terror -confió Martin-. Fue muy dificultoso trasladar los elementos físicos del horror al teatro, pero fue un desafío que se saldó con creces. Detrás de los efectos especiales hay un equipo de trabajo asombroso, que los va a asustar. Lo que van a ver mete miedo de verdad. Es emocionante, muy estimulante y sorprendente. No hay una sola butaca en donde puedan sentirse a salvo”.

La familia Creel se instala en Hawkins. De izquierda a derecha: Victor (Michael Jibson), Alice (Imogen Turner), Henry (Louis McCartney) y Virginia (Lauren Ward). En el fondo, Bob Newby (Christopher Buckley) transmite su programa de radio

Pero sí existe un lugar privilegiado, que le permitirá al espectador transitar esta experiencia bajo una sensibilidad distinta. La producción los llama “Asientos sombra”; y se trata de palcos especiales en donde la obra se ve como se vería desde El Otro Lado, la dimensión paralela dominada por Vecna y habitada por demogorgones. ¿Cómo se logra semejante efecto? Nadie lo dice, pero lo realmente interesante es que esas localidades no están (ni estarán) a la venta. La única forma de conseguirlas es ganando el sorteo semanal que se hace entre todas las entradas vendidas, participando a través de una app especial.

Afiche de Stranger Things: The First Shadow, precuela teatral que revela la relación existente entre Vecna y los protagonistas adultos de la serie

“Logramos trasladar la mitología y la estética integral de Stranger Things -resumió Ross Duffer-. Se siente como un capítulo de la serie, pero se trata de una vivencia eminentemente teatral”. ¿Existirá la posibilidad de que la obra se transforme en una película para cine o para la plataforma? “No. Más allá de la tentación que despierta esta historia autoconclusiva, su lenguaje es netamente teatral. Está pensada y realizada para ser representada en un teatro, no para ver por TV”, afirmó Matt Duffer. Lo que pasa en el Phoenix Theatre se queda en el Phoenix Theatre. Al menos, por ahora.

¿Quién es quién?

Jim Hopper (Oscar Lloyd): Futuro sheriff de Hawkins. Interpretado en la serie por David Harbour.

Joyce Maldonado (Isabella Pappas): Futura Joyce Byers y madre de Will, el joven cuya desaparición dará inicio a la saga. Interpretada en la serie por Winona Ryder.

Bob Newby (Christopher Buckley): Futura pareja de Joyce, morirá asesinado por un demoperro en la segunda temporada de la serie.

Henry Creel (Louis McCartney): Futuro Vecna, principal antagonista de Once.

Patty Newby (Ella Karuna Williams): Hermana de Bob. Hija adoptiva del Director Newby y novia de Henry Creel. Personaje creado para la obra de teatro.

Dr. Martin Brenner (Patrick Vaill): Director del Laboratorio Nacional de Hawkins. Líder del proyecto científico que experimentará con Henry Creel y, en la serie, con Once.

Victor Creel (Michael Jibson): Padre de Henry y Alice. Interpretado en la serie por Robert Englund.

Virginia Creel (Laureen Ward): Esposa de Victor Creel y madre de Henry y Alice.

Alice Creel (Anika Boyle, Faith Delaney, Imogen Turner): Hermana de Henry.

Lonnie Byers (Chase Brown): Futuro esposo de Joyce y padre de Will.

Ted Wheeler (Gilles Geary) y Karen Childress (Florence Guy): Futuros padres de Nancy, Mike y Holly.

Charles Sinclair (Ammar Dufus) y Sue Anderson (Kerry Awoderu): Futuros padres de Lucas y Erica.

Walter Henderson (Calum Ross) y Claudia Yount (Maisie Norma Seaton): Futuros padres de Dustin.

Alan Munson (Max Harwood): Futuro padre de Eddie, metalero que sacrificará su vida en la cuarta temporada de la serie.

Sheriff Hopper (Shane Attwoll): Padre de Jim Hopper.

Director Newby (Matthew Pidgeon): Padre de Bob y Patty Newby, está al frente de la Escuela Secundaria de Hawkins. Personaje creado para la obra de teatro.