Emmy 2024: Netflix es la plataforma más nominada, pero las favoritas son de Disney+

Escuchar

Hoy, desde el teatro El capitán ubicado en el corazón de Hollywood, la industria de la televisión desplegó la alfombra roja para anunciar a los nominados a los premios Emmy que se entregarán el próximo domingo 15 de septiembre . La ceremonia que ya hace años se sacudió el mote de ser la hermana menor y menos interesante de los Oscar, esta vez promete ser de las más entretenidas de los últimos tiempos. Al menos eso es lo que parece anticipar la lista de candidatos que encabeza la excelente Shogun con 25 nominaciones por el lado del drama y El Oso , con un récord de 23, entre las comedias.

Jodie Foster en una escena de True Detective: Night Country HBO

Ambas propuestas disponibles en la Argentina en Disney+ contribuyeron a que FX, la señal que las produce, se ubicara en un inédito segundo lugar entre las emisoras y plataformas más nominadas con 93 menciones. Primera en la lista quedó Netflix con 107 y HBO (que incluye los ciclos de Max) cerró el podio con 91, en gran parte gracias a la nueva temporada de True Detective que lidera el rubro de mejor miniserie o serie de antología con 19 nominaciones . La mala noticia para el policial protagonizado por Jodie Foster es que le tocará competir con Bebé reno (Netflix), uno de los fenómenos del año que sumó 11 menciones y se perfila como gran favorita en sus categorías, así como El Oso y Shogun, lo son en las suyas. Los rivales de la ¿comedia?, cuya tercera temporada se estrenó hoy en la Argentina a través de Disney+, son Abbott Elementary (Disney+), Hacks (Max), Only Murders in the Building (Disney+), Palm Royale (Apple TV+), What We Do in the Shadows (Disney+), Curb Your Enthusiasm (Max) y Reservation Dogs (Disney+).

En el caso de los dramas, la ventaja de la imponente Shogun, es que su competencia es tan variada en tono y estilo que los votos podrían dividirse demasiado entre ellas. A la temporada despedida de The Crown (Netflix), se sumaron las series de ciencia ficción novatas Fallout (Prime Video) y El problema de los 3 cuerpos (Netflix), el relato de época La edad dorada (Max) y las comedias dramáticas The Morning Show (Apple TV+), Mr. and Mrs. Smith (Prime Video) y Slow Horses (Apple TV+).

Hiroyuki Sanada, en una escena de Shogun Katie Yu - FX

Entre las contiendas actorales, del lado de los intérpretes masculinos los candidatos casi seguros para llevarse la estatuilla son Jeremy Allen White y Hiroyuki Sanada, como protagonistas de comedia y drama, respectivamente. En cambio, entre las actrices tanto en uno como otro género la pelea parece ser menos previsible: aunque muchos señalan a la fantástica Anna Sawai (Shogun) como la favorita entre las actrices dramáticas, su categoría incluye a celebradas colegas como Jennifer Aniston y Reese Witherspoon (ambas por The Morning Show, Apple TV+), Carrie Coon (La edad dorada, Max), Imelda Staunton (The Crown, Netflix) y Maya Erskine (Mr. and Mrs. Smith, Prime Video). Del lado de las comedias, también resulta complicado señalar a la candidata más probable: a Quinta Brunson (Abbott Elementary, Disney+), y Jean Smart (Hacks, Max), ganadoras de las tres últimas ediciones del premio, se suman Ayo Edebiri (El Oso), Selena Gomez (Only Murders in the Building, Disney+) y las veteranas de Saturday Night Live Maya Rudolph (Loot, Apple TV+) y Kristen Wiig (Palm Royale, Apple TV+).

El anuncio de las más de 120 categorías que incluyen también los rubros de no ficción como las películas documentales entre las que se destacó Beckham, el film dedicado al deportista y empresario británico, que consiguió cinco nominaciones, dejó algunas curiosidades más allá de los rubros principales. Para dar cuenta de lo difusas son ahora las fronteras entre el cine y la TV basta con observar que dos ganadores del Oscar de este año, Robert Downey Junior y Da’ Vine Randolph fueron nominados por sus trabajos en la serie El simpatizante (Max) y Only Murders in the Building, mientras que los nominados de la Academia de cine, también fueron reconocidos por los Emmy: Ryan Gosling competirá por su aparición como invitado en Saturday Night Live mientras que Lily Gladstone, nominada al Oscar como mejor actriz por su trabajo en el film Los asesinos de la luna, hoy quedó nominada como mejor actriz de reparto en un drama por la miniserie Bajo el puente (Disney+). El 15 de septiembre Jodie Foster (True Detective), Jamie Lee Curtis (El Oso) y Brie Larson (Lecciones de química, Apple TV+) tal vez consigan sumar a sus Oscar los Emmy que les faltan.

Jon Hamm en una escena de la quinta temporada de Farfgo, la serie de antología por la que fue nominado

Claro que ninguna de ellas tendrá una noche tan agitada en los premios de la TV como Jon Hamm: el ganador de 2015 como mejor actor principal por su inolvidable Don Draper de Mad Men, esta vez compite en la categoría de protagonista de una miniserie (Fargo, DirectvGo) y por su participación de reparto en The Morning Show. Otro que irá por el doble premio es Paul Rudd que no solo fue nominado como actor de reparto por Only Murders in the Building sino que también fue mencionado en el rubro de mejor narrador por prestarle su voz a la serie documental Los secretos de los pulpos, disponible en Disney+. Por suerte para Rudd, para el momento que llegue la ceremonia principal el 15 de septiembre, su suerte como narrador ya estará echada: los premios considerados “técnicos” se entregarán el fin de semana anterior en ceremonias sin transmisión en vivo repartidas entre el sábado 7 y el domingo 8 de septiembre.

Temas Premios Emmy 2024