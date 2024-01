escuchar

Engaños (Estados Unidos/2024). Creador: Harlan Coben, Tom Farrelly. Elenco: Michelle Keegan, Richard Armitage, Adeel Akhtar, Joanna Lumley, Dino Fetscher, Marcus Garvey. Disponible en: Netflix. Nuestra opinión: buena.

Las historias de Harlan Coben resultaron ser el ingrediente perfecto para la fórmula del policial contemporáneo. En una reciente entrevista con el diario The Guardian, el autor nacido en Nueva Jersey explicó lo que considera la clave de su éxito: “Si no te gustan los giros y las vueltas de tuerca, entonces yo no voy a ser tu autor preferido”. Y la verdad es que esos giros argumentales que en la literatura sostienen una trama plagada de misterios y engaños, en el streaming funcionan a la perfección a la hora de obligar al espectador a hacer click y ver un nuevo episodio. “Cuando la novela Fool Me Once -la base literaria de la nueva serie de Netflix, Engaños- fue publicada en 2016, declaré que esperaba que el lector se vaya a la cama a las 11 de la noche y piense que va a leer solo durante 15 minutos, para luego continuar pasando las páginas hasta las cuatro de la mañana con los ojos borrosos”. La expectativa es la misma con el botón de “siguiente episodio” en la plataforma que lo ha convertido en su nueva estrella.

En 2018, Coben firmó un contrato por cinco años con Netflix para adaptar catorce de sus novelas. En todas -entre las cuales se encuentran Safe (2018), No hables con extraños (2020) y Quédate a mi lado (2021)- figura como showrunner o productor ejecutivo y su hija Charlotte como guionista o supervisora de la adaptación. Pese a que sus historias están ambientadas en los Estados Unidos, la mayoría de ellas encontraron mejor escenario en Europa a la hora de la transposición: primero, películas y series como No se lo digas a nadie (2006), Última oportunidad (2015) y Solo una mirada (2017) en Francia -antes de Netflix-; luego Bosque adentro (2020) y Ni una palabra (2022) en Polonia; El inocente (2021) en España; y el resto en Reino Unido. Lo que aporta la sociedad inglesa al esquema de Coben es la rígida estructura de clases que a menudo fortalece la imposibilidad de pertenencia para los personajes que funcionan como outsiders.

Engaños Prensa Netflix

Como ocurre en todas las historias del autor, en Engaños -estrenada en Año Nuevo- el conflicto es interno y el misterio se dirime en los límites del mundo conocido. No hay agentes externos y el mal nunca es una presencia exterior . Maya Stern (Michelle Keegan) asiste al funeral de su esposo Joe (Richard Armitage) bajo la mirada atenta de todos sus familiares, dueños de la corporación farmacéutica Burkett Global. Breves flashbacks -poco felices en su resolución- nos informan cómo se conoció la pareja, instantáneas del día de su boda y del mismo momento del asesinato de Joe durante un violento asalto en un parque. Capitán del ejército y especialista en pilotear helicópteros, Maya afronta una baja con deshonor por un acto del pasado y debe cuidar a su pequeña hija ante las intromisiones de su suegra, la todopoderosa Judith (Joanna Lumley), cabeza de la compañía. Absorta en el duelo y cercada por las presiones de su familia política, descubre por una cámara oculta en la habitación de su hija que su marido podría estar vivo.

Engaños (Netflix). Vishal Sharma/Netflix - DSC_4171.nef

Esa es la primera intriga que planta la miniserie promediando el primer episodio, la primera vuelta de tuerca de todas las que vendrán. Lógicamente esa estructura la hace atrapante y su construcción en sucesivas revelaciones es lo que mantiene el interés pese a la liviandad a la hora de sostener el verosímil. En ninguna de las novelas de Coben todo es creíble, siempre hay una decisión que parece cuestionable o incluso roza el disparate. Pero todo parece acomodarse gracias al oficio del elenco o la funcionalidad de la puesta en escena al servicio del misterio . Engaños adolece de algunas de estas ventajas: su elenco parece salido de un novelón de la tarde y el diseño de la puesta en escena es poco sofisticado, afectado por los constantes flashbacks que recuerdan información y alimentan la intriga de manera redundante. Sin embargo, las ficciones de Coben no se distinguen por su sutileza o profundidad filosófica sino por su efectividad narrativa, y aún abusando de la credulidad del espectador en algunas ideas -por ejemplo, el porqué de la instalación de la cámara oculta, o la torpeza en las escenas de seguimiento viniendo de alguien con experiencia militar- la historia cumple su cometido.

Los británicos suelen ser muy duros en la recepción de las series -gran parte de ellas no ha tenido buenas críticas- sobre todo por esa falta de rigor dramático y la cercanía del relato al serial televisivo estilo Dinastía antes que a la novela policial del enigma. A Coben parece no importarle y en 2023 extendió su contrato con Netflix durante cuatro años más. Y en sus declaraciones se divierte citando a Flaubert como consejero de su escritura, para rabia de sus detractores: “Sé ordinario y algo burgués en tu vida cotidiana, deja lo original y extraordinario para la creación literaria”, habría dicho el autor de Madame Bovary. No sé si se podría llamar extraordinario al universo de Coben, pero sí es capaz de instalar lo anómalo en el centro de un mundo de contornos cercanos y conocidos. Y sus productos sirven a esa premisa: concebir el crimen como emergente del interior, del corazón de una familia consumida por la ambición de poder y los secretos infames.

Además de Engaños se encuentran disponibles en Netflix: Safe (2018), No hables con extraños (2020), Bosque adentro (2020), El inocente (2021), Por siempre jamás (2021), Quédate a mi lado (2021) y Ni una palabra (2022).

