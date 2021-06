HBO Max: cómo navegar la nueva plataforma que ya está disponible en el país

“La espera terminó”, se puede leer apenas se ingresa en HBO Max, el nuevo servicio de streaming disponible en la Argentina. Para algunos, la llegada de la nueva plataforma supondrá sí el final del largo período de espera que comenzó en mayo de 2020, cuando HBO Max se lanzó en los Estados Unidos. Para ellos se tratará de reacomodar una vez más sus horas de sueño -y billeteras- para sumar nuevas historias a las que ya tenía en su calendario de streaming. Para otros, el desembarco podría suponer la última gota de fatiga de consumo audiovisual. Ese espectador con ojeras que recomienda tal serie para que le hagan la pregunta tan temida: ¿está en Netflix? desde hoy sumó un nuevo casillero a su respuesta. Y lo cierto es que en principio la nueva plataforma tiene mucho para recomendar, más allá de unas ausencias notables a corregir.

El juego de las diferencias

Tráiler de Mujer Maravilla 1984

Al ser la más reciente plataforma en ingresar en la batalla del streaming, HBO Max corre con la ventaja de haber podido aprender de los aciertos y errores de su competencia. Aunque también tiene la desventaja de que, al menos en un principio, sean inevitables las comparaciones con las que llegaron antes, especialmente con Netflix, Amazon Prime y Disney+, las plataformas con mayor cantidad de contenido, inversión y alcance en el mercado global hasta ahora. Así, en una primera exploración se puede advertir que la organización del contenido de HBO Max tanto en el sitio como en la aplicación –disponible para Android y iOS– está más cerca de Netflix que de Disney+. Estructurada por temáticas y no por marcas (o estudios como hace Disney), la página de inicio ofrece opciones como “Las películas que amamos” donde figuran grandes tanques de los estudios Warner como Mujer Maravilla 1984 y también largometrajes Max Originals, es decir producidos especialmente para la plataforma como Let Them All Talk, una comedia dramática protagonizada por Meryl Streep, y por supuesto el corte del director Zack Snyder de Liga de la justicia. La opción más novedosa de HBO Max es la que anuncia los “últimos días” de series y películas en la plataforma antes de dejar de estar disponibles en su catálogo. Una herramienta que por ahora solo ofrece este nuevo servicio de streaming en el país.

Las joyas de la corona

Raised By Wolves, la serie de ciencia ficción producida por Ridley Scott Coco Van Oppens

Más allá de las películas, se sabe que el terreno de disputa del streaming son las series y así lo refleja la nueva plataforma en su apartado “Series destacadas”. Con la posibilidad de buscarlas por orden alfabético, contenidos añadidos recientemente, populares o por género (acción, comedia, drama, crimen y documentales) o el fundamental “Solo en Max” con producciones originales que ya posicionaron a la plataforma en el resto del mundo como The Flight Attendant con Kaley Cuoco; Raised by Wolves, producida por Ridley Scott; Love Life, protagonizada por Anna Kendrick y las esperadas It’s a Sin y Veneno. Por ahora, Hacks, una de las comedias más celebradas del año que acaba de concluir su primera temporada (ya tiene la próxima confirmada) en los Estados Unidos no aparece entre las opciones locales. Lo que sí está, por supuesto, es Friends: The Reunion, el especial sobre la sitcom que aparece completa en la sección “las comedias que amamos”. Allí también están, The Big Bang Theory y Sex and the City, por citar a las más populares del catálogo de Warner y HBO, unidos en esta plataforma.

Cuadro de varias entradas

30 monedas, de Alex de la Iglesia HBO Max

De hecho, más allá de seguir las sugerencias de la página de inicio de HBO Max que incluyen series recomendadas como 30 monedas, la serie creada por Alex de la Iglesia, la colección “El amor siempre gana” dedicada a mes del orgullo y producciones “Desde Latinoamérica”, como las argentinas El jardín de bronce (en plena grabación de su tercera temporada), El tigre Verón y Un gallo para Esculapio, también se pueden trazar otras rutas de navegación. Los espectadores podrán organizar su entrada a la plataforma desde los diferentes estudios de producción que la componen que, a diferencia de lo que sucede en Disney+, no están en el primer plano del servicio. Se trata de HBO, Max Originals, los estudios Warner, DC y Cartoon Network. Cada uno de ellos puede desplegarse individualmente y así el público podrá hacer su propia segmentación de contenido. Otra opción, claro, es organizarse por género y así encontrar documentales notables como Expecting Amy, con la comediante Amy Schumer, o The Shop, el programa de entrevistas de Lebron James. En cuanto a las etiquetas como comedia o drama, el concepto que las ordena no queda del todo claro. Así, la comedia romántica Love Life y la comedia de suspenso The Flight Attendant aparecen en ambas. Tal vez para esos ciclos de género híbrido sean más convenientes otras formas de buscar.

Nostálgicos en compás de espera

Los soprano

Uno de los atractivos de venta de HBO Max es que cuenta con el inmenso catálogo de los estudios Warner que incluye al cine clásico de Hollywood y también a su producción televisiva. Entre los primeros los títulos que aparecen en principio no dan cuenta de esa riqueza, aunque figuren algunos ineludibles como Lo que el viento se llevó-con la advertencia sobre su “visión nostálgica que niega los errores de la esclavitud” incluida-, Bonnie y Clyde y Cantando bajo la lluvia, además de la filmografía casi completa de Clint Eastwood (no están disponibles las películas de Harry, el sucio) como representantes del Hollywood de otros tiempos.

En cuanto a las series, si bien figuran grandes éxitos de HBO como Los Soprano, The Wire, Game of Thrones y Six Feet Under, cuando se trata de las producciones de los estudios Warner en la TV se nota la ausencia de The West Wing, una ficción que no está disponible en ninguna plataforma ni señal televisiva hace años. Tampoco aparece E.R. que en principio había sido mencionada como parte de la biblioteca de contenido de HBO Max. Habrá que ver si con el correr de las semanas se suman nuevas opciones y sí por fin The West Wing logra regresar a la pantalla. Aunque lo cierto es que con sus ausencias notables y en algunos casos inexplicables –están disponibles Antes del amanecer y Antes de la medianoche, pero la segunda parte de la trilogía romántica de Richard Linklater, Antes del atardecer, no–, el catálogo de los estudios Warner es tan amplio que puede presumir de tener algo para todas las edades y todos los gustos y armar una colección de súperheroes cruzando a DC con la nueva versión de La liga de la justicia de Max Originals u otra con todas las películas de la saga Harry Potter.