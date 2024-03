Escuchar

Después de cuatro temporadas que aportaron un aire fresco y muy extraño al panorama de las series policiales, hace pocos meses se estrenó la quinta vuelta de Fargo, la ficción de antología inspirada en el universo de la película de los hermanos Coen cuyos diez episodios ya están disponibles en Directv Go. Creada por el novelista, guionista y productor Noah Hawley (Legion) la serie y especialmente su nueva temporada toma algunos elementos narrativos, de puesta de escena y ambientación del film de 1996 como punto de partida para construir un relato tan violento como singular, repleto de héroes inolvidables y villanos tan absurdos como peligrosos.

La historia. La nueva temporada, ambientada en el estado de Minnesota en 2019, comienza en medio del caos. Dot Lyon (Juno Temple) y su hija Scotty (Sienna King) están en una reunión del colegio de la niña que pocos minutos antes del inicia de la acción se transformó en una batalla campal con los padres y maestros peleando a puño limpio. Horrorizada, Dot intenta escapar de la escena pero cuando el maestro de matemática de Scotty quiere detenerla, su reacción complica más las cosas. Es que en su bolso la mujer lleva una pistola taser que utiliza para librarse de su primer atacante pero que también aplica a los policías que intentan poner orden. Así, la menuda ama de casa termina esposada y trasladada a la comisaría muy preocupada por saber si su ingreso a la cárcel figurará en el registro nacional. “¿Sos una fugitiva?”, le pregunta casi en broma la oficial a cargo del traslado y Dot lo niega con una sonrisa que confirma la sospecha. A partir de allí, la serie se ocupa de revelar los secretos de un pasado que vuelve para perseguirla y del instinto de supervivencia que la vuelve un personaje formidable.

Juno Temple es la protagonista de la nueva temporada de Fargo

Juno Temple. Bien lejos de Keeley Jones, la empoderada modelo y empresaria que interpretó durante tres temporadas en la comedia Ted Lasso (disponible en Apple TV+), en Fargo la actriz británica se transforma en una mujer acostumbrada a ocultar sus miedos y padecimientos detrás de una máscara de amabilidad y complacencia. Su Dot es una madre amorosa y la esposa abnegada de Wayne (David Rysdahl), un tímido vendedor de coches que la adora y al que no se le ocurre cuestionar sus decisiones hasta que ella entra en crisis y activa un asombroso mecanismo de negación. El trabajo de Temple hace de Dot un manojo de contradicciones: una mujer aparentemente vergonzosa que esconde una capacidad de lucha inagotable y la convicción de poder manipular la realidad a sus necesidades que bordea la locura sin terminar de caer en ella.

Jon Hamm en la quinta temporada de Fargo

Jon Hamm. Para muchos espectadores Hamm es y será siempre el Don Draper de Mad Men. Más allá de que ya pasó casi una década desde el final de la premiada serie y que el actor lleva casi el mismo tiempo probándose el traje de diferentes personajes, recién ahora gracias a Fargo parece haber encontrado uno hecho a su medida. Se trata del villano de la historia, el sheriff Roy Tillman, una suerte de caudillo de Dakota del Norte que domina su territorio con una combinación de delirios místicos, misoginia y violencia que no reconoce otra ley más que la que él mismo impone. Manipulador y siniestro Tillman cree tener una deuda que cobrarle a Dot y para hacerlo está dispuesto a todo. Lejos de la sofisticación de Don Draper, el despiadado Roy es un ignorante -y orgulloso de serlo- que pretende avasallar a quién se le ponga enfrente, al que Hamm convierte en uno de los villanos más aterradores de los últimos tiempos de la ficción televisiva.

Jennifer Jason Leigh

Un elenco estelar. Fiel al estilo de los Coen y a la propia historia de Fargo, la serie, esta nueva temporada de la ficción cuenta con un listado de intérpretes sobresalientes encargados de encarnar a los personajes secundarios que le agregan excentricidad y matices a la trama. Por un lado, Jennifer Jason Leigh, protagonista de los Coen en El gran salto (1994), interpreta a Lorraine Lyon, la millonaria y odiosa suegra de Dot que está más interesada en preservar su patrimonio que en velar por la seguridad de la familia de su hijo, mientras que el brillante comediante Dave Foley (The Kids in the Hall) hace maravillas con cada una de las intervenciones de su personaje, un abogado que porta un parche en el ojo y el singular nombre de Danish Graves. Por ahí también aparece Joe Keery, el heroico Steve Harrington de Stranger Things, en el papel del abusivo Gator Tillman, un esbirro bajo las órdenes de su padre Roy. Del lado de los héroes del cuento están los oficiales de policía Indira Olmstead (Richa Moorjani, conocida por su papel en Yo, nunca) y Witt Farr interpretado por Lamorne Morris (New Girl), cuya experiencia en la comedia aporta algunos de los momentos más oscuramente graciosos del programa.

Fargo

La herencia de los Coen. Cuando se anunció allá por 2014 que Hawley haría una adaptación de la multipremiada Fargo para la TV no eran muchos los que pensaban que se tratara de una buena idea y eran aún menos los que creían que el experimento tendría posibilidad de éxito. Casi diez años y cinco temporadas después son pocas las voces que puedan seguir argumentando que el intento no valió la pena. Con resultados desiguales pero siempre muy por encima de la media de sus contemporáneas, la serie caminó desde el principio por la delgada línea entre el drama y la comedia negra, una alquimia que los hermanos Coen imprimieron a muchos de sus films más celebrados. El hecho de que las cinco temporadas de la serie lograran acercarse a su estilo sin recurrir a la imitación más obvia y que, especialmente en la más reciente, Hawley construyera una obra novedosa y plena de significado es un prodigio que no deja de sorprender.