¿Qué veo? De Kids in the Hall a Yo quiero a Lucy, cinco éxitos que regresan gracias al streaming

The Kids in the Hall. Para el espectador argentino, este programa de comedia es un recuerdo borroso. Una aparición tan impactante como fugaz emitida hace más de veinte años en las noches de I.Sat, aquella señal que encajaba a la perfección con el humor absurdo, nihilista y al mismo tiempo ingenuo del grupo de comedia canadiense. Como todo fenómeno televisivo que se precie, ahora, más de veinticinco años después del estreno de su quinta temporada, regresó en una plataforma de streaming. Los ocho episodios nuevos, lejos de caer en excesos nostálgicos, vuelven a confirmar el talento de Dave Foley, Kevin McDonald, Mark McKinney, Bruce McCullock y Scott Thompson para crear personajes ridículos e hilarantes en el transcurso de los pocos minutos que dura cada sketch. Con todo el tiempo transcurrido y la estatura legendaria que adquirió el programa desde su final a mediados de los años 90, reírse de sí mismos se volvió prioridad. Así, en un sketch que recorre el primer episodio, un ejecutivo de TV interpretado por McKinney explica que para este regreso los chicos hicieron algo mucho peor que un trato con el diablo. “Ahora trabajan para Amazon”, dice el despótico personaje, que un rato antes había demostrado que la inclusión y la diversidad detrás y frente de la pantalla no le servían de mucho si él, un hombre blanco y heterosexual, no podía beneficiarse de ellas. En medio de tantos regresos cuestionables, la vuelta de The Kids in the Hall es una de las mejores noticias del año. Seis temporadas. Disponibles en Amazon Prime Video

En Bel- Air Jabari Banks interpreta al personaje hecho a imagen y semejanza de Will Smith

Bel-Air. Después de la ceremonia de los Oscar, la carrera de Will Smith es una incógnita que nadie puede despejar. Nadie sabe si el ganador del Oscar tendrá un futuro en la industria del entretenimiento luego de haber atacado a Chris Rock a la vista del mundo entero en la fiesta más importante de Hollywood. Lo que sí se conoce de Smith es su pasado. Y que su primer éxito fue a principios de los años 90 en la TV gracias a la serie El príncipe de Bel-Air, una sitcom clásica en la que encarnaba a Will Smith, un joven rapero de Filadelfia que se autoexiliaba en la mansión de sus tíos en California cuando un malentendido en la calle hacía su permanencia en el barrio demasiado difícil. Aquella historia, libremente basada en las experiencias del propio Smith, ahora regresó ahora en forma de drama. La versión actual del chico pobre obligado a experimentar el choque cultural de vivir en uno de los barrios más caros y exclusivos del mundo propone un cambio de tono desde el comienzo. El joven Smith (Jabari Banks), es un promisorio jugador de básquet estudiantil que comenté el error de desafiar al gánster del barrio, lo que lo lleva directo a la comisaría y de allí al aeropuerto, un escape rápido ante las amenazas de muerte que lo rodean. Una vez en California además de su resistencia por dejar atrás sus viejos modos, Smith debe lidiar con su familia, un grupo privilegiado y ajeno a la realidad que el conoce bien. Una temporada. Disponible en Star+

Natalia Téllez es Lucy, la nueva serie basada en Yo quiero a Lucy Destiny-1 - Amazon Prime Video

Todo por Lucy. En un principio, esta sitcom mexicana llama la atención por su estilo clásico. Como en otros tiempos, cada episodio grabado con varias cámaras en un estudio de grabación resuelve un conflicto específico mientras el resto de la estructura narrativo permanece inamovible. En este caso, el centro de todos los problemas está en las diferencias entre Lucy (Natalia Téllez) y Ricky (Daniel Tovar), enamorados aunque con muy poco en común. La personalidad algo excéntrica y disparatada de ella y los más serios y tradicionales modos de él generan fricciones y varias situaciones que explotan sus pocas coincidencias. Nada nuevo ni extraordinario bajo el sol de las series hasta que se recuerda que Todo por Lucy es en realidad una versión moderna y latinoamericana de Yo quiero a Lucy, la ilustre sitcom protagonizada y producida por Lucille Ball y Desi Arnaz. La adaptación -bastante-libre trae el vínculo de la pareja al siglo XXI (Lucy y Ricky ya no están casados sino que conviven) aunque le pide demasiado a Téllez, una actriz carismática pero tan fuera de registro como la Lucy del título que ni siquiera vale la pena intentar compararla con la genial Ball. Más allá de utilizar algunos de los guiones originales de la década del cincuenta como punto de partida de los diez episodios de Todo por Lucy, la serie en realidad es un rejunte de ideas ya transitadas por otras de su tipo. Una mala idea que solo sirve para resaltar la genialidad del original. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video

Los años maravillosos, una imperdible serie para toda la familia Erika Doss - American Broadcasting Companies,

Los años maravillosos. Desde finales de los años 80 y hasta principios de los 90, la serie Kevin, creciendo con amor -como se tituló localmente a The Wonder Years- atrapó a los espectadores de todo el mundo con su combinación de drama familiar, relato juvenil y bien contado repaso histórico. La trama ambientada entre finales de los años 60 y principios de los 70 partía de las experiencias del joven Kevin Arnold (Fred Savage, productor de la nueva versión, quien acaba de ser despedido por acusaciones de abuso y malos tratos), narradas por él mismo en la adultez. El primer amor y la primera decepción, el vínculo con sus hermanos y sus padres y con la sociedad en plena transformación fueron los temas principales de las seis temporadas originales de la serie, que ahora regresa con las mismas preocupaciones pero desde una nueva perspectiva. Aquí la historia se cuenta desde el punto de vista de Dean Williams (Elisha Williams), un chico negro de una familia de clase media de Montgomery, Alabama, punto neurálgico de la lucha por las libertades civiles en la década del 60. Así, las dificultades diarias aparecen bajo el foco de los primeros intentos de eliminar la segregación racial en las escuelas y el asesinato de Martin Luther King. La sensibilidad y los buenos guiones lograron pasar la prueba del tiempo y de los cambios que hacen de esta nueva versión una de las series familiares que no hay que perderse. Una temporada. Disponible en Disney+

Una nueva y graciosa versión de Salvados por la campana

Salvados por la campana. En el complejo y competitivo mundo de las plataformas de streaming, la propiedad de los derechos de viejos éxitos parece ser una de las monedas de cambio más valiosas. La posibilidad de usar y reciclar el archivo para atrapar a espectadores viejos y nuevos no se detiene. Mientras algunos optan por hacer nuevas versiones de clásicos reconocidos y de probado suceso, otros prefieren intentar continuaciones que le guiñen el ojo al público conocedor sin espantar a los neófitos. Ese es el caso de esta sitcom que tomó a los personajes y al escenario de la serie adolescente de fines de los años 80, Saved by the Bell, y la trasladó a la actualidad. Así, en los nuevos episodios los personajes centrales del pasado, Zack (Mark-Paul Gosselar), Kelly (Tiffani Thiessen), Jessie (Elizabeth Berkley) y Slater (Mario Lopez), aparecen como secundarios, mientras que sus hijos y alumnos son los protagonistas. El foco no está puesto en el rubio y popular Mac Morris (Mitchell Hoog), el hijo de Zack y Kelly, sino en sus nuevos compañeros en escuela secundaria Bayside High, y especialmente, en Aisha Garcia (Alycia Pascual-Pena), una joven decidida a aprovechar cada oportunidad que sus ricos compañeros dan por sentado. Dos temporadas. Disponibles en HBO Max