Game of Thrones se sigue multiplicando: HBO confirma otros 3 spin-off

Nymeria, el barrio Flea Bottom en Kind´s Landing y The Sea Snake son las tres apuestas con los que HBO intentará a mantener viva la franquicia Game of Thrones. La señal está trabajando en tres proyectos de series que seguirán explorando el universo creado por George R.R. Martin, el mismo que revolucionó a los televidentes durante 8 temporadas. A casi cuatro años de que se emitiera el último capítulo de GOT siguen surgiendo novedades, aunque aún no ha visto la luz ninguna de todas las precuelas que fueron anunciadas (contando estas tres, en total serán cinco).

Según confirmó The Hollywood Reporter, HBO tiene un trío de ideas adicionales para llevar a la televisión las obras basadas en el mundo de fantasía del escritor norteamericano. Uno de los proyectos, cuyo título provisional es 9 Voyages, es del creador de Roma Bruno Heller y sigue a Lord Corlys Velaryon, también conocido como The Sea Snake, el Señor de las Mareas y jefe de la Casa Velaryon. El personaje también aparece en la próxima precuela de GOT, House of the Dragon, donde es interpretado por el actor Steve Toussaint.

Pedro Pascal como Oberyn Martell en Game of Thrones.

Un segundo proyecto, cuyo título provisional es 10.000 Ships, gira en torno a la reina guerrera Princesa Nymeria, un antepasado venerado de la Casa Martell que fundó el reino de Dorne (se volvió tan legendaria en el reino que dos personajes llevaban su nombre en la serie original: Sand Serpiente Nymeria Sand y el lobo huargo de Arya). Su historia se desarrolla aproximadamente 1000 años antes de los eventos de Game of Thrones, lo que la hace mucho más antigua en la línea de tiempo de Westeros, que cualquiera de los otros proyectos previamente anunciados en las obras (HBO filmó un piloto de precuela en 2019 ambientado aún más atrás durante la Era de Héroes, pero nunca llegó a la serie).

El tercer proyecto se desarrolla en el famoso barrio marginal de King’s Landing de Flea Bottom, el laberinto de calles estrechas de la ciudad capital donde nacieron personajes como Davos Seaworth y Gendry Baratheon. Estas ficciones se suman a la próxima serie con luz verde, House of the Dragon, que comienza a rodarse en el Reino Unido en abril y está protagonizada por Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Paddy Considine y Matt Smith.

House of Dragon sigue la historia de la Casa Targaryen 300 años antes de los eventos de GOT, cuando Westeros vive una guerra civil épica. La serie es de los showrunners Miguel Sapochnik y Ryan Condal; se espera su estreno en 2022.

Otro proyecto de HBO que se informó anteriormente en desarrollo se basa en las populares novelas Dunk y Egg de Martin, que siguieron las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, que más tarde se convertiría en el rey Aegon V Targaryen. Además se está considerando un proyecto animado de Games of Thrones sobre un tema que aún no se ha revelado.

“La forma en que tratamos de abordarlo no es [diciendo]: ‘Necesitamos cinco programas en tres años’, sino ‘¿Cuáles son las historias que valen la pena contar?’”, dijo el director de contenido de HBO, Casey Bloys, a THR en enero al ser consultado sobre cómo estaban eligiendo las historias para continuar con la saga más exitosa de la señal.