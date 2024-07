Fue el “malo” de Game of Thrones, le dio la espalda a Hollywood y ahora regresa de la mano de Netflix

Escuchar

Hay actores que llegan al pico máximo de su carrera y deciden dar un paso al costado. Experimentar la fama, las largas jornadas de grabación y las presiones de Hollywood en primera persona no siempre es sencillo, por lo que muchos optan por cerrar esa puerta y abrir otra lo más lejos posible. Este fue justamente el caso de Jack Gleeson, quien entre 2011 y 2014 fue uno de los mayores villanos de la televisión. Interpretó a Joffrey Baratheon en Game of Thrones y de más está decir que el público no lo recibió con los brazos abiertos. Fue un personaje clave en la serie, se convirtió en un despiadado rey y sin dudas el fin de su participación quedará en la historia como uno de los momentos más memorables de la serie.

No obstante, lo cierto es que, en este caso, para muchos separar al actor del personaje no fue tan sencillo como podría presuponerse. Gleeson fue duramente hostigado, amenazado y acosado por ser el malvado rey Joffrey. Sin embargo, el actor pegó el volantazo, se alejó de Hollywood y estudió Filosofía y Teología. Pero, cuando parecía que no regresaría más a la pantalla chica, los fanáticos recibieron un inesperado anuncio: Jack volverá a la actuación y se sumará a una exitosa serie de Netflix.

Gleeson interpretó a Joffrey Baratheon en Game of Thrones (Foto: Captura MAX)

El artista irlandés decidió alejarse de la actuación y perseguir otro sueño. Primero viajó a Haití para hacer trabajo humanitario y en 2015 se graduó en Filosofía y Teología en Trinity College de Dublín.

Pero, aunque decidió formarse en el campo de la Filosofía, en los últimos años el joven de 32 años no se alejó del todo de las cámaras. Entre otras cosas, estuvo en la cuarta temporada de Sex Education y en la película En la tierra de los santos y los pecadores (In the Land of Saints and Sinners), protagonizada por Liam Neeson. Ahora se confirmó que regresará a la pantalla chica con un rol más permanente.

Gleeson y Liam Neeson en la película En la tierra de los santos y los pecadores (Foto: imdb)

Según trascendió esta semana, Jack Gleeson se suma a la nueva temporada de The Sandman, la producción de Netflix basada en las historietas de Neil Gaiman. “Esta serie épica basada en las novelas gráficas, mezcla fantasía, mitos e historias modernas”, reza la descripción disponible en la plataforma.

La serie se estrenó en 2022 y recibió un 80% de aprobación de la audiencia en Rotten Tomatoes y un 88% de parte de la crítica. El elenco protagónico lo conforman Tom Sturridge como Sueño, David Thewlis como John Dee y dos ex Game of Thrones: Gwendoline Christie como Lucifer y Charles Dance como Roderick Burgess.

Jack Gleeson se suma a la segunda temporada de Sandman como Puck (Foto: Instagram @thesandmanofficial)

De acuerdo a la publicación que hizo la serie a través de sus redes sociales, a la segunda temporada se sumarán nueve personajes nuevos, entre ellos Jack Gleeson quien interpretará Puck. Junto a él también se incorporan: Ruairi O’Connor (Orpheus), Indya Moore (Wanda), Ann Skelly (Nuala), Douglas Booth (Cluracan), Freddie Fox (Loki), Laurence O’Fuarain (Thor), Clive Russell (Odin) y Steve Coogan (Barnabas).

La primera temporada de The Sandman cuenta con 11 episodios y está disponible en Netflix (Foto: Instagram @thesandmanofficial)

Lo cierto es que a los fanáticos les encantó enterarse de que el irlandés de 32 años regresará próximamente a la pantalla chica.”¡Qué bueno verlo de nuevo!”; “Feliz de ver que Jack vuelve a actuar”; “Finalmente está de vuelta”; “¡Es bueno ver a Jack actuando de nuevo!”, expresaron algunos usuarios de Instagram.

Aún no se confirmó cuando se estrenará la segunda temporada de The Sandman, pero para quienes quieran ir preparándose, la primera parte está disponible en Netflix. Son 11 episodios de entre 45 minutos y una hora.

LA NACION