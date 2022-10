¡García!, una gran producción española sobre un superagente franquista criogenizado que reaparece en la actualidad

La serie, presentada recientemente en los festivales de Sitges y San Sebastián, tiene seis capítulos que se podrán ver desde este viernes en HBO Max; la protagonizan Francisco Ortiz y Veki Velilla, y es la adaptación de una exitosa novela gráfica

Alejandro Lingenti PARA LA NACION

escuchar

Un invencible superagente del franquismo congelado en los años 50 en un laboratorio secreto vuelve a la vida en la España actual. Ese es el fantástico disparador de ¡García!, la serie española producida por HBO Max con la que esta plataforma busca aprovechar la buena receptividad que tuvo la primera temporada de 30 monedas, de Álex de la Iglesia, estrenada en 2020. En el inicio de la historia de este personaje letal con sus enemigos hay un flashback en blanco y negro, al más puro estilo Indiana Jones y la última cruzada (1989), en el que lo vemos enfrentando a un científico nazi. Y de inmediato, un viaje al presente: una España dividida y al borde del caos, la España posterior al 15-M, aquella manifestación de “indignados” de 2011 que no produjo ningún cambio político sustancial en el país salvo la emergencia de Vox, un partido de ultraderecha que reivindica la dictadura de Francisco Franco, estigmatiza inmigrantes y milita en contra de la diversidad sexual.

Antonia es una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con García, ese soldado de fuerza sobrehumana programado para obedecer órdenes que, sin embargo, se encuentra lógicamente perdido en un contexto completamente diferente al que conocía cuando lo criogenizaron. La serie explota su desconcierto, jugando mucho con los anacronismos para abrirle las puertas a la comedia. E n ¡García! hay mucha acción y escenas espectaculares por su despliegue técnico y visual, pero también buenas dosis de humor. Y la química entre los dos protagonistas -Francisco Ortiz y Veki Velilla- es clave para que esos pasajes más ligeros funcionen bien.

Veki Velilla en ¡García! Emilio Pereda - HBO Max

“Antonia es una chica muy impetuosa, eléctrica, pareciera que lleva una pelota de goma por dentro -revela Velilla sobre su personaje-. Es muy valiente, pero a diferencia de un superhéroe, hace las cosas con miedo. Trata de pasar por una chica dura, pero en realidad es muy vulnerable”. Madrileña, Velilla acaba de cumplir 30 años y éste es sin dudas uno de los papeles más importantes de su carrera. Se hizo conocida en España con Anclados (2015), una serie cómica de Telecinco y ahora tiene la oportunidad de volverse todavía más popular de la mano de una ambiciosa producción de una cadena como HBO. “ Tuve mucha libertad para probar con este personaje -cuenta sobre su rol en ¡García!-: gestos, maneras de mirar y de hablar, reacciones.. Cambiamos algunas cosas del guion, que estaba perfectamente escrito, aclaro, pero a mí me parece que a medida que vas interpretando a un personaje lo terminas conociendo más, incluso más que los que lo escribieron ”.

Juntos, García y Antonia, la pareja despareja de esta producción cuyos responsables sueñan con alcanzar el suceso internacional de La casa de papel, pelearán por detener un violento plan de sectores de ultraderecha que intentan desestabilizar a un gobierno integrado por una coalición de izquierdas. Una alegoría matizada del presente de España, digamos. “No tuvimos el presupuesto de las superproducciones norteamericanas, pero sí contamos con el talento de muchos grandes profesionales, además de tener las ganas y el compromiso muy altos -apunta Francisco Ortiz-. Trabajar con un equipo tan comprometido con el proyecto genera una hermosa ilusión. Es un equipo que demostró que es capaz de hacer cualquier cosa. La casa de papel es un producto magnífico, con unos actores fabulosos y un despliegue técnico alucinante. Ojalá podamos repetir ese éxito... Por lo pronto, HBO arranca ahora con una campaña de marketing bastante potente. No contamos con la misma maquinaria que tuvo detrás La casa de papel; de contar con ese apoyo, no tengo ninguna duda de que ¡García! sería un suceso asegurado ”.

Velilla tiene una expectativa parecida a la de su compañero. “Estamos ilusionados con razón -remarca-. Para mí el talento puede suplir a otros recursos. ¡García! tuvo mucho dinero en el contexto de la producción española, pero diez veces menos que una superproducción de la industria norteamericana. Por eso digo que hay que suplir esa desventaja con talento y con trabajo. Yo creo que hicimos las cosas como para llegar muy alto. A mí me encantó La casa de papel, de hecho la empecé a ver en la televisión abierta y luego, cuando pasó a la plataforma en la que está hoy, noté que fueron añadiendo presupuesto para producir escenas más espectaculares. Pero por trama y personajes, ¡García! puede estar perfectamente a la altura de La casa de papel”.

Trailer de ¡García!, la serie española que llega a HBO Max

El guion de esta flamante producción de HBO Max es de Carlos de Pando y Sara Antuña, los mismos que adaptaron otra obra de Santiago García para la serie El vecino, otra comedia de superhéroes que estrenó Netflix en 2019. HBO se decidió a producir ¡García! cuando tomó nota del revuelo que provocó en el panorama del cómic de acción en España la novela gráfica de Santiago García -un profesional que ya lleva más de veinte años trabajando en guiones de historieta- y el dibujante Luis Bustos. Publicada por el prestigioso sello Astiberri, esta aventura que busca trabajar en la misma línea comprometida de obras consagradas como Maus (Art Spiegelman) y Persépolis (Marjane Satrapi) sorprendió con un héroe inusual: un agente que a mediados del siglo pasado cumplió estrictamente las órdenes de un mandamás perverso y autoritario pero que en la actualidad luce aplomado, prudente, sensato, dispuesto a sumarse a causas más nobles. “ Es alguien con mucho sentido común -sostiene Eugenio Mira, el director de la serie-. Estamos hablando de algo parecido a un superhombre que no sólo propina puñetazos, es alguien que también está preparado para gestionar situaciones límite ”.

Oriundo de Alicante, Mira llamó la atención del mexicano Guillermo del Toro con un cortometraje titulado Fade (2000), su primera realización en cine. Y luego dirigió The Birthday (2004), catalogada hoy como “película de culto” en España. Ha trabajado a las órdenes de su colega Juan Antonio Bayona en la dirección de la segunda unidad de Jurassic World, así que sabe de producciones de gran magnitud. “En rodajes de este tipo está todo pautado de antemano y con mucho rigor. Entonces hay que enfocarse muy bien en cada escena, porque una vez terminada la jornada programada para hacerla el set se desmonta y se pasa a la escena siguiente, no hay lugar para los cambios de planes. Mi filosofía es que cada euro invertido se note en la pantalla, no rodar cosas que uno sospecha que podrían quedar descartadas en el proceso de montaje -explica-. Pero sobre todo queríamos evitar algo que se da bastante en el mundo del cómic: una caricatura de la realidad en la que todo es unidimensional. Queríamos que todos los personajes de esta adaptación tuvieran entidad ”.

La idea del abordaje “pop” de un tema histórico relevante no es nueva: en el cine Quentin Tarantino la llevó a cabo con suceso y eficacia en Bastardos sin gloria (2009), con el nazismo en la mira. ¡García! llega justo cuando el tema de la memoria histórica ocupa un lugar importante en los intereses de la sociedad española. La revisión de aquel pasado represivo dominado por el franquismo genera hoy mismo debates y confrontaciones. Y la serie se mete de lleno en esa discusión con una ficción al estilo La supremacía Bourne que aspira a capturar al público masivo. Habla de la historia de España desde la perspectiva de personas que crecieron leyendo cómics de Marvel, como de algún modo lo hizo El Ministerio del Tiempo, otro éxito español que cruza acción, política y viajes por diferentes épocas a lo largo de sus cuatro temporadas.

“Creo que hemos preservado las premisas del cómic original gracias a que tuvimos mucho tiempo para trabajar en la adaptación, incluso para expandir la trama. En la serie, todos los personajes importantes tienen su arco de desarrollo -observa Eugenio Mira-. Es una ficción que tiene entidad propia, más allá de su origen. ¡García! es la historia de un supersoldado que sufre un desencanto en su sistema de valores, pero no en sus capacidades. Su destreza se mantiene intacta, mientras que sus códigos morales son los de un personaje de su tiempo, de los años 50. Y queda atrapado en una realidad distinta a la que conocía, una realidad en la que las narrativas extremas están en auge. Las narrativas con las que la política se retrata a sí misma están rimando demasiado con las ficciones satíricas, se han caricaturizado ”.

En medio de tiros, explosiones y proezas que parecen inalcanzables para su menuda contextura física, Velilla también genera empatía por su candidez: su personaje es un prodigio de espontaneidad, una millenial neurótica y despistada que se vuelve más adorable cuando se mueve como si estuviera en una de las grandes comedias de Howard Hawks. “Es un papel que me exigió estar muy entonada físicamente: me la paso dando saltos, y hay escenas en las que tuve que colgarme con un arnés, así que tuve que endurecer bien los abdominales -recuerda-. La serie es acción constante, nos hemos puesto al límite más de una vez con Curro (como se lo conoce a Francisco Ortiz en España). Hacerla me generó mucha adrenalina. Los seis capítulos de ¡García! son seis películas de acción, y cada capítulo es más fuerte que el anterior”.

Francisco Ortiz en ¡García! Emilio Pereda - HBO Max

Para Ortiz, un actor con diez años de recorrido en el teatro español, ese background específico y completamente diferente al tono de la serie (obras de Lope de Vega que poquísimo tienen en común con esta ficción atravesada por las aventuras), el desafío de encarnar a un protagonista tan singular ha sido grande. “Hay un punto de contacto con el trabajo teatral, de todos modos -asevera-: trabajamos mucho tiempo preparándonos previamente para llegar bien al rodaje, igual que se trabaja con tiempo en una obra de teatro. En ese sentido los veo como procesos parecidos. Trabajamos tanto cada escena que cuando terminábamos cada una sentíamos la excitación que se suele tener en un estreno. Ha sido muy bonito y muy gratificante para mí, que soy alguien más relacionado con el teatro, que Eugenio Mira me haya dado la oportunidad de plantarme en este contexto tan distinto, en esta serie que mezcla tan bien la acción con la comedia”.

“Mi personaje vive situaciones cómicas, pero está lejos de vivirlas de esa manera: y es esa tensión, esa dicotomía entre lo que el espectador está viendo y lo que siente el agente García lo que dispara la risa. Hay que agradecérselo a los dos guionistas”, sigue Ortiz. “ La verdad es que ¡García! da mucha tela para cortar. Es una historia de aventuras que nos hace tomar conciencia de cuánto hemos cambiado con el paso del tiempo y de la necesidad de aceptarnos tal como somos ”.