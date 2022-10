Al escándalo de Olivia Wilde con Florence Pugh ahora se suma un nuevo rumor: la pelea entre ellas por Harry Styles

escuchar

A la separación de Olivia Wilde de Jason Sudeikis y la polémica que envolvió la filmación de No te preocupes, cariño se sumó una protagonista estelar: la exniñera de los hijos de la famosa expareja . La mujer prendió el ventilador la semana pasada y de a poco va sumando más información del detrás de escena. En esta oportunidad, el relato incluyó a la actriz Florence Pugh, a Harry Styles, actual pareja de Wilde, y al protagonista de Ted Lasso, y explicaría tanto el mal clima que se terminó de confirmar en el Festival de Venecia como la crisis que desató la ruptura entre Wilde y Sudeikis.

El relato sobre el lado B de los escándalos protagonizados por Wilde comenzó cuando la exniñera decidió hablar en exclusiva con el diario inglés Daily Mail. En una extensa charla que el medio decidió revelar de a poco, la mujer -quien no quiso que trascendiera su identidad- contó que Wilde se habría quejado con Sudeikis, cuando todavía eran pareja, de que Florence Pugh supuestamente salía con Harry Styles. Poco tiempo después de esa escena, Wilde y Sudeikis se separaron y la directora blanqueó su relación con el cantante inglés . El testimonio de la niñera explicaría entonces el enfrentamiento entre las dos mujeres y el clima de tensión que se vivió en Venecia.

Olivia Wilde, Chris Pine y Florence Pugh llegan a la presentación de no te preocupes cariño durante el Festival de Venecia Vianney Le Caer - Invision

Entre los episodios que se destacaron durante el festival de Venecia, Pugh, de 26 años, apareció en la alfombra roja el 5 de septiembre con el resto del elenco y si bien posó para las fotos, se negó a participar en un panel antes del evento y a dar entrevistas sobre la película. Además nunca hizo contacto visual con Wilde ni se mostró cerca de ella. Así, dejó al descubierto y en evidencia la mala relación que tuvo con la directora del film durante el rodaje.

“Olivia le contó a Jason unas semanas después de que Harry comenzara las grabaciones de la película que Flo se estaba acostando con Harry y que tenía novio. Después empezó lo de Olivia con Harry. Fue todo muy rápido. Mucha gente no sabe eso”, aseguró la niñera y agregó: “Estaba como atolondrada y se tapó la cara de vergüenza diciendo que no podía creer que fuese tan joven. Yo no sabía quién era Harry Styles en ese momento, pero pensé, ‘wow, nunca la había visto así’”.

Florence Pugh y Harry Styles en No te preocupes, cariño Capt

Según trascendió en los medios ingleses, cuando Pugh y el cantante mantuvieron la fugaz relación a la que hace referencia la niñera la actriz todavía estaba de novia con Zach Braff, y lo mismo se publicó sobre el romance de Styles y Wilde, que aún sigue en pie: él todavía se veía con Pugh. Florence se enteró de ese romance por las revistas y ese habría sido el principio del odio entre la actriz y la directora de No te preocupes cariño.

El comienzo de los problemas

Los dolores de cabeza de Wilde y Sudeikis en relación con la información que trascendió sobre su vida personal comenzaron con la traición de la niñera. La pareja, que se había comprometido en 2013, decidió ponerle punto final a la relación a finales de 2020. Sin que trascendiera mucha información sobre la ruptura, todo se mantuvo en reserva hasta ahora. Además de revelar cómo el actor vivió la ruptura y de qué forma se enteró del romance entre Wilde y Styles, la mujer aseguró que la directora regaló a su perro para pasar más tiempo con su joven amor.

Pese a que la relación no es la mejor, frente a los dichos de la niñera, Wilde y Sudeikis decidieron unir fuerzas: a través de un comunicado conjunto desmintieron la información que se publicó sobre ellos. “Como padres es increíblemente molesto saber que una de las antiguas niñeras de nuestros dos hijos ha hecho acusaciones tan falsas y difamatorias acerca de nosotros”, escribieron en una declaración enviada a la prensa norteamericana.

Pese a los rumores de crisis, Olivia Wilde y Harry Styles sigue mostrándose muy unidos TIDNY-576

“Su campaña de 18 meses de acoso contra nosotros, así como contra nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas, ha llegado a su fin. Seguiremos enfocándonos en criar y proteger a nuestros hijos con la sincera esperanza de que ahora elija dejar a nuestra familia en paz”, completaron el mensaje.

En relación al bienestar de la mascota y a la actitud de la actriz con el pequeño perro, fue una asociación protectora de animales de Los Ángeles la que salió a poner las cosas en su lugar. En un posteo realizado el sábado pasado, MaeDay Rescue agradeció a Olivia Wilde por “ser una dueña responsable de mascotas” y explicó que la actriz decidió entregar al animal porque se dio cuenta de que “no amaba la vida de viajar y no era feliz con los niños pequeños”.

