“Quiero retirarme, no me siento cómodo”: el tenso desplante en vivo de Tomás Holder a Georgina Barbarossa

escuchar

Desde que salió al aire la primera edición de Gran Hermano, la dinámica con los eliminados siempre fue la misma: primero asisten a la gala de eliminación, luego participan del debate o los programas satélite del reality y por último realizan una gira por los ciclos de Telefe. Tomás Holder, el primer expulsado de la versión 2022, no fue la excepción. Sin embargo, a consecuencia del clima tenso que se generó este jueves en A la Barbarossa, el joven de 21 años quiso, luego de varios momentos incómodos, levantarse y dejar la pantalla en pleno vivo. “Quiero retirarme, no me siento cómodo”, le dijo a la conductora .

La incomodidad del influencer comenzó antes de sentarse a solas con Georgina. En varios momentos del programa protagonizó encontronazos con los panelistas del envío, entre ellos con Nancy Pazos y con Analía Franchín, quienes también suelen ser parte del ciclo Gran Hermano: el debate. Mientras en el ciclo buscaban entender la estrategia del “hermanito” y criticaban su juego, Holder respondía ninguneando a las panelistas. “¿Cómo es tu nombre?”, repitió en varias oportunidades luego de alguna pregunta de las periodistas que forman parte del ciclo. Además, durante la mañana y siempre con Holder presente, repasaron los videos de Tik Tok del jugador, charlaron de su relación con su mamá y realizaron una nota en vivo con Paula, su novia.

Tomás Holder quiso retirarse de una entrevista con Georgina Barbarossa

Tras una breve charla en los sillones del estudio, y visiblemente molesto, Holder blanqueó su intención. “Quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo, estoy incómodo porque estoy escuchando comentarios de la mesa”, le dijo en un tono monocorde a la actriz. “Recién escuché que dijeron ‘en tres meses se pelean’, siento que me siguen faltando el respeto” , agregó de inmediato en relación a los comentarios que logró escuchar sobre su noviazgo luego de que en la nota contarán que se quieren casar y estar juntos para siempre.

“Muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá”, insistió y la conductora lo atajó antes de que pudiera ponerse de pie. “No te vayas, un segundito”. “Igual, Georgina, no quiero hablar más, quiero retirarme, no me siento cómodo ¿Me sacan esto?”, pidió Holder a la producción, y Barbarossa no pudo más que pedir el corte.

El detrás de escena

Según repasaron en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, el episodio de Holder dejó esquirlas al interior del ciclo mañanero de Telefe. Es que según Florencia de la V en el canal están realizando un operativo -al que denominó “lavandina”- para limpiar la imagen del influencer, quien tanto en el casting como dentro de la casa más famosa del país aseguró que interpretó a un personaje homofóbico, clasista y racista. En ese sentido, a los panelistas del envío les habrían pedido hacer referencia solo a cuestiones del juego y no de la vida personal del invitado.

“Hoy están unidos todos contra Georgina. Van con la peor de las ondas”, aseguró Tauro sobre las internas del programa. Por su lado, De la V explicó que la intención del canal, un canal tradicionalmente dedicado a la familia, es resaltar los aspectos positivos del participante porque pretenden que, de haber un repechaje, vuelva a ingresar a la casa. “ Se picó mal, están todos enfurecidos, a los gritos ”, reveló luego la conductora, y explicó que le contaron que Tomás estuvo “bastante irascible” durante toda la mañana.

Repercusiones

“¿Me explicás qué pasó?”, encaró Pablo Layus a Nancy Pazos luego del programa. “Si contratás Nancy Pazos, bancate Nancy Pazos”, respondió entre risas la periodista. Luego contó que creen que Tomás se ofendió, que “la mañana no le cae bien” y que le resultó “super agradable” que Georgina haya podido sacar “algo un poco mejor” del invitado porque ellos les “exigieron” hablar sobre la estrategia de juego.

“No sabemos exactamente”, aseguró Pazos sobre el motivo del enojo de Holder, y aclaró que en un momento le dijo que su juego había sido idiota y no él. “Como no tiene tanta cultura televisiva, no sabe de estilos”, lo justificó después. “ Qué se yo lo que pasó. No debe tener un buen día Holder. Está cansado ”, aseveró por su parte Analía Franchín. “Nancy hablaba del juego, no se excedió en lo absoluto. El ya entró mal, bardeando. Raro”, defendió luego a su compañera de trabajo. “Con nosotras no quiere hablar porque somos personas grandes, personas mayores”, explicó cuando le preguntaron si habían podido hablar con él luego del programa, y aseguró que para ella Holder es lo que se ve. “Es mi opinión personal, de personaje no tiene nada”, completó.

LA NACION