Geena Davis, desconcertada por la cancelación de The Boroughs: “Es bastante raro”

Luego de que Netflix anunciara la cancelación The Boroughs, jubilación rebelde pese a las buenas críticas y recepción que recibió la primera temporada estrenada en mayo, los seguidores de la serie de los hermanos Duffer se mostraron desconcertados en las redes sociales. También una de sus protagonistas, Geena Davis.

La actriz, que interpreta a Renee, una exmanager musical convertida en una de las líderes de la peculiar residencia de ancianos donde transcurre la serie, admite que todavía no entiende qué ocurrió. Después de todo, la producción seguía figurando entre los títulos más vistos de la plataforma cuando se conoció la decisión, y estaba previsto que la historia se extendiera por dos temporadas más.

Geena Davis, Alfred Molina y Carlos Miranda, tres de los protagonistas de la serie de los hermanos Duffer

“Afortunadamente, los productores, que se convirtieron en nuestros queridos amigos, pudieron avisarnos antes de que se hiciera pública la noticia, y todos estamos muy decepcionados. Honestamente, no sé qué pasó”, reconoció en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Creo que es bastante raro que una serie no sea renovada y que se anuncie su cancelación mientras sigue estando entre las diez más vistas”.

La decepción es evidente, aunque no parece sorprenderla tanto como podría esperarse. Quizás porque, después de más de cuatro décadas en Hollywood, Davis conoce demasiado bien la distancia que suele existir entre el entusiasmo que genera una obra y los cambios reales que produce en la industria.

Paradójicamente, The Boroughs, jubilación rebelde parecía uno de esos proyectos destinados a romper moldes. La serie, producida por Matt y Ross Duffer, los creadores de Stranger Things, trasladaba una historia de conspiraciones, monstruos y ciencia ficción a un escenario poco habitual: una comunidad de jubilados cuyos residentes descubren que están siendo utilizados para alimentar a una criatura capaz de otorgar juventud eterna.

Los protagonistas no eran adolescentes enfrentándose a lo desconocido ni héroes de acción tradicionales: eran personas mayores. Para Davis, eso fue parte del atractivo desde el primer momento. Cuando recibió el guion del episodio piloto, sintió que el personaje había sido escrito especialmente para ella. Y, de hecho, así era.

“Pensé: ‘Es increíble lo perfecto que es esto para mí’”, recordó. Cuando se reunió con los creadores, ellos le confesaron que habían desarrollado el papel con la esperanza de que aceptara interpretarlo.

La actriz encontró en Renee a una mujer segura de sí misma, decidida y rebelde. Un tipo de personaje que, según ella misma reconoce, la ha acompañado durante toda su carrera.

Geena Davis en The Boroughs, jubilación rebelde

Davis suele bromear con que gran parte de su crecimiento personal ocurrió gracias a los papeles que interpretó. Desde Thelma & Louise hasta la presidenta de Estados Unidos en Commander in Chief, muchas de sus protagonistas fueron más valientes de lo que ella sentía ser en ese momento. “Una cosa es fingir hasta conseguirlo. Otra muy distinta es actuar hasta convertirte en ello”, explicó.

Sin embargo, la conversación sobre The Boroughs.. termina llevando inevitablemente a una reflexión mucho más amplia sobre Hollywood y su capacidad —o incapacidad— para aprender de sus propios éxitos.

Cuando se le preguntó si una serie protagonizada por personajes mayores podría abrir el camino para más historias similares, Davis respondió con una sinceridad casi melancólica que no estaba segura de que eso fuera posible.

Geena Davis en la última edición del Festival de Cannes OLIVIER CHASSIGNOLE - AFP

En tal sentido, la actriz recuerda perfectamente lo que ocurrió tras el estreno de Thelma & Louise en 1991. La película fue un fenómeno cultural. Generó debates, polémicas, análisis académicos y una enorme repercusión mediática. En aquel momento, prácticamente todo el mundo aseguró que marcaría un antes y un después para las mujeres en Hollywood.

“Nuestra sensación era: ‘Qué bien, estamos inaugurando una nueva era’”, recordó. Esa nueva era nunca llegó.

Un año después protagonizó Un equipo muy especial, otro éxito enorme. Nuevamente escuchó los mismos pronósticos: que se abrirían las puertas para más películas deportivas protagonizadas por mujeres. Tampoco ocurrió.

Carlos Miranda y Geena Davis en una escena de la serie que Netflix acaba de cancelar

Por eso, cuando escucha que una producción como The Boroughs podría iniciar una tendencia de historias centradas en personajes mayores, su respuesta es prudente. “No tengo fe en el impulso”, admite.

La frase resume buena parte de su mirada actual sobre la industria. Davis ya no cree que un éxito, por grande que sea, genere transformaciones automáticas. Cree, en cambio, que los cambios ocurren cuando los creadores toman decisiones conscientes y sostenidas.

Esa convicción es precisamente la que la llevó a fundar el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios hace más de dos décadas. Desde allí trabaja para promover una representación más diversa en cine y televisión. Y, según afirma, sí ha visto avances concretos, especialmente en el contenido infantil, donde la paridad de género es hoy mucho más habitual que cuando comenzó sus investigaciones.

Susan Sarandon y Geena Davis, en una escena de Thelma y Louise Archivo

Quizás por eso la cancelación de The Boroughs le resulta tan frustrante. No solo porque disfrutaba interpretar a Renee o porque se había encariñado con sus compañeros de elenco. También porque la serie representaba algo poco frecuente: una historia que colocaba a las personas mayores en el centro de la acción sin convertirlas en una broma ni en un recuerdo del pasado.

Aun así, Davis prefiere quedarse con lo positivo. Los creadores diseñaron la primera temporada como una historia prácticamente cerrada, evitando depender de una renovación futura. El desenlace deja una pequeña puerta abierta, pero funciona como una narración completa. “Si la hubiéramos presentado como una miniserie, habría sido un gran éxito y todos estaríamos contentos”, reflexionó.