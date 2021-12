Henry Cavill: las claves de The Witcher 2, su inesperado compañero de reparto favorito y su vínculo con los haters

Este viernes llega a Netflix la segunda temporada de The Witcher, la popular serie de espadas y brujería protagonizada por Henry Cavill. En el segundo año de esta ficción, Geralt deberá enfrentar nuevos desafíos, y para conocer más sobre su regreso, LA NACION dialogó con su protagonista y con Kristofer Hivju (muy conocido por su rol de Tormund en Game of Thrones), que se suma a la producción en la piel de Nivellen.

Una nueva aventura

El final de la primera temporada dejó a Geralt frente a una perdida que lo cambió todo. Luego de la presunta muerte de Yennefer (Anya Chalotra) en la batalla de Sodden, él debe comenzar un peligroso viaje hacia Kaer Morhen, para llevar a Ciri (Freya Allan) al lugar en el que ella nació y pasó buena parte de su infancia. De esa manera, ambos se unen en una misión en la que para luchar con las amenazas que aparezcan, deberán establecer primero un lazo de confianza mutua. Durante el periplo, Geralt y Ciri serán testigos y partícipes de combates que involucran a elfos, humanos, demonios y poderosos hechiceros. Y bajo esa consigna, los nuevos episodios pondrán el acento en Ciri y el dominio que puede (o no) ejercer sobre unos poderes que, según cómo los utilice, se convierten en una bendición o una maldición .

Si bien el mundo en el que transcurre The Witcher es muy importante, y todas las criaturas que habitan allí son clave para comprender la lógica de este relato de fantasía, el carisma de Geralt es el principal gancho que entusiasma a los fans. El brujo y cazador de monstruos creado en 1986 por el escritor polaco Andrzej Sapkowski, es uno de los grandes íconos de la literatura de fantasía, y su fama se tradujo en una saga que se extendió a lo largo de seis novelas y varios relatos cortos (a los que pronto se sumaron cómics y videojuegos). Y para Cavill son muy claros los motivos por los que ese personaje atrae tanto al público: “ Creo que Geralt es muy interesante. Desde luego que representa el bien y que es un héroe, pero también se encuentra forzado a protagonizar situaciones imposibles, en las que debe encontrar la respuesta correcta. Creo que todos nos sentimos así más de una vez, cuando la vida se torna injusta y nos atrapa en decisiones complejas. Eso es algo que lo humaniza, porque él no es un personaje intocable y perfecto, sino alguien que tiene fallas y que comete errores, y justamente eso lo hace muy cercano ”.

La mirada de Cavill

Para el actor inglés, la posibilidad de liderar esta ficción es una gran oportunidad. Amante de la saga literaria original, Cavill se muestra entusiasmado por todo lo que significa interpretar a Geralt y transitar por el salvaje mundo en el que se desarrolla esa historia. Y sobre el crecimiento que el guerrero experimenta en la nueva temporada, el intérprete reflexiona: “ Disfruté mucho trabajar todas las escenas en las que podía profundizar más en la personalidad de Geralt. Hay momentos en los que se puede apreciar su naturaleza, su intelecto, su sabiduría. También compartí muchas buenas escenas con Freya, en la que se muestra la relación entre ambos, cuál es su dinámica, y cómo una persona que había sufrido tanto, intenta establecer un lazo con alguien que básicamente le es un extraño ”.

Así como Geralt es el motor del relato, Cavill es también el núcleo de esta producción. El rodaje de The Witcher fue especialmente complejo, al ser de los primeros que implementó un protocolo en el marco de la pandemia por el Covid. Frente a un escenario adverso, Cavill procuraba alentar a su equipo, y así lo contó Kristofer Hivju: “Él es el corazón de este show, y fue maravilloso trabajar juntos. Es alguien muy talentoso que sabe mucho sobre las novelas originales, realmente es como una librería ambulante. La verdad es que durante la filmación nos divertimos mucho, y lo pasamos súper bien”.

Por su parte, Cavill también disfrutó mucho de trabajar con varios de sus compañeros, pero destacó especialmente a uno de sus coprotagonistas, con el que tuvo un vínculo muy especial: “Me gustó trabajar con Kim Botnier y con Freya. Pero mí, el mayor placer fue estar junto a Roach, el caballo de Geralt, fue un gran placer levantarme todas las mañanas y poder cabalgar. Entre ambos tuvimos una conexión muy importante, y lo disfruté mucho”.

Un nuevo personaje

Kristofer Hivju, que interpretó a Tormund en Game of Thrones, participa en The Witcher como un personaje que carga con una pesada maldición.

Uno de los cuentos cortos de la saga literaria, que es adaptado en la nueva temporada, se llama A Grain of Truth. En ese relato, Geralt se encuentra con un viejo conocido llamado Nivellen. Pero el hombre tiene un aspecto muy distinto, ya que luego de sufrir un embrujo, su rostro se deshumanizó y adquirió características animales. Y en su traslado a la pantalla chica, Kristofer Hivju fue el elegido para encarnar ese personaje. Sobre quién es Nivellen, Hivju contó: “ Se trata de alguien que tomó una serie de decisiones muy desafortunadas, y por eso sufrió un hechizo que lo cambió, haciéndolo perder su aspecto humano. Ahora Nivellen está atrapado en ese físico, intentando buscar un nuevo camino ”.

Para Hivju, aceptar ese rol fue un verdadero desafío, porque tuvo que lograr una actuación que no dependiera de su rostro: “Hubiera sido fácil hacerlo en CGI, pero Nivellen es alguien muy emocional, tiene una personalidad muy profunda. Entonces, con el objetivo de brindarle esa emocionalidad que requería, la intención fue la de hacerlo lo más real posible. Por ese motivo me fabricaron un disfraz a medida, que pesaba mucho. Luego utilizaron una serie de dispositivos que capturaban mis movimientos faciales, sobre los que aplicaron efectos digitales para así crear la cara de Nivellen, pero basándose en mi interpretación. Y los resultados me gustaron mucho, realmente capturaron mi mirada y todos los detalles ”. Por último, el intérprete concluye: “En ese personaje, me sentía el titiritero y el títere al mismo tiempo. Disfruté mucho a Nivellen, porque me dio algo nuevo”.

El vínculo con los fans

Cavill comprende a la perfección qué significa personificar a un ícono, justamente porque su primer gran actuación en Hollywood, lo llevó a interpretar ni más ni menos que a Superman. Y quizá por encarnar roles tan populares es que su trabajo (y su vida personal) en más de una oportunidad se convirtió en blanco de los haters. Sin embargo, él los enfrentó varias veces, y procuró que esas campañas negativas no impactaran en su vida.

“Desde un punto de vista profesional, me encanta meterme en internet a leer todas las reseñas de las ficciones de las que formo parte, o incluso buscar las opiniones que hablan de mi trabajo. Ya sean miradas negativas o positivas, todas son importantes para mí, y eso no significa ni que coincida, ni que esté en desacuerdo. Para mí es importante leer las reseñas, pero comprendiéndolas desde lo estrictamente profesional. Y cuando a esos textos destructivos les sacás esa capa de odio propia de los haters, hasta podés encontrar una opinión que quizá te sirva. Y yo las leo porque a fin de cuentas, todo lo que hago, lo hago para el público ”, le dijo el actor a LA NACION.

"Cuando a esos textos destructivos les sacás esa capa de odio propia de los haters, hasta podés encontrar una opinión que quizá te sirva", dice el actor Michael Schwartz /Netflix - Netflix

Una mirada similar tiene Hivju. Aunque en el papel de Tormund él se ganó el cariño del público, el actor noruego comprende muy bien la naturaleza del público fan y así la describe: “Ante todo hay que distinguir que hay dos clases de seguidores: por un lado están los que disfrutan el cine o las series en general, y por el otro quienes son fans especializados en fantasía. Estos últimos realmente le dedican mucho tiempo a lo que aman: leen los libros, discuten activamente en internet o hasta se visten como yo en la Comic-Con (risas). Se trata directamente de un estilo de vida. Entonces yo trabajo para ellos, y cuando los veo entusiasmados con lo que hago, significa que voy por buen camino”.