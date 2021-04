Indira Varma: el camino de una actriz muy personal que se luce en la serie For Life: Cadena perpetua

Indira Varma se ha hecho famosa por sus personajes fuertes, seguros de sí mismos, casi siempre determinados en sus decisiones, en búsqueda del poder o decididos a sostenerlo. “Como mujer, si sos morena, alta, de nariz grande, postura erguida y no tenés miedo de hablar, inmediatamente prefigurás a ese personaje cerebral y determinado. Creo que es algo casi fisiológico” declaraba hace unos meses en una entrevista con la revista británica The Wylde. Y algo de esa misteriosa fortaleza parece emerger de su figura e impregnar cada una de sus nuevas apariciones, no importa el tiempo y el lugar en el que se encuentren.

El estreno de la serie For Life: Cadena perpetua en Paramount+ la desprende de esos mundos míticos y ancestrales que la tuvieron como anfitriona de honor en Roma, Game of Thrones o Carnival Row y la traen al presente de una prisión en el estado de Nueva York donde deberá afrontar los desafíos de equilibrar justicia y autoridad en un mundo de permanentes encrucijadas.

For Life, creada por Hank Steinberg (Without a Trace), cuenta la historia de Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), un hombre condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Inspirada en la historia de Isaac Wright Jr., quien además oficia de productor ejecutivo, la serie recorre el camino del personaje en sus estudios de derecho, su graduación como abogado, y la decisión de llevar su causa nuevamente a los tribunales mientras asiste a otros presos en su misma situación. La dinámica de este personaje en la prisión se define en su interacción con el personaje de Varma, la directora de la cárcel que intenta realizar transformaciones en el estado de cosas pese a los inevitables conflictos con internos y funcionarios. Al igual que los otros personajes de Varma, siempre atrapados en escenarios de fuego cruzado, Safiya Masry debe sortear intereses contradictorios y afirmar su autoridad, ya no a través de un poder delegado por la casta o el linaje sino esencialmente negociando en un esquivo campo de acción.

No es la primera vez que Varma cruza hacia el presente y se ve inmersa en el mundo del crimen y sus meandros. En la serie Paranoid (disponible en Netflix) interpreta a una oficial de policía que investiga el extraño asesinato de una mujer en una plaza en Cheshire, al noreste de Inglaterra. Guiada por sus instintos y su convicción, Nina Suresh establece alianzas con sus compañeros de trabajo en la persecución de una hipótesis que nunca resulta la más sencilla de antemano. Y en ese jugo de conspiraciones y secretas disputas entre el poder y la opinión pública también se pone en juego su propia estabilidad emocional, los residuos de una ruptura y el compromiso afectivo activado por sucesos cada vez más irracionales. En For Life, su personaje intenta concitar la negociación de garantías para los internos de la prisión, revertir prácticas de castigo por estrategias de integración, pero ello entra en conflicto con las aspiraciones políticas de su esposa Anya Harrison (Mary Stuart Masterson), candidata a fiscal del distrito de Nueva York. Las tensiones en la arena pública se trasladan al seno familiar, los ideales deben adaptarse al pragmatismo del ejercicio del poder, los deseos y ambiciones exigen permanentes negociaciones.

Indira Varma y Nicholas Pinnock en For Life: Cadena perpetua, el nuevo estreno de Paramount +.

For Life fue un proyecto muy personal para Varma. Nacida en Inglaterra de un padre indio y una madre suiza y egresada de la Real Academia de Arte Dramático en Londres a mediados de los 90, la conexión entre el trabajo actoral y el servicio público estuvo presente desde sus años estudiantiles. “Tengo una relación de 20 años con la prisión. Tengo amigos que están involucrados con una ONG llamada Only Connect y hacen teatro en las prisiones, así que yo solía participar en esos grupos. Y también tengo una amiga que forma parte de Clean Break, una fundación que trabaja con mujeres que han pasado por el sistema carcelario y se concentra en la escritura como estrategia de reinserción cultural”, contaba en una reciente entrevista. De alguna manera, Varma recoge aquellas experiencias para concebir a Safiya Masry como algo más que una funcionaria liberal frente a un sistema ajustado a estructuras arcaicas e inamovibles. Toda la construcción de su accionar y liderazgo en el mundo de la cárcel se replica en el afuera, tanto en el terreno de la política como en el de la justicia, afectando de manera inevitable su vida privada y el devenir de su familia. Es ese peregrinar el que la une a Aaron, actor y espectador de su propio aprendizaje.

“Como Ulises en La Odisea, Aaron se encuentra con personas en el camino que también tienen sus historias. A través de esos encuentros, conocemos esas diferentes experiencias del sistema penitenciario y descubrimos que no se trata de venganza, de ‘voy a obtener mi justicia a cualquier costo’ sino de conocer las vidas de los demás y cómo han sido afectadas. De eso también se trata la serie”, dice. El recorrido de Varma aquí la exime de esas situaciones excéntricas y privilegiadas que detentaban sus personajes de mundos pasados. Quizás la más recordada sea su Ellaria Sand en el Westeros de Game of Thrones (disponible en HBO Go), mujer forjada sobre un poder que debe defender a cualquier precio. El mismo espíritu prevalece en su interpretación de Piety Beakespear en Carnival Row (disponible Amazon Prime), también sujeta a los determinismos de su clase y posición de privilegio que alimentan su carácter con ese destello de dominio que su misma figura supo aprovechar. “Cuando me ofrecieron el guion de For Life pensé que combinaba todo aquello que me apasiona. Un personaje optimista en un mundo que es difícil de transformar, pero allí justamente estaba la riqueza. La posibilidad de explorar otros caminos que no había transitado”, explica.

Indira Varma como Ellaria Sand, junto Pedro Pascal como Oberyn Martell, en Game of Thrones.

Varma emergió en su primera película, Kamasutra: Lecciones de amor (1996) de Mina Nair, ya como protagonista; luego llegarían sus apariciones en la peculiar adaptación de Orgullo y prejuicio de Gurinder Chadha, Novia y prejuicio (2004), su participación en series de éxito como Roma o Luther, o en historias premiadas y reconocidas por la crítica como la miniserie Patrick Melrose o la reciente comedia This Way Up. También el teatro fue un dominio recurrente, con varias obras inspiradas en Shakespeare, Chéjov o Noël Coward, hasta la reciente participación en Present Laughter en el Old Vic londinense, que le valió una nominación a los cancelados Olivier del 2020. Sin embargo, para muchos espectadores su rostro quedó adherido al universo de Game of Thrones. Altiva y visceral, dominada por aquella puja que parecía enredar a todas las criaturas de George R. R. Martin, Ellaria Sand se impregnó de aquel alarido ante la muerte de su amado Oberyn, se forjó en su venganza frente a Cersei, en ese dolor signado por la tragedia.

El comienzo del rodaje de la nueva serie Obi-Wan Kenobi marca su entrada a la franquicia de Star Wars en Disney+. Un mundo con su propia mitología, gestado en la expectativa de los fans y el despliegue del viejo concepto de aventura. Hacia allí viaja ahora Indira Varma, a los confines de esa galaxia recóndita, ataviada con la firmeza de sus decisiones, la energía de sus recientes cruzadas, aquellas que serán la medida de su nueva epopeya.