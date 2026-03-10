Michelle Pfeiffer sorprende al posar en la alfombra roja junto a su marido, David E. Kelley

Michelle Pfeiffer sorprendió al regalarles a los fotógrafos una postal inesperada: la estrella de Hollywood, quien suele mantener su vida privada alejada de los focos, posó muy enamorada en la alfombra roja del estreno de The Madison de la mano de su marido, el célebre guionista y productor David E. Kelley.

Danielle Vasinova, Kevin Zegers, Elle Chapman, Matthew Fox, Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams, Kurt Russell, Ben Schnetzer, Amiah Miller, Alaina Pollack, Beau Garrett y Rebecca Spence, el elenco de la serie, juntos en la alfombra roja Evan Agostini� - Invision

Pfeiffer y Kelley fueron los protagonistas absolutos del evento de presentación de la serie de Paramount+ que se celebró en Nueva York. La protagonista de Mentes peligrosas deslumbró con un look compuesto por una campera de cuero entallada en color camel y una falda del mismo género y largo midi en verde oliva. En los pies, acompañó con unos tacos altos color mostaza. Además, llevó un maquillaje natural, el pelo largo y suelto y unos aros dorados que acompañaron el outfit a la perfección.

Michelle Pfeiffer deslumbró con su belleza intacta JAMIE MCCARTHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Kelley también apostó por la sobriedad: el creador de éxitos como Ally McBeal, Big Little Lies y Chicago Hope eligió un clásico traje que llevó con una camisa rosa pálido y una corbata oscura.

Si bien forman una de las parejas más estables de la industria, es poco común verlos juntos. La historia de amor entre la actriz y el guionista comenzó en 1993, en una cita a ciegas. Ese primer encuentro, a diferencia de lo que sucedió después, salió mal: Pfeiffer no fue la única invitada. “No hablamos en toda la noche, y luego él se fue temprano a otra fiesta y pensé: ‘Bueno, eso salió bien’”, dijo la artista en The Drew Barrymore Show.

La pareja se casó el 13 de noviembre de 1993 Grosby Group - LA NACION

A los dos días de ese encuentro fallido, Kelley la llamó por teléfono. “Terminamos hablando durante una hora, y así fue”, repasó la actriz. Diez meses después, en noviembre de 1993, pasaron por el altar y al poco tiempo se convirtieron en una familia: el productor adoptó de forma oficial a Claudia Rose, la hija adoptiva de Pfeiffer, a quien bautizaron el día de la boda. En 1994 llegó al mundo John Henry Kelley II, el segundo hijo de la pareja.

El último desafío de Pfeiffer antes de convertirse en abuela

El 14 de marzo por Paramount+ se estrena The Madison. Taylor Sheridan, creador del universo de Yellowstone, continúa su expansión a través de un nuevo spin-off que se dedica a contar la historia de otra familia que hace de los negocios rurales su centro de vida. Aquí los protagonistas son los Clyburn, un clan que luego de un tiempo en Nueva York decide mudarse a la zona aledaña al río Madison para sanar una dolorosa herida familiar.

Pfeiffer le da vida a Stacy Clybun, la matriarca del grupo, quien junto a su esposo Preston Clybun (Kurt Russell) maneja los negocios, pero también la educación de sus hijas. Aunque la trama se aleja de la familia Dutton, The Madison tendrá varios puntos en común con el universo Yellowstone.

Además de su rol protagónico, Pfeiffer produjo The Madison. “Michelle Pfeiffer es un talento extraordinario que impregna cada papel de profundidad emocional, autenticidad y gracia. Es el ancla perfecta para el nuevo capítulo del universo Yellowstone, The Madison, de la brillante mente de Taylor Sheridan”, explicó Chris McCarthy, co-CEO de Paramount Global, según publicó el sitio especializado Variety.

Michelle Pfeiffer junto a su marido David y sus hijos Claudia y Johnn, cuando recibió la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2007 Grosby Group - LA NACION

The Madison fue uno de los últimos proyectos que la actriz rodó antes de tomarse el 2026 libre. En una entrevista que le concedió a Fox News Digital en noviembre de 2025, explicó que sus prioridades cambiaron al enterarse de que iba a convertirse en abuela. “Bueno, quiero decir, me siento muy afortunada por las oportunidades que se me presentan y me encanta el trabajo. He estado trabajando con miembros del reparto increíbles en las tres cosas que he hecho últimamente. Grandes directores, gran material. Sin embargo, poco sabía yo que mi hija planeaba quedarse embarazada, y lo consiguió”, confió.