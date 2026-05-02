Realismo mágico y un elenco estelar: así es la serie de 8 episodios basada en uno de los clásicos latinoamericanos

La casa de los espíritus (Chile/2026). Creación: Francisca Alegría, Fernanda Urrejola. Elenco: Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Fernanda Castillo, Chiara Parravicini, Maribel Verdú, Rochi Hernández, Gabriela Aguilera. Disponible en: Prime Video. Nuestra opinión: buena.

El regreso de La casa de los espíritus a la pantalla -en este caso, la del streaming- combina dos motivos: por un lado, la recurrente tentación de regresar a los bestsellers que pasaron por alguna adaptación lejana -buena o mala, no importa tanto- y que siguen dejando tela para cortar -y espectadores por seducir-; y por el otro, el reciente metejón del streaming con el famoso “boom latinoamericano” y sus posteriores coletazos. En esta segunda línea se embarcaron las últimas adaptaciones de Pedro Páramo de Juan Rulfo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, y ahora la célebre opera prima de Isabel Allende, publicada por primera vez en 1982. La clave es siempre la misma, combinar algo de la mística de esa literatura -realismo mágico, color local, historias dinásticas, paisajes exuberantes- con el interés de nuevas generaciones que descubren a través de las ficciones televisivas un universo narrativo que parecía olvidado, o por lo menos algo anacrónico desde la memoria del presente. Bienvenido sea.

La nueva adaptación la comandan las creadoras Francisca Alegría y Fernanda Urrejola -quienes se reparten roles de guion y dirección junto con otros colaboradores como el director Andrés Wood o la guionista Natalia Quevedo- y concretan algo que había quedado pendiente desde aquel proyecto agridulce realizado en los 90 bajo la dirección del danés Bille August: anclarla en un territorio real como Chile y respetar el idioma castellano como lenguaje de la familia Trueba. Además, una de las ambiciones de la miniserie de ocho episodios consiste en dar carnadura a toda la historia de la familia evocada por Allende, en sus múltiples generaciones y generosas epopeyas. De esta forma, lo que permite la relación con un espacio real y una historia autóctona es la exploración del trasfondo político que sugería el material literario -desde los años conservadores y dictatoriales hasta el gobierno convulsionado de Salvador Allende-, al igual que la gestación de un melodrama definido por las traiciones dinásticas, las ambiciones truncas y la sorda desgracia latiendo bajo el linaje de los Trueba.

Alfonso Herrera, como el patriarca Esteban Trueba

Todo comienza con Clara del Valle (Francesca Turco/Nicole Wallace/Dolores Fonzi), voz narradora del relato y observadora del devenir de su familia en la que sus poderes premonitorios siempre tienen incidencia. Clara es la autora de frondosos diarios manuscritos, que su nieta Alba (Rochi Hernández) encontrará tiempo después -pero al comienzo en la estructura de la serie-, y que forman la materia misma de esa historia de “la casa de los espíritus”. Su relato se remonta a su niñez a comienzos del siglo XX cuando su familia estaba regida por su padre y patriarca, Severo del Valle (el español Eduard Fernández), terrateniente con ambiciones políticas, por su madre Nívea (Aline Küppenheim), y sus muchas hermanas y hermanos entre los que destacaba Rosa (la actriz y cantante argentina Chiara Parravicini), la beldad de la ciudad. Esquiva e inalcanzable, Rosa era deseada por todos, como un ideal atrapado en su pedestal, un fantasma inolvidable que quedará para sobrevolar en toda la historia. Clara la venera, pero también la observa a la distancia, y como todos los ángeles tendrá como destino el cielo. Pero antes de ello dejará en el corazón de su prometido Esteban Trueba (el mexicano Alfonso Herrera), hombre decidido a hacerse rico para desposarla, una herida de orgullo y muerte.

Nicole Wallace, una de las protagonistas

Lo que sigue son las elipsis que marcan los caminos de la familia Trueba-Del Valle a lo largo de las generaciones, signados por la traición en sus múltiples implicancias: la política que causó la muerte de Rosa, la amorosa que entrecruzó parejas y descendencias, la del linaje que dejó hijos bastardos y mujeres solitarias, y la celestial, que asoma como un sino imberbe que no puede abandonar su cruel accionar. Urrejola y Alegría deciden apegarse a la letra de Allende, sostener su mística literaria desde una voz en off presente pero no intrusa, escenificando cada transición entre tiempos con energía y solvencia, logrando magnetismo visual y eficacia narrativa. El segundo episodio está mejor dirigido que el primero, en parte porque Andrés Wood ya no debe asumir la compleja tarea de presentar personajes y acciones, pero también porque hay algo de aquella mirada dolorosa que sugirió en su Machuca (2004) que aquí adquiere una dimensión consonante con esta historia.

La nueva versión de La casa de los espíritus se ancla en Chile, como el libro del que se inspira

Como ocurre con muchas de estas adaptaciones de “grandes libros”, está el deber de ceñirse al texto para no defraudar -a los lectores, pero también a los productores detrás de cada proyecto-, están los condicionamientos de los grandes del streaming -en este caso Prime Video, que sostiene un elenco estelar de españoles, chilenos, mexicanos y argentinos, pero con equilibrio y sin tonteras de acentos y otras convenciones-, y el deseo de llegar a buen puerto sin tropiezos. Sin demasiados riesgos ni grandes elucubraciones de estilo, La casa de los espíritus entiende qué es lo mejor de la creación de Allende que puede asimilarse al lenguaje visual y va por ese camino. Con eso alcanza para no defraudar.