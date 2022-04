Jesse Williams, aquejado por problemas económicos, regresa a Grey’s Anatomy al final de esta temporada

Dos de los personajes más queridos de Grey’s Anatomy regresan al Hospital Grey Sloan Memorial. Sarah Drew y Jesse Williams formarán parte del final de la actual temporada 18 de la serie y muy pronto se los podrá ver juntos nuevamente en la pantalla.

Según confirmó la revista People, las imágenes que volverán a reunir a la pareja en la ficción se emitirán el próximo 26 de mayo , lo cual ha generado grandes expectativas entre los fans.

Drew, de 41 años, volverá a interpretar su papel como la doctora April Kepner, mientras que Williams, de 40, se pondrá una vez más en la piel del doctor Jackson Avery, ex esposo de April y padre de su hijo.

Cabe recordar que la actriz se despidió de la serie después de nueve temporadas en marzo de 2018. En tanto, el intérprete dejó el drama médico en mayo de 2021 después de su participación en 12 temporadas y más de 250 episodios.

El anuncio de esta nueva aparición de Williams en la serie se produce a pocos días de que el actor afirmara que, tras su retiro de Grey’s Anatomy, al día de hoy no estaría en condiciones de afrontar la cuota alimentaria de sus hijos , Sadie, de 8 años, y Maceo, de 6, frutos de su matrimonio con Aryn Drake-Lee.

Una separación conflictiva

Tras su divorcio años atrás, la expareja se encuentra inmersa en una cruda disputa legal. El juez que llevó a cabo el proceso determinó que teniendo en cuenta los ingresos del actor, que ganaba 6,2 millones de dólares al año, le debía pasar a la madre de los niños 40 mil dólares mensuales para sus gastos.

Jesse Williams se despidió de Grey’s Anatomy en 2020 después de doce años en pantalla

Esa suma fue estipulada cuando Williams trabajaba en el éxito médico en base a un suelo que hoy ya no tiene. La estrella se encuentra trabajando en Broadway, en la reconocida obra Take Me Out, de Richard Greenberg, en donde percibe, según alega, un salario de 1.668 dólares semanales , razón por la cual pidió ante el juzgado que la cuota de alimentos se ajuste a sus nuevos ingresos.

“Solicito al Tribunal que reduzca la manutención de mis hijos a una cantidad razonable que pueda pagar, dada la importante reducción de mis ingresos y la naturaleza ahora fluctuante de los mismos”, dijo Williams en los documentos judiciales presentados en la justicia y que fueron obtenidos por el sitio Page Six.

“La cuota de 40.000 dólares al mes (480.000 dólares al año) que comenzó el 1 de octubre de 2019, se basó casi por completo en mis honorarios episódicos de Grey’s Anatomy, que era mi principal fuente de ingresos en ese momento”, continuó en el escrito.

“Se basó también en mis otras fuentes de ingresos que incluían mis regalías de Grey’s Anatomy por programas en los que aparecí durante el matrimonio, y después de que Aryn y yo nos separáramos, así como los ingresos esporádicos de trabajos ocasionales de actuación más pequeño. Todas mis fuentes de ingresos adicionales eran y son mucho menos que mis antiguos honorarios por episodios de Grey’s Anatomy”, agregó.

Williams expuso que el estilo de vida de los niños es modesto y quiso dejar en claro que sus hijos son su prioridad y que trabaja todos los días para que estén bien . “No tengo ingresos ni fondos líquidos disponibles para seguir pagando la exorbitante manutención de 40.000 dólares mensuales que he estado pagando durante más de dos años y medio”, afirmó.

En mayo pasado, el actor había comunicado a través de un escrito que abandonaba la serie. “Estaré por siempre agradecido por la inmensidad de oportunidades que me dieron Shonda (Rhimes), el canal, el estudio, mis colegas y el increíble equipo”, expresó en su momento. Y agregó: “Agradezco a los hermosos fans, que inyectan tanta energía y aprecio en nuestro mundo. La experiencia y el aguante que nace de la creación de casi 300 horas de TV, líder a nivel mundial, es un regalo que llevaré siempre conmigo. Estoy inmensamente orgulloso de nuestro trabajo, de nuestro impacto y de seguir adelante con tantas herramientas, oportunidades, aliados y amigos queridos”, culminó en su adiós.