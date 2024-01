escuchar

La noche de los Emmy 2024 estuvo atravesada por numerosos homenajes a series clásicas y a otras más cercanas en el tiempo. De ese modo, de Facts of Life a Los Soprano, pasando por Cheers o Yo quiero a Lucy, fueron muchas las ficciones recordadas sobre el escenario de los premios. Y en ese sentido, uno de los tributos que se llevó todas las miradas, fue el dedicado al popular y longevo drama médico Grey’s Anatomy.

En un momento de la velada, el conductor Anthony Anderson se dirigió a un escenario que simulaba ser una habitación de hospital, y luego de los chistes de rigor, le dio la bienvenida a Ellen Pompeo, Katherine Heigl, Chandra Wilson, James Pickens Jr. y Justin Chambers, varios de los miembros fundacionales de esa ficción que lleva 19 temporadas de vida.

Chandra Wilson, Justin Chambers, Ellen Pompeo, Katherine Heigl y James Pickens encabezaron un homenaje al popular drama médico VALERIE MACON - AFP

Ante los aplausos de los presentes, Ellen Pompeo expresó: “ Cuando el primer episodio de Grey´s Anatomy salió al aire en marzo de 2005, no estoy muy segura que Shonda Rhimes imaginara que estaba haciendo un show que sería tan duradero en la televisión, y que crearía amistades para toda la vida”. A continuación tomó la palabra Chambers, que agregó: “A lo largo de más de cuatrocientos episodios y contando, este es un tributo a todos los que formaron parte de nuestra familia”.

Luego Katherine Heighl le dijo al público: “Y sí, desde luego que hubo algunos cambios a lo largo de los años, pero lo que siempre fue una constante es nuestra increíble legión de fans”. En ese momento, Wilson aseguró: “Ustedes se mantuvieron junto a nosotros en medio de accidentes de avión, súper tormentas, terremotos y hasta una pandemia global. Y a las puertas de nuestra vigésima temporada, ese número nos convierte oficialmente en el drama médico más longevo en la historia de la televisión”. Por último, James Pickens Jr. concluyó: “Y esto no hubiera sido posible sin todos ustedes. Así que a todos nuestros fans, y a todos ustedes, ¡les decimos gracias!”.

Los protagonistas de las temporadas iniciales de Grey´s Anatomy KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La aparición de los protagonistas de la etapa inicial de Grey´s Anatomy fue uno de los instantes más importantes de la noche, que tuvo el atractivo de ver a Heigl junto al resto de sus compañeros. Como es sabido, la convivencia profesional de la actriz con muchos de sus pares no fue fácil durante los últimos años que ella permaneció en el show, antes de retirarse en la sexta temporada . Sin embargo, la noche de los Emmy encontró a la actriz junto a sus antiguos compañeros.

Katherine Heigl ROBYN BECK - AFP

“Puedo haber dicho un par de cosas que no estuvieran bien, pero después eso se convirtió en ‘es una desagradecida’, después en ‘es difícil’, y después en ‘no es profesional’. ¿Cuál es tu definición de difícil? ¿Alguien con una opinión que no te guste? Ahora tengo 42 años y todo eso me enoja mucho”, expresó al The Washington Post la actriz, que lleva años lidiando con episodios de ansiedad y pensamientos suicidas por el desplome súbito de su imagen mediática. “ Me dijeron rápidamente que me callara la boca, pero cuanto más me disculpaba, más me pedían que volviera a hacerlo ”, añadió en esa charla.

Pompeo, en tanto, habían reivindicado a Heigl a través de su podcast Tell me with Ellen Pompeo. “Recuerdo a Heigl en un programa de televisión diciendo algo sobre la cantidad demencial de horas que trabajábamos, y tenía la razón al cien por ciento”, comentaba la actriz el 20 de abril de 2022, haciendo referencia a una aparición de Heigl en el programa de David Letterman en 2009 donde alzó la voz de forma clara, explicando que el equipo de la serie trabajaba “17 horas al día”, algo que consideraba “cruel y malvado” y ante lo que no pensaba callarse.

“Si lo hubiera dicho hoy, sería una absoluta heroína. Pero fue una adelantada a su tiempo. Hizo una declaración sobre esos horarios locos y, claro, vayamos todos a hacer polvo a una mujer y llamémosla desagradecida”, ironizaba Pompeo en el podcast. “Estaba diciendo la verdad, no mentía”, afirmó.

