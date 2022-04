The Kardashians: el nuevo reality del mediático clan se debate entre el agobio, los celos, los filtros de belleza y el desafío de competir consigo mismas en las redes sociales

Si en los 70 la familia más popular de la TV eran los Brady y en los 80 fueron los Ingalls... ¿Cuál es el clan que captura la atención del público y representa el clima de época en estos tiempos de streaming y redes sociales? El puesto parece reservado para las Kardashians, las hermanas más famosas y mediáticas del mundo, que acaban de estrenar un nuevo reality en Star+. Más allá de pequeños cambios estéticos, el show mantiene el espíritu de Keeping Up with the Kardashians, e intenta sin éxito volver creíbles situaciones inverosímiles, creando un producto tan previsible como entretenido .

The Kardashians llega tras veinte temporadas de Keeping Up with the Kardashians, el programa de E! que llevó a lo alto a estas mujeres que resignificaron la noción de fama en el siglo XXI y que tuvo innumerables spin-offs. Después de firmar un suculento contrato, y detenerse por la pandemia, las hermanas ahora tienen su serie en la plataforma Star+ con nuevos episodios cada jueves.

Quienes quieran encontrar diferencias entre el reality show actual y el original sólo podrán ver pequeñas mejoras estéticas, como la imponente presentación del episodio debut, que en cinco minutos despliega un ambicioso resumen de dónde están las mansiones y los trabajos Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie. Pero ni bien comienzan a pasar los minutos, todo se vuelve previsible.

El espíritu general de The Kardashians es la sucesión de escenas casuales en donde todo está milimétricamente planeado, planos dentro de automóviles en donde la luz y el foco están completamente controlados y filtros de belleza que hacen que la madre del clan, Kris Jenner, parezca de la misma edad que sus hijas . En el reality show se siente, además, la pelea por los minutos en pantalla de cada integrante de la familia. Mientras que el interés de Kourtney es mostrar la felicidad que vive con Travis, el novio de quien no parece poder despegarse y con el que planea infructuosamente tener un hijo, Khloé intenta consolidarse en el mundo mediático con invitaciones a programas como el de James Corden.

“Las redes sociales solían ser tan divertidas y tontas, pero ahora todo es tan crítico: cómo me veo, si estoy con Tristan, si estoy bien peinada... ¡Es totalmente agotador!”, se lamenta en el episodio de esta semana Khloé, quien todo el tiempo parece cansada de ser maquillada y peinada por su equipo y aparecer en pantalla cuidando su figura (la que asegura cuidar sólo con ejercicios y sin hacer dieta alguna). La vida de Kylie, por su parte, palidece frente a la de sus hermanas y es probable que pronto invente un conflicto para volverse interesante en cámara.

Pero tal como viene sucediendo hace dos décadas, la gravitación del televidente naturalmente nos acerca a Kim, el verdadero imán en pantalla de este show . En inicio del nuevo reality está atravesando el divorcio con Kanye West, enfrenta la amenaza de que se divulguen nuevas escenas de su viejo video pornográfico casero y se prepara para ser la anfitriona del episodio de Saturday Night Live en el que ya sabemos que conocerá a su nuevo amor, el comediante Pete Davidson. Sin la autorización de West para salir en cámara, su presencia se siente pero no se ve y parte del interés es descubrir cómo tratará el reality la degradación de este vínculo que culminará en una feroz pelea.

Este es quizá el mayor obstáculo para disfrutar de The Kardashians: como todas las hermanas viven compartiendo su vida en Instagram, en lo que se convirtió en la base de su modelo de negocios, los espectadores ya conocemos qué es lo que sucederá. La aparición de Kim en Saturday Night Live ocurrió en octubre del año y el romance con Davidson se lo pudo vivir casi en tiempo real en las redes sociales, ¿qué podría aportar el reality?

Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kris Jenner y Kylie Jenner: el clan se resiste a dejar morir su propio reality

En los primeros episodios no aparece en pantalla Kendall, la más joven de la familia, quien estaba atravesando una supuesta gripe que finalmente se reveló como un caso de COVID-19. El hecho de que decidiera no dejarse filmar porque estaba enferma confirma que el interés del reality show es más mostrar a sus protagonistas perfectas y no en su tránsito cotidiano. “No se preocupen, pronto vuelvo”, afirma en un video fuera de foco y mal grabado en el episodio debut.