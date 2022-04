Jesse Williams reveló que no puede pagar la cuota alimentaria de sus hijos, tras haber dejado Grey’s Anatomy

Bajarse de un éxito televisivo como Grey’s Anatomy trae algunas consecuencias, buenas y malas, que Jesse Williams está empezando a notar. El actor que interpretó al doctor Jackson Avery durante doce temporadas se encuentra en plena disputa con su exesposa por la cuota alimenticia de sus dos hijos , la cual fue dispuesta cuando trabajaba en el éxito médico en base a un suelo que hoy ya no tiene.

Williams es padre de Sadie, de 8 años, y Maceo, de 6, frutos de su matrimonio con Aryn Drake-Lee. Una vez finalizado el divorcio de la pareja, el juez que llevó a cabo el proceso determinó que teniendo en cuenta los ingresos del actor, que ganaba 6,2 millones de dólares al año, le debía pasar a la madre de los niños 40 mil dólares mensuales para sus gastos.

Sin embargo, hoy la estrella se encuentra trabajando en Broadway, en la reconocida obra Take Me Out, de Richard Greenberg, en donde percibe, según alega, un salario de 1668 dólares semanales , razón por la cual pidió ante el juzgado que la cuota de alimentos se ajuste a sus nuevos ingresos. “Solicito al Tribunal que reduzca la manutención de mis hijos a una cantidad razonable que pueda pagar, dada la importante reducción de mis ingresos y la naturaleza ahora fluctuante de los mismos”, dijo Williams, de 40 años, en los documentos judiciales presentados el pasado jueves en la justicia y que fueron obtenidos por el sitio Page Six.

“La cuota de 40.000 dólares al mes (480.000 dólares al año) que comenzó el 1 de octubre de 2019, se basó casi por completo en mis honorarios episódicos de Grey’s Anatomy, que era mi principal fuente de ingresos en ese momento”, continúa en el escrito. “La cuota también se basó en mis otras fuentes de ingresos que incluían mis regalías de Grey’s Anatomy por programas en los que aparecí durante el matrimonio, y después de que Aryn y yo nos separáramos, así como los ingresos esporádicos de trabajos ocasionales de actuación más pequeño. Todas mis fuentes de ingresos adicionales eran y son mucho menos que mis antiguos honorarios por episodios de Grey’s Anatomy”, agregó.

El actor también explicó que el estilo de vida de los niños es modesto y no se vería afectado al reducir la cuota , ya que no tienen hobbies caros, no vuelan en aviones privados y toman vacaciones que se podrían seguir sosteniendo a pesar de que pase menos dinero.

Williams quiso dejar en claro que sus hijos son su prioridad y que trabaja todos los días para que estén bien. “No tengo ingresos ni fondos líquidos disponibles para seguir pagando la exorbitante manutención de 40.000 dólares mensuales que he estado pagando durante más de dos años y medio”, afirmó.

Jesse Williams y su exmujer se separaron en 2019

En mayo de 2021, el actor había confirmado a través de un comunicado que abandonaba el drama médico . “Estaré por siempre agradecido por la inmensidad de oportunidades que me dieron Shonda (Rhimes), el canal, el estudio, mis colegas y el increíble equipo”, expresó en su momento. “Como actor, director y persona, he sido enormemente afortunado por tener la oportunidad de aprender de tantas personas”.

“Agradezco a los hermosos fans, que inyectan tanta energía y aprecio en nuestro mundo –continuó Williams–. La experiencia y el aguante que nace de la creación de casi 300 horas de TV, líder a nivel mundial, es un regalo que llevaré siempre conmigo. Estoy inmensamente orgulloso de nuestro trabajo, de nuestro impacto y de seguir adelante con tantas herramientas, oportunidades, aliados y amigos queridos”, culminó en su adiós.

Según el sitio Radar Online, su exmujer está en contra de la reducción , ya que alega que la decisión de abandonar un trabajo bien pago y que le daba buena estabilidad fue de él, y que su búsqueda personal no lo debería exceptuar de sus responsabilidades familiares.