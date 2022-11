Just Cause: de qué se trata la serie que marca el primer proyecto televisivo de Scarlett Johansson

escuchar

Una de las estrellas más importantes de Hollywood, finalmente llega a la pantalla chica al frente de un ambicioso proyecto. Se trata de Scarlett Johansson, cuya carrera siempre estuvo vinculada al cine, pero que por primera vez estará a cargo de un protagónico para una miniserie producida por Amazon Prime Video.

Según anunció el sitio especializado Variety, Johansson será la estrella principal de Just Cause, una ficción basada en el libro homónimo de John Katzenbach. El impacto de esta noticia, tiene que ver con que será el primer proyecto televisivo que tendrá a la popular actriz como su gran figura. Desde que empezó su carrera en 1994, Johansson siempre estuvo muy vinculada al cine, y sus participaciones en proyectos para la pantalla chica, se pueden contar con los dedos de una mano (apenas una aparición en títulos como Robot Chicken, Entourage y no mucho más). Por ese motivo, para Amazon Prime Video el contar con ella como estrella de una miniserie, sin lugar a dudas, hará que Just Cause se convierta en uno de los títulos más esperados para el mercado streaming.

ARCHIVO - Scarlett Johansson

El libro de Katzenbach fue publicado en 1992, y hace foco en un periodista llamado Matt Cowart que comienza una investigación cuando recibe la carta de un preso sentenciado a muerte que asegura ser inocente. Según trascendió, Johansson interpretará una versión femenina de ese personaje, posiblemente llamada Madi Cowart, que se ocupará de correr el velo detrás de una falsa acusación que esconde todo tipo de horrores e injusticias. La actriz no solo ocupará un rol central delante de la pantalla, sino también detrás, ya que oficiará como productora de la serie.

Esta es la segunda vez que Just Cause recibe una adaptación. La primera vez fue a través de una película estrenada en 1995, con Sean Connery, Laurence Fishburne, Blair Underwood, Kate Capshaw y Ed Harris en los roles centrales. Con respecto a la miniserie protagonizada por Johansson, aún no hay detalles con respecto a cuántos episodios tendrá ni cuándo llegará a la pantalla de Amazon Prime Video.

Por otra parte, hace pocos días Johansson mencionó lo difícil que fue para ella ser considerada como una persona mayor a lo que realmente era. Dicha situación complicó su desarrollo como una actriz joven pues, al ser señalada como una mujer adulta, no pudo obtener papeles que ella quería a pesar de su debut en el mundo de la actuación a temprana edad. En dicha entrevista, la actriz de 37 años declaró: “Me convertí en algo como un objeto encasillado, sentía que no estaba recibiendo ofertas de trabajo para las cosas que quería hacer. Recuerdo haber pensado: ‘Creo que la gente piensa que tengo cuarenta años’”.

Scarlett Johansson en Perdidos en Tokio, y más recientemente caracterizada como la Viuda negra Imdb

Era considerada como una mujer adulta y la gente pensaba que su carrera en la actuación había comenzado desde hace ya un tiempo convirtiéndola en una “cosa hipersexulizada” a una corta edad, reveló Johansson. En 2003 participó en el filme “Perdidos en Tokio”, trabajo que realizó junto a Bill Murray. Durante ese proyecto Scarlett tenía 17 años de edad, mientras su compañero de actuación, Murray, tenía 52 años. En dicha película Johansson interpretaba a un personaje cinco años mayor a los que tenía en ese entonces.

Scarlett, refiriéndose al tema de la hipersexualización, dijo: “Dejó de ser algo deseable y se convirtió en algo contra lo que estaba luchando”. Hace unos meses la actriz reconoció en un reportaje para la revista británica Candis, que el cine norteamericano y la industria en general están todavía muy lejos de romper con los estereotipos: “Siempre ha habido una enorme presión sobre los actores y las actrices para que nos mantengamos flacos. Hay una escena en una de mis películas favoritas, La malvada (1950), donde Bette Davis da vueltas por una habitación, muy enojada por algo. Y agarra un chocolate... lo deja... lo agarra de nuevo... lo vuelve a dejar. Al final se lo termina comiendo, pero después de una gran pelea interna. Ya en esa época existía mucha presión sobre nosotras, y ahora es mucho peor”.

LA NACION