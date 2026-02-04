Cómo Scarlett Johansson, exesposa de Ryan Reynolds, quedó involucrada en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

La disputa legal y mediática entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo capítulo con una protagonista inesperada. Así como previamente se habían develado los mensajes que la actriz había intercambiado con su amiga Taylor Swift sobre lo que había pasado durante el rodaje de la película Romper el círculo, ahora trascendió un audio que involucró nada menos que a Scarlett Johansson, quien estuvo casada con Ryan Reynolds -el marido de Lively- entre 2008 y 2011.

Justin Baldoni fue el director y protagonista de la película Romper el círculo, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover Collage

El material, obtenido por el medio estadounidense Us Weekly, proviene de una conversación de cuarenta minutos entre Steve Sarowitz, el multimillonario y cofundador de Wayfarer Studios, la productora independiente que creó junto a Baldoni, y la cineasta Claire Ayoub, que trabajó con ellos en la película de 2024 Empire Waist.

Durante la charla, Sarowitz mencionó a Scarlett Johansson para elogiar su debut directorial en el film Eleanor the Great (2025) -que tuvo a Wayfarer Studios como productora involucrada- y destacó la actitud de la figura de Marvel en comparación a su experiencia previa con Blake Lively.

Blake Lively y Ryan Reynold en la avant-première del film en Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“Me encanta este empoderamiento femenino. Tenemos otra directora debutante a la que apoyamos”, le dijo Sarowitz a Ayoub. “¿Una mujer llamada Scarlett Johansson? ¡Estoy tan emocionada por ella!“, replicó la cineasta, a lo que Sarowitz respondió en broma: ”Estamos intentando darle su primera gran oportunidad. Quizás la gente sepa de ella después de esto".

A lo largo de la conversación, el socio de Baldoni continuó hablando efusivamente de su vivencia con la actriz de Perdidos en Tokio. “Era tan cool, serena, tranquila y segura de sí misma... y simpática”, remarcó Sarowitz. “Es muy interesante porque trabajás con tanta gente, casi todos son amables... Y después está Blake, que es totalmente diferente a todos los demás. No quiero decir nada malo de ella, pero es diferente”, señaló.

Reynolds y Scarlett Johansson comenzaron su relación en 2007, se casaron al año siguiente y se separaron en diciembre de 2010 Archivo

“Creo que, en general, la mayoría de las personas ven lo que hacemos, notan que somos amables y responden de la misma manera, incluso cuando no fueron perfectamente amables. Simplemente creo que algunos se olvidaron de aprender a serlo”, concluyó.

Según informa Us Weekly, los abogados de Lively presentaron este audio como parte de la causa judicial contra Justin Baldoni. La citada conversación con Steve Sarowitz fue grabada en secreto por Ayoub, quien dijo haber sufrido “interacciones negativas repetidas” y “abuso verbal” por parte de Baldoni -de acuerdo a lo que la mujer declaró en septiembre pasado- mientras trabajaban juntos en la película Empire Waist, que se estrenó un mes después de Romper el círculo.

El conflicto entre Lively y Baldoni comenzó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda civil contra el actor -y su productora Wayfarer Studios- en la que lo acusó de acoso sexual y represalias durante el rodaje de Romper el círculo. La artista alegó que su coprotagonista y director se comportó de forma inapropiada en el set, generó un ambiente laboral hostil y después inició una campaña de desprestigio contra ella. Se prevé que el juicio comenzará el 18 de mayo.

La respuesta de Baldoni no tardó en llegar: negó las acusaciones y aseguró que tanto Lively como su entorno buscaban dañar su reputación. Además, presentó su propia demanda contra la actriz, su esposo, Ryan Reynolds y el diario The New York Times por difamación y extorsión por 400 millones de dólares. A mediados de 2025, un juez federal desestimó esa contrademanda.