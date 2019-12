La casa de papel: se anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada

Darko Peric, Alba Flores, Rodrigo de la Serna, Esther Acebo y Pedro Alonso, en la Comic Con de San Pablo, donde anunciaron la fecha de estreno de la cuarta temporada Crédito: Twitter Omelete

Hoy, en la última jornada de la Comic Con de San Pablo, se reveló que el próximo 3 de abril estará disponible la cuarta temporada de La casa de papel, serie española que se transformó en un fenómeno global desde que fue adquirida por Netflix.

Frente a más de 3.500 fanáticos y con la presencia de algunos de sus protagonistas, Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Pedro Alonso (Berlín), Darko Peric (Helsinki) y Rodrigo de la Serna (Palermo), se mostraron imágenes inéditas de lo que vendrá, además del teaser que anuncia la esperada fecha de estreno.

Creada por Álex Pina, la historia del robo a la casa de la moneda española pasó bastante desapercibida cuando se exhibió en 2017 por la señal Antena 3 en su país de origen, pero cuando la serie llegó a Netflix llamó la atención no sólo del público hispanoparlante sino también de los codiciados espectadores norteamericanos que no suelen -o no solían hasta la llegada del gigante del streaming-, ver programas producidos en otro idioma que no es el inglés.

Alba Flores, en San Pablo Comic Con Crédito: Twitter Previously Series

Sin embargo, La casa del papel, que desde la temporada pasada es una serie exclusiva de Netflix y punta de lanza del centro de producción europeo que la plataforma puso en marcha en Madrid, se convirtió pronto, según las estimaciones de Netflix, en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma. Un suceso que esperan repetir cuando llegue la cuarta temporada ya grabada y tal vez también la quinta que empezará a producirse en los próximos meses.