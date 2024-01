escuchar

Hay tres momentos bisagra en la vida profesional (y sentimental) de Úrsula Corberó (34). El primero fue en 2008, cuando se estrenó en la televisión española la primera temporada de Física o química. Entonces tenía 19 años y el éxito de la serie ícono pop de España la catapultó a la fama en su país. En 2016 fue convocada para formar parte del elenco de la serie La embajada, donde hacía pareja con el Chino Darín. El flechazo fue inmediato, y aunque por sus trabajos pasan algún tiempo separados, la pareja vive a pleno su amor entre ambos continentes. Un año después, llegó el boom: el estreno de La casa de papel, un auténtico fenómeno mundial que la transformó en una estrella internacional que no para de protagonizar éxitos de taquilla. Pero la evolución de Úrsula a través de los años no sólo se vio reflejada en sus trabajos, sino también en la sorprendente transformación de su armario y en sus radicales cortes y looks de pelo.

2008. La primera vez que Úrsula posó en un photocall fue en el estreno de Física o química, la serie con la que se dio a conocer. Su melena larga rubia aclarada a base de mechas y ondas desenfadadas acompañaba sus jovencísimos rasgos. getty Images

En 2010 volvió a su color castaño y se sumó a la tendencia del flequillo recto. Sobre la alfombra roja en Málaga, llevó un vestido satinado y drapeado, con pronunciada abertura lateral, de inspiración Old Hollywood getty Images

2012. Las minifaldas se quedaron en su armario como prenda recurrente, como vemos en la front row de la Cibeles Fashion Week. getty Images

2014. Para el estreno de Spider-Man 2 en Madrid, donde cautivó la red carpet con un minivestido blanco de anchos breteles con detalles metalizados, de la firma BA&SH, Úrsula apostó por una melena desmechada. getty Images

En febrero de 2016 deslumbró en los Premios Goya con un diseño manga larga de terciopelo y gran tajo lateral, de Teresa Helbig. Entonces apostaba al pelo largo y al flequillo tupido y largo. getty Images

2017. Con este drástico cambio de look apareció en el Festival de Cine de San Sebastián, estrenando un corte pixie rubísimo y un strapless con detalles de pedrería de Oscar de la Renta. getty Images

2019. Con nueva imagen (pelo y flequillo corto desmechado y más largo en la zona de la nuca y patillas), Úrsula se animó a un look sastrero, de pantalón y saco oversize de Tommy Hilfiger, en su paso por el Festival de Cine de San Sebastián. getty Images

Tras un 2020 marcado por la pandemia, a fines de 2021 Úrsula regresaba impactante. Invitada al programa de Jimmy Fallon, eligió un vestido con lentejuelas, flecos y manga larga al que le sumó botas cortas. getty Images

En 2022 asistía a la Semana de la Moda de París haciendo un pequeño remember de la moda de los 2000, con un conjunto de Saint Laurent. A la cabeza, el corte más trendy de la temporada: la media melena en capas getty Images

2023. Para el estreno de la serie El cuerpo en llamas, deslumbró con vestido rojo de escote Bardot y tajo de vértigo firmado por Vivienne Westwood, que acompañó con una fabulosa gargantilla de Tiffany&Co. getty Images

2024. Para asistir al ciclo Today Show en Nueva York, apostó por un conjunto de cuero color chocolate al más puro estilo Catwoman, de Ferragamo, que acompañó con un largo abrigo de piel. Para la gira promocional de la película Lift en los Estados Unidos contó con la colaboración de la estilista Mimi Cuttrell, la misma que viste a Ariana Grande y Gigi Hadid, entre otras famosas. getty Images

