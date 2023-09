escuchar

Antes de su estreno, las expectativas de HBO con respecto a The Last of Us eran muy elevadas. La ficción basada en el videojuego homónimo de Playstation, gira alrededor del vínculo entre un hombre adulto y una niña a la que debe proteger, a lo largo de un viaje que transcurre en una Estados Unidos arrasada por una pandemia, y en la que habitan infinidad de humanos poseídos por un hongo que los convierte en una suerte de zombies. Pero lo importante no es tanto la acción o el terror, sino descubrir cómo crece el vínculo entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Ellos son dos desconocidos que a pesar de desconfiar de todo, establecen una relación casi de padre e hija, que se convierte en un salvavidas ante tanta muerte absurda. Por todo esto es que el público aguarda con mucho interés el comienzo de la segunda temporada, y en una reciente entrevista, el responsable de esta historia adelantó que todo está listo para comenzar a filmar.

En una charla con Entertainment Weekly, Neil Druckman, creador del video juego de The Last of Us y también productor de la ficción televisiva, explicó: “Hemos trazado todo el mapa de la segunda temporada, y estamos listos para poner en marcha todo, apenas termine la huelga” .

Por su parte, el principal responsable de la serie, Craig Mazin, también hizo una declaración en referencia a los próximos episodios, y aseguró: “Yo escribí el guion para el primer capítulo y lo mandé a las oficinas de HBO a eso de las 10:30 de la noche, justo antes de la medianoche, horario en el que iba a comenzar la huelga”.

Y más adelante, el mismo Mazin agregó: “Creo que es casi una certeza que no podremos comenzar a filmar en la fecha que esperábamos hacerlo, lo cual es decepcionante. Estamos con muchas ganas de empezar, nosotros nacimos para hacer esto. Más que la forma que elegimos para vivir, esta es la vida que de alguna manera estamos necesitados de llevar adelante. Y si no fuera así, ¿por qué elegiríamos este trabajo tan demente? Porque puedo asegurarte que no es por el dinero”.

The Last of Us no solo fue un éxito en materia de rating y crítica, sino que también se convirtió en una de las ficciones más nominadas de cara a los próximos premios Emmy. Esta producción se alzó con 24 nominaciones, y se convirtió en el segundo título con más distinciones luego de la prestigiosa Succession, que recibió 27. Entre las muchas nominaciones obtenidas, se encuentra Mejor Drama, Mejor actor protagonista en serie dramática, Mejor actriz protagonista en serie dramática, Actor invitado y Actriz invitada entre otras.

En diálogo con LA NACIÓN, Pedro Pascal se refirió a este proyecto y cómo se lo ofrecieron, y reveló: “Tenemos un gran guion, y una materia prima increíble. Mi primer acercamiento a The Last of Us fueron los libretos de Craig y Neil, y de esa forma este mundo se abrió ante mí. Esos guiones fueron de gran ayuda, y en última instancia el desafío fue respetar la historia original. Yo me sentí muy apoyado por mi coestrella, por nuestros guionistas, nuestros directores y todo el equipo de producción”.

Por su parte, y en esa misma entrevista con este medio, Bella Ramsey habló sobre su personaje y destacó: “Ellie significa mucho para mí. Yo pude conectarme con ella de muchas maneras, la amo y para mí es alguien real. Por lo general, estos personajes rudos no son explorados desde un ángulo emocional”. Lejos de la solemnidad, Bella explica la importancia que la niña trajo a la vida de su compañero de ruta, cuando asegura: “Creo que el mayor logro de Ellie fue hacer que Joel vuelva a reír”.

La primera temporada completa de The Last of Us, se encuentra disponible en HBO Max

