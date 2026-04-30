Frankie Muniz, protagonista de Malcolm, sobre el regreso que parecía imposible y estuvo a punto de no concretarse: “Estábamos intrigados”

LA NACION dialogó con el elenco de la comedia familiar, que regresó a Disney+ con una nueva tanda de episodios a 20 años de su final

Para LA NACION Martín Fernández Cruz Escuchar Nota

El siglo XXI apenas comenzaba, cuando en enero del 2000 llegó el estreno de Malcolm, una serie que marcó un quiebre en el mundo de las comedias familiares. Hasta el año 2006 y luego de 151 episodios, la sitcom gozó de un éxito sostenido, por lo que no resulta del todo extraño el regreso, 20 años después, de esos personajes en una “mini temporada” de cuatro episodios es motivo de festejo. En una charla con LA NACION, Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield, confesaron qué les significó volver a ese universo luego de tanto tiempo.

La vuelta de los Wilkerson

El eje de Malcolm gira alrededor del caos que es la vida familiar de los Wilkerson, un clan compuesto por el padre Hal (Bryan Cranston), su esposa Lois (Jane Kaczmarek), y también sus hijos. De mayor a menor edad, ellos son Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield), Malcolm (Frankie Muniz), Dewey (Erik Per Sullivan en la serie original, y Caleb Ellswoth-Clark en este regreso), y Kelly (Vaughan Murrae).

En la serie original, la comedia partía desde las destructivas dinámicas hogareñas y cómo el exceso de bromas masculinas en la casa repercutía directamente en Lois, esa madre que a fin de cuentas, era la verdadera figura de autoridad que todos temían. Ese humor que tanto funcionaba en los episodios clásicos regresa ahora en Malcolm: la vida sigue siendo injusta, demostrando que esas dinámicas siguen intactas. Y algo de eso fue también aquello que les sucedió a los actores. “Es casi un cliché decir esto, pero la realidad es que cuando estuvimos nuevamente en el set, sentí que había pasado apenas una semana con respecto a los últimos 20 años. Nos sentimos todos como una familia, y más lo sentimos cuando nos tocó ponernos de nuevo en personaje”, le dijo Muniz a LA NACION.

Lois (Jane Kaczmarek) y su esposo, Hal (Bryan Cranston), están de regreso en Malcom: la vida sigue siendo injusta Disney

Por su parte, para Justin Berfield volver a ponerse en la piel de Reese fue un desafío: encarnar al más terrible de los hermanos, ventajero y amante de las bromas pesadas no fue una tarea inicialmente sencilla. “Yo estaba muy nervioso cuando volvimos, porque la verdad es que no actué mucho más después de que terminara la serie. Entonces ni siquiera sabía si me iba a poder memorizar mis líneas, pero trabajar de nuevo con el director Ken Kwapis y con el creador de esta serie, Linwood Boomer, también significó volver a estar con caras familiares, y ellos hicieron todo más sencillo”, indicó el actor.

En la misma línea, Christopher Masterson agregó: “Regresar a Malcolm era algo muy especial porque queríamos hacer algo divertido. Claro que había cambios teniendo en cuenta que habían pasado veinte años y que íbamos a presentar nuevos personajes, pero cuando repasamos el guion todo encajó y rápidamente nos dimos cuenta que las cosas iban a funcionar como lo habían hecho siempre”.

Un Malcolm papá

En los capítulos de Malcolm: la vida sigue siendo injusta, el mayor cambio llega a través de Leah (Keeley Karsten), la hija preadolescente de Malcolm. El protagonista desde hace mucho tiempo que no ve a sus padres, y tomó distancia de su familia como una manera de preservar su cordura. Hasta que la inminente fiesta que celebra el cuadragésimo aniversario de bodas de Hal y Lois, se convierte en el temido evento que llevará a Malcolm a reunirse nuevamente con su explosivo clan.

"Fue increíble ver a mi personaje en ese rol de papá, y las posibilidades que brinda eso son infinitas. Por último, también me sentí muy feliz de ver el punto en el que quedó Malcolm en este nuevo final" Hulu

Sin lugar a dudas, la aparición de una hija sirve para mostrar otra cara del personaje principal. “Durante los años en los que el show no estuvo al aire, tanto los fans como yo estábamos intrigados por conocer qué había pasado con Malcolm y su familia. Entonces cuando me dieron el guion y descubrí que él tenía una hija, fue algo que me encantó“, señaló Muniz. ”Y adoré ver que Leah tiene una personalidad similar a la de Malcolm. Keeley es una actriz impresionante, y lo pasamos maravilloso en el set. Fue increíble ver a mi personaje en ese rol de papá, y las posibilidades que brinda eso son infinitas. Por último, también me sentí muy feliz de ver el punto en el que quedó Malcolm en este nuevo final”.

Volver a casa

Los tres actores coincidieron en que fue emotivo, aunque también muy divertido, volver a trabajar en este show. Y si bien el clima de bromas pesadas siempre persistió -“Había algunas personas en el set que no podían grabar en ese clima de chistes”, reveló Masterson- todos los protagonistas aseguran que en un primer momento pensaron que este regreso jamás se iba a concretar. “Mi reacción fue la de desconfiar, porque a lo largo de los años hubo tanto amagues, que cuando nos dijeron ‘ahora empezamos de verdad, ya hay un guion listo’, yo pensé que ese cuento ya lo había escuchado muchas veces”, indicó el actor que compone a Francis. Por su parte, para Berfield todo fue motivo de euforia: “Yo estaba muy entusiasmado. Cuando nos llegó el mail en el que nos confirmaban que Disney le daba luz verde a los nuevos episodios, enseguida dije: “¡Estoy listo!”, porque me daba mucha curiosidad descubrir en qué iba a andar Reese”.

Los cuatro episodios de Malcom: la vida sigue siendo injusta ya se encuentran disponibles en streaming

La concreción de Malcolm: la vida sigue siendo injusta fue el resultado de un trabajo de muchos años, de idas y vueltas, y de un proyecto que el público anhelaba ver. Y tal como lo contó el propio Muniz, cuando las esperanzas estaban perdidas, de golpe esa grata sorpresa llegó y Malcolm volvió a la vida del público, pero también a la suya: “Esto era algo sobre lo que hablamos mucho durante los últimos diez años, y había una pequeña posibilidad de que sucediera. Pero pasó tanto tiempo que pensamos que ya no iba a concretarse. Y al menos yo, cuando nos lo confirmaron, me quedé impactado frente a lo que significaba volver a trabajar con todos ellos, regresar a estos personajes y darle a la gente lo que tanto disfrutaba de este show”.

De ese modo, la familia Wilkerson volvió a unirse, aunque como detalló con emotividad Justin Berfield, ahora todos eran muchos más: “Desde la producción nos dijeron que si queríamos, nosotros podíamos ir con nuestras familias al set. Entonces el rodaje fue como una reunión familiar, porque yo estaba con mis hijos, y también estaban los de Frankie, los de Chris, y todos los chicos allí se la pasaban dando vueltas. Así que fue como presentarles nuestra familia de trabajo a nuestras familias”.