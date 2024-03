Cuáles son los títulos más relevantes del mes que se estrenan en la pantalla chica en las diferentes plataformas

La vuelta de Kate Winslet a la televisión, el esperado regreso de Bob Odenkirk al frente de un nuevo título, una biopic (que promete polémica) centrada en una popular figura argentina y la vuelta de un clásico animado de los años noventa son algunos de los platos fuertes que llegarán durante este mes de marzo a MAX, Disney+ y Apple TV+, entre otras.

El régimen (miniserie)

Luego de las aplaudidas Mildred Pierce y Mare of Easttown, Kate Winslet vuelve a ponerse al frente de una ficción en HBO (ahora rebautizado MAX). En esta miniserie de seis episodios, la actriz interpreta a la líder de una nación europea, a la que somete con mano de hierro . En el marco de un gobierno dictatorial, la canciller Elena Vernham no deja nada librado al azar y sigue muy de cerca todo lo que acontece en su país. Pero acosada por los fantasmas de un posible derrocamiento y luego de una larga temporada encerrada en las paredes de su palacio, ella decide tomar el toro por las astas. Claro que las muchas paranoias que gobiernan su volátil psique tendrán un efecto inmediato en su entorno y en la nación que gobierna.

Para la actriz de Titanic, personificar a una dictadora fue un verdadero reto y en una entrevista expresó: “Jamás había leído un guion como este y nunca me había cruzado con un personaje así. Y por eso sabía que era un rol para mí porque nunca había hecho algo similar y estaba deseosa de hacer comedia. Me interesa que esto no gire alrededor de un dictador, sino más bien alrededor de una mujer dictadora. Y sabía los matices y la esencia femenina que podía explorar detrás de esa fachada”. El régimen es una sátira política muy afilada, que cuenta con un elenco que lo completan Hugh Grant, Matthias Schoenaerts, Martha Plympton y Guillaume Gallienne.

Cuándo y dónde verla. El régimen ya se encuentra disponible en MAX.

Coppola, el representante (miniserie)

Uno de los títulos más esperados del mes, es indudablemente Coppola, el representante, la biopic que retrata la vida de quien fuera el representante más emblemático de Diego Maradona. A lo largo de seis capítulos, la trama recorre los momentos más tumultuosos de Coppola, sus pasajes más oscuros, pero también sus años de mayor disfrute y trabajo, junto al futbolista más importante de todos los tiempos. En un tono que oscila entre la comedia y el drama, con un ritmo vertiginoso muy propio de una época atravesada por los excesos y los lujos desmedidos, esta ficción promete dejar huella y desde luego, generar no pocas polémicas.

Juan Minujín junto al verdadero Guillermo Coppola GEMELOS - Star+

Coppola, el representante también busca indagar en el interior de un hombre enormemente popular, dueño de mil y una anécdotas de las cuales varias, serán aquí reproducidas. En el rol de Coppola estará Juan Minujín, encabezando un elenco del que también forman parte Mónica Antonópulos, Mayte Rodríguez, Joaquín Ferreira, Santiago Bande y Alan Sabbagh. La dirección corre por cuenta de Ariel Winograd, realizador de El robo del siglo, Vino para robar, Mi primera boda y Cara de queso, entre otras comedias.

Cuándo y dónde verla. Coppola, el representante estará disponible a partir del 15 de marzo en Star+

Lucky Hank (primera temporada)

Luego de cosechar innumerables elogios por Better Call Saul, el premiado Bob Odenkirk regresa a la pantalla chica con una nueva propuesta. Se trata de Lucky Hank, una comedia negra que lo encuentra en la piel de Hank Deveraux, un hombre que se ocupa de dirigir el departamento de inglés de una universidad de poco prestigio. La vida de Deveraux es un cúmulo de situaciones rutinarias, que cada vez lo agobian más y más, pero todo cambia cuando Hank siente que está en el meridiano de su vida y no puede evitar replantearse absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso el protagonista reflexiona sobre la pésima relación que tiene con su padre, el modo en el que lo ven sus mediocres alumnos y el agobio que todo eso le significa. La gota que rebalse el vaso será el posible quiebre de su matrimonio , que se desmoronará al igual que toda la vida de Hank.

Cuándo y dónde verla. A partir del 17 de marzo, todos los domingos, a las 22, se emitirá un nuevo un episodio de Lucky Hank, por la pantalla de AMC.

X-Men 97 (primera temporada)

Durante los años noventa, la serie animada de los X-Men fue uno de los títulos favoritos de los chicos (y no tan chicos) de la época. Wolverine, Gambito, Cíclope, Titania y Tormenta, entre otros héroes y heroínas, luchaban contra el poderoso Magneto, pero también contra los prejuicios de una sociedad que los discriminaba por el solo hecho de tener poderes, considerándolos sus enemigos. Y mientras el Profesor X pretendía lograr una convivencia apacible entre mutantes y humanos, Siniestro y otros villanos se autoproclamaban ser una raza superior, que debía someter a las personas sin poderes.

La ficción que adaptaba las historietas del popular grupo de mutantes, y que se emitió originalmente entre 1992 y 1997, fue un éxito que quedó instalado en el recuerdo de varias generaciones, y por este motivo ahora llega una nueva temporada, rebautizada como X-Men 97 . En los nuevos episodios, el equipo de héroes regresa para combatir contra nuevos rivales, establecer inesperadas alianzas y convidarle a los espectadores un poco de nostalgia por ese dibujo animado que marcó a tantas infancias.

Cuándo y dónde verla. X-Men 97 llega el 20 de marzo, a Disney+.

Nell, la renegada (miniserie)

La historia transcurre en la Inglaterra del siglo XVIII y la protagonista es una joven muchacha llamada Nell (Louisa Harland). De un momento al otro, ella se ve envuelta en una inesperada situación, cuando la acusen erróneamente de homicidio . La chica no tiene más remedio que huir de las autoridades y su nombre se hará inmensamente popular como la fugitiva más buscada de su país. De esta manera, Nell emprenderá una vida fugitiva, llevando a cabo robos de poca monta y viviendo numerosas aventuras que le permitirán conocer a un espíritu mágico y cumplir un destino mucho más grande del que hubiera imaginado. Nell, la renegada es una serie de aventuras compuesta por ocho capítulos, ideal para toda la familia.

Cuándo y dónde verla. Nell, la renegada estará disponible a partir del 29 de marzo, en la pantalla de Disney+.

Steve (Martin) (miniserie documental)

Steve Martin es una de las figuras más queridas del cine y la televisión, y para celebrar su carrera, llega un documental en dos partes que explora aspectos muy distintos de este humorista. El primero, titulado Then, se ocupa del pasado de Steve, su participación en Saturday Night Live y los muchos éxitos que protagonizó en la pantalla grande. El segundo documental, bajo el nombre Now indaga en la actualidad del actor, un hombre consciente de la importancia de su legado, pero siempre abocado a nuevos proyectos que lo mantienen como una personalidad muy activa dentro de la industria.

Cuándo y dónde verlos. Los dos episodios del documental Steve! (Martin) se estrenan el 29 de marzo, en Apple TV+.