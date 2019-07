Lejos de Superman, Henry Cavill muestra The Witcher, su nueva serie en Netflix

Henry Cavill es ahora Geralt de Rivia

4 de julio de 2019

Luego de colgar la famosa capa roja tras el fracaso en taquilla que fue La liga de la justicia, Henry Cavill se sumergió en un ambicioso proyecto titulado The Witcher. La ficción una nueva producción de Netflix , que tiene una primera temporada pautada de ocho episodios. Se trata de la primera gran apuesta de la plataforma streaming centrada en un relato de espadas y brujerías, no muy lejos de mundos en la línea de Game of Thrones, y las imponente secuencias de acción de Conan el bárbaro.

La serie es uno de los platos más fuertes que prepara Netflix para 2019, aunque no se descarta que debido al enorme trabajo de post-producción que implica, su estreno no se concrete hasta el próximo año. Por lo pronto, el rodaje finalizó y para celebrarlo el propio Cavill compartió en redes sociales las primeras imágenes oficiales de su nuevo personaje.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó su look caracterizado como Geralt de Rivia, un poderoso guerrero con grandes habilidades para la brujería. Bajo el lema "Los monstruos más peligrosos son aquellos que nosotros creamos", el afiche muestra al héroe de espalda. Otros personajes de la saga, cuyas imágenes Cavill también subió a su cuenta, son la princesa Ciri, interpretada por Freya Allan, y Yennefer de Vengerberg, a cargo de Anya Chalotra.

La popularidad de The Witcher

El juego de PlayStation sirvió para modelar el look del héroe

En la línea de muchos grandes clásicos actuales en el género de espadas y brujería, como la mencionada Game of Thrones, Elric de Melniboné o Lyonesse, The Witcher comenzó en 1986 como una serie de relatos cortos. La saga nació en Polonia, de la mano del autor Andrzej Sapkowski, y poco a poco la popularidad de Geralt, protagonista de la historia, creció a través del boca a boca. En los años posteriores se publicaron nuevos relatos y un total de seis novelas, siendo la última de ellas de 2013.

La saga de Geralt de Rivia toma como protagonista a ese hechicero, experto en la caza de criaturas fantásticas. El brujo es un hábil espadachín, y su condición de eterno errante lo lleva a recorrer el hostil terreno de un continente que esconde todo tipo de secretos. Con el avanzar de sus desafíos, se revela poco a poco una historia mucho más compleja y oscura. A lo largo de su camino, el guerrero compartirá aventuras con Cirilla, una aprendiz en las artes místicas, y Yennefer, una hábil hechicera.

Esta no es la primera vez que The Witcher llega a la pantalla. En 2001 un film polaco titulado The Hexer fue un primer intento por llevarlo al cine, pero la película no fue bienvenida, a pesar de un importante presupuesto cercano a los veinte millones de dólares (una suma considerable para un film polaco). Al año siguiente, el largometraje derivó en una serie con el mismo nombre, que duró apenas trece episodios debido a la falta de entusiasmo por parte del público.

Lejos del cine, la franquicia ganó una notable popularidad gracias a un video juego. En el 2015, se lanzó en PlayStation The Witcher 3: Wild Hunt, un juego que entusiasmó a los fans y no fans de la saga, y al que la crítica especializada coronó como uno de los más importantes títulos del siglo XXI.