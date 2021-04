Luis Miguel, la serie: todo lo que tenés que saber sobre la segunda temporada, antes de su estreno

El éxito de Netflix regresa con una trama en dos líneas de tiempo y personajes impactantes; la palabra de sus protagonistas, antes del debut.

Cynthia Caccia LA NACION

Luego de varias idas y vueltas, y una pandemia de por medio, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie está a punto de estrenar. Desde su anuncio -a mediados de 2019- las expectativas sobre esta bioserie que narra la vida de uno de los máximos ídolos de la canción latina no pararon de crecer y se alimentaron con cada novedad que iba surgiendo en torno a esta producción de Netflix: una trama narrada en dos líneas de tiempo, nuevos nombres en el elenco y un soundtrack que incluye los mejores temas de “El Sol de México”.

Luego de tantos meses, finalmente la espera terminó. Esta noche, a las 21, el primer capítulo de esta atrapante historia estará disponible en la plataforma de streaming, siguiendo la lógica que rigió a la temporada pasada de estrenar un episodio cada domingo. Algo nada bueno para los ansiosos y amantes de los maratones, pero una gran estrategia para mantener el suspenso y la emoción a lo largo de 8 semanas.

Bajo la dirección de Humberto Hinojosa y Adrian Grunberg, esta nueva temporada -que curiosamente se estrena un día antes del cumpleaños de Luis Miguel- se centrará en los altibajos que el músico enfrentó en su vida profesional y personal, desde traiciones, secretos, amores y reencuentros, en dos momentos de su vida . “Por un lado, vamos a ver a un Luis Miguel de los años ’90 que queda a cargo del cuidado de sus hermanos tras la muerte de su padre (Luisito Rey) y que intentará descifrar la misteriosa desaparición de su madre y por otro, a uno un poco más adulto, más maduro, en pleno éxito de su carrera pero lleno de carencias personales y con un notable deterioro en su salud ”, le reveló Diego Boneta a LA NACION sobre esta nueva creación de Gato Grande Producciones.

Dos en uno: la transformación

El interpretar a Luis Miguel en diferentes momentos de su vida requirió de un gran esfuerzo, trabajo y puesta en escena no sólo por parte de Boneta -quien tuvo que estudiar a la perfección cada uno de sus gestos, movimientos y tonos de voz-, sino también por parte del equipo de maquillaje artístico de la serie. “El reto más grande es salir en dos líneas de tiempo distintas. Estar filmando un día como Luis Miguel a los 20 años, con otra corporalidad, otros manerismos, otro físico y ese mismo día tener que cambiar a grande (...). La gran diferencia entre los dos está en la energía y en el peso de los años. Siempre he dicho que un año para Luis Miguel son como nueve nuestros . Y aunque aquí hay tan sólo 10 años de diferencia, el peso de lo vivido se nota y mucho”, confesó el actor mientras muestra en un video el paso a paso de su transformación.

Bajo la supervisión de Alfredo “Tigre” Mora, el diseño de los prostéticos utilizados para lograr la imagen de un Luis Miguel más grande fue realizado por Bill Corso, ganador del Oscar, tres premios Emmys y con varias nominaciones por su destacado trabajo en maquillaje dentro de Hollywood. “Los prostéticos son muy delicados, muy finos para provocar el cambio facial sin que lo veas como una caricatura. Queríamos que sea un trabajo tan delicado que digas: ‘¡envejeció!’”, cuenta Mora muy satisfecho con el resultado.

Gracias al trabajo en conjunto, el proceso de caracterización en el set se redujo de seis horas a un promedio de dos para lograr la imagen del Luis Miguel de los años ’2000. “Primero tomaba seis horas la aplicación de la máscara y conforme fuimos pasando las pruebas y afinando todo, lo bajamos alrededor de dos horas y media”, advierte Boneta entusiasmado.

Los temas de la serie, grabados por Boneta, estarán disponibles con el correr de los capítulos. Netflix

Sin embargo, la caracterización física no fue lo único de lo que el actor debió ocuparse. Al igual que en la primera temporada, cada una de las canciones que se escucharán a lo largo de los capítulos fueron regrabadas por el propio Boneta , que tuvo que tomar clases para lograr impostar la voz como el astro mexicano. “Tuve que aprender a cantar de nuevo para que las vocales sonaran lo más cercanas a él. Proyectar la voz en ciertos lugares de mi cara para que se acercaran lo más posible teniendo una caja de voz totalmente distinta. Trabajamos canción por canción, verso por verso, estrofa por estrofa con un detalle obsesivo”, reveló quien llevó a cabo este desafío de la mano de Kiko Cibrián, uno de los productores que más ha trabajado con Luis Miguel y que fue el compositor original de temas como “Suave”.

Nuevas caras

La argentina Luz Cipriota se sumó al elenco en el rol de Lucía Miranda, la esposa de Hugo López, el manager de Luis Miguel Camila Jurado/NETFLIX

Una de las claves de esta nueva temporada es el paso del tiempo, por lo que incorporar nuevos personajes que fueron importantes en la vida del referente de los boleros fue imprescindible. Al elenco liderado por Boneta, se suman Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz, Pilar Santacruz, Luz Cipriota, Valery Sais y Axel Llunas, entre otros.

En cuanto a los personajes de la primera temporada, algunos ya no serán parte de esta nueva apuesta (como es el caso de Oscar Jaenada, quien interpretaba a Luisito Rey, el padre de Luis Miguel) mientras que otros regresarán con mucho más para contar. Tal es el caso de su manager Hugo López (César Bordón) que seguirá acompañando a “Micky” durante los años ’90 mientras lucha contra el cáncer.

El mexicano Pablo Cruz Guerrero como el ambicioso Patricio Robles NETFLIX

Este empresario que ha sido una figura paternal para Micky deberá enfrentarse a un ambicioso ejecutivo discográfico llamado Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero) que generará cierta polémica al integrarse al equipo de la agencia. Si bien sus métodos, algo sucios y desleales, darán que hablar, su intención de llevar a Luis Miguel a la cima del éxito es genuina. “Yo no vengo a ofrecerle una solución en su vida, yo le vengo a ofrecer una estructura y un orden”, cuenta este mexicano que se hizo conocido por su papel en Cuando me enamoro.

“Todas las mañanas, durante 13 meses, me pregunté si esa historia que estaba contando me hacía feliz y la respuesta siempre fue positiva. Es una historia muy digna, muy bien contada, con grandes valores de producción, con escritores y actores muy talentosos”, agrega.

A diferencia de Bordón, su personaje es ficticio y reúne a varias figuras que estuvieron cerca del cantante en los años ’90. “Al escuchar tantas historias que le pasaron a Luis Miguel, se intentó decantar todo eso en un mismo personaje. El que sea de ficción hizo que no me sienta obligado a ver una foto y decir ‘tengo que ser como esta persona’, sino que me permitió jugar más y alimentarme de dos o tres historias diferentes para empezar a crear”, explicó el actor a LA NACION.

Quien sí ha tenido la tarea de encarnar a una figura muy importante en la vida del cantante de “La incondicional” fue Bordón, quien sigue sorprendido por los buenos comentarios por su gran parecido con López que ha recibido en estos años. “Los halagos, sobre todo, los de Lucia Miranda (exmujer del manager fallecido) y los de Juan Alberto Mateyko han sido muy interesantes. Sin embargo, para mí, recibir el papel de Hugo López ha sido lo mismo que si hubiese recibido a Hamlet. En esa época, no existía la locura de hoy, que tenemos miles de videos de la persona que tenemos al lado, por lo tanto no había muchos documentos en los cuales referenciarse”, aclaró el actor argentino.

En cuanto a cómo preparó su personaje, explicó: “Yo me basé en la cadencia de cómo era, no tanto en la imitación. Para mí la responsabilidad más grande era la de Diego Boneta porque Luis Miguel sí es una persona inmediatamente referible. Creo que hay pocas personas que lo vieron a Hugo López y por el contrario, no hay nadie en el mundo que no lo haya visto a Luis Miguel. Así que yo me puse como objetivo complementar con esa figura que él estaba creando. Más que mi propio personaje, me ocupé de construir una relación con él y creo que funcionó”.

Diego Boneta y Cesar Bordón se hicieron grandes amigos en el set.

Sin dudas, la cálida interpretación de Bordón ha hecho que el público se encariñe con este personaje y por eso, la segunda temporada pondrá parte de su foco no sólo en su relación con “Luismi”, sino en su lucha contra el cáncer y su vínculo con su mujer Lucía Miranda (Luz Cipriota).

Del continente europeo, más precisamente de Córdoba, Andalucía, también se sumará Fernando Guallar, el arquitecto devenido en actor que se hizo conocido por su protagónico en Velvet Colección. Este español interpretará a Mauricio Ambrosi, un íntimo amigo del cantante que tomará un rol fundamental tras la muerte de López. “Mi personaje se llama Mauricio Ambrosi, es leal y estará cerca de Micky en todo momento”, aseguró sobre quien se transformará en el director de Aries, la discográfica de Luis Miguel.

Si bien su personaje está basado en alguien de la vida real, el actor confesó que tuvo algunas licencias a la hora de prepararlo. “Está vivo pero no tuve la oportunidad de conocerlo, aunque sí me dieron algunos tips. No puede salir nada respecto a su identidad real. Sí que es español, y que Mauricio y Luis Miguel se conocían de cuando eran niños. Tienen una relación muy estrecha, hay una amistad real. Dentro de la frivolidad e intereses que tienen muchas personas dentro del círculo más inmediato de Luis Miguel, Mauricio es un amigo de verdad, en él se puede confiar”, señaló Guallar.

Fernando Guallar interpreta a Mauricio Ambrosi, un íntimo amigo del cantante Camila Jurado/NETFLIX

Además del plano profesional, donde se mezclará el éxito de una carrera arrasadora con algunas traiciones, la serie seguirá haciendo foco en la vida privada del cantante. En este sentido, se verá a un Luis Miguel que, tras la muerte de su padre, quedará a cargo del cuidado de sus hermanos y luchará incansablemente por la tenencia de Sergio, el más pequeño del clan, que será interpretado por Axel Llunas (hermano de Izan, el encargado de interpretar a Micky de pequeño en la primera temporada).

Axel con su hermano Izan Instagram

Otro de los focos centrales de esta historia será la desesperada búsqueda de Marcela Basteri, madre del cantante. En este intento por descifrar su misteriosa desaparición, el cantante tratará de sanar su propia herida al reconectarse con su hija mayor, Michelle, fruto de su relación con Stephanie Salas (Pilar Santacruz).

Debido al salto temporal, quienes le pondrán cuerpo y voz a Michelle serán dos actrices: Valery Sais será la encargada de interpretarla durante su infancia mientras que Macarena Achaga lo hará de adolescente. “Me presenté al primer casting para este personaje en noviembre de 2019 y recién me lo dieron en febrero de 2020, así que fueron casi cuatro meses audicionando”, recordó esta actriz marplatense que hace años está radicada en México.

Y como si se hubiera estado preparando toda la vida para este papel, la estrella del video “Ropa cara” de Camilo, confesó: “Siento que este personaje estaba destinado para mí, tenía que hacerlo yo. Tenía una idea tan clara de cómo tenía que ser Michelle que le puse mucho de lo que yo creía que tenía que tener”.

La espera valió la pena

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie estaba estipulada para estrenarse durante el 2020, pero la pandemia del Coronavirus derribó esos planes. De hecho, el rodaje, que había comenzado a principios de febrero, debió ser interrumpido por el confinamiento mundial y recién pudo retomarse siete meses después.

“Es muy extraño no estar en contacto con el equipo. Es muy positivo tener un contacto estrecho con tus compañeros para desarrollar más relación, más química, conocerse mejor. Todo eso fue imposible. Ensayábamos por Zoom, que no es lo mismo porque no puedes tocar a tu compañera, hablar con ella, no es igual”, comentó Guallar quien aprovecho este receso en las grabaciones para regresar a su país natal.

El argentino Juan Ignacio Cane se suma a esta nueva temporada como José Pérez Camila Jurado/NETFLIX

Una vez de vuelta en el set, todo el equipo coincidió en que los protocolos se respetaron a rajatabla. “Las grabaciones se hicieron de la mejor manera posible: con dos o tres PCR cada semana, con la distancia todo el rato, sin poder hablar con muchos compañeros técnicos, usando un doble tapabocas y como una máscara de plástico que te cubría toda la cara y la cabeza. En las escenas románticas, se hacía PCR antes y ahí estábamos todos muy seguros adentro de la burbuja”, agregó el español al que le hubiera encantado conocer un poquito más de México.

Otro al que la pandemia agarró lejos de casa fue a Bordón, que si bien está acostumbrado a dar vueltas por el mundo por su actividad en el cine, ésta fue la primera vez que se alejó de su familia por tanto tiempo. “Lo de México fue muy particular porque entre la primera temporada, la segunda y la pandemia me pasé un par de años afuera. Igual adoro a los mexicanos, es un país donde me quisiera quedar más, lo siento mi tierra y me han tratado muy bien”, revela este argentino que no puede caminar por la calle sin que le pregunten por Luis Miguel.

“Esta serie nos superó a nosotros mismos, las mejores expectativas fueron superadas. Alcanzó a los fans y también a una nueva generación de gente que no seguía la música de Luis Miguel o que simplemente no lo escuchaba porque no era de su gusto, y que sí se compenetraron con la serie. Es un fenómeno”, aseguró.

“El otro día iba por una autopista y se me pinchó una goma del auto. Como soy un inútil, no sabía cambiarla y tuvo que venir un policía a ayudarme. Cuando me ve, me dice: ‘Oh, maestro, yo le cambio la rueda’. Empezó a llamar por radio y cada vez llegaba más gente. Conclusión, terminé rodeado de ocho policías sacándome fotos. Fue tan bizarro, algo inesperado que pasa en todos lados, te supera”, contó Bordón, entre risas.

El primer episodio de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie estará disponible a partir de este domingo a las 21 Camila Jurado/NETFLIX

En el mismo sentido, Pablo Cruz Guerrero coincidió con su colega: “La gente se encariña, genera vínculo y esas emociones son inevitables. A días de estrenar, ya se genero el ruido, ya se hizo la expectativa”, reflexionó quien vivió una situación parecida a la de Bordón, pero en una ruta mexicana. “Estaba en la carretera y me pararon por exceso de velocidad. El policía me pide la identificación y ahí me reconoció. Me preguntó qué estaba haciendo ahora y le contesté la segunda temporada de Luis Miguel. Lo primero que me preguntó fue: ‘¿Qué pasó con la mamá?’, y yo muy rápido le respondí: ‘Tienes que ver la segunda temporada’. Me dijo que la esperaba con ansias y me regresó mi identificación”, relató, entre risas, mientras confesó que él también ha cambiado su percepción del artista después de la serie.

“Yo antes lo veía como un icono y ahora lo veo con mucha empatía, como una persona que tuvo dificultades (como tenemos todos) y que las ha tratado de superar a su manera ”, reflexionó el mexicano. Por su parte, Bordón se suma a esta idea y asegura que Luis Miguel ha ganado mucho con esta serie. “Esa cosa del mito, del señor que no habla, que no te mira a los ojos, se pudo entender. Es un muchacho al que le han pasado cosas, y de alguna manera se justifica esa sensibilidad. Creo que una de las claves del éxito es esto, tanto la historia de la madre como el decir ‘mirá por qué cantaba esto’ ha hecho que sea mucho más querible para todos”, concluyó el argentino.