Quién es Fernando Guallar, el galán español que se incorpora a Luis Miguel, la serie

Fernando Guallar está en Madrid, después de pasar casi la mitad de 2020 en México, en donde se rodó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie. En medio del rebrote del coronavirus, el español prefiere estar cerca de los suyos. No fue fácil transitar la pandemia del otro lado del océano, pero agradece la oportunidad de haber podido formar parte de la ficción de Netflix que se estrena el próximo 18 de abril (un día antes del cumpleaños de Luis Miguel). Sin saber mucho sobre la popularidad del Sol en América Latina, el español descubrió un mundo que le era totalmente ajeno, sí sabía quién era, pero no el fervor que despertaba tanto él, como la serie, de México a la Argentina. El arquitecto devenido en actor que se hizo conocido por ser Sergio en Velvet Colección, encarna a Mauricio Ambrosi, un íntimo amigo del músico. Aunque da algunas pistas sobre cómo seguirá la trama, de su personaje puede contar poco: es leal, no es argentino y estará cerca de Micky en todo momento.

En Madrid, como en la Argentina, el coronavirus sigue acechando a la gente. Allá están avanzando con la vacunación, las comunidades autónomas están cerradas, hay toque de queda de 10 a 6, pero el invierno está por cambiar de hemisferio y se acerca para el Sur. Por lo que Guallar está esperanzado y refugiado en su perrhijo, Django, un golden que lo acompaña hasta a los rodajes. Él ya tuvo Covid-19, se contagió en México en un receso de las grabaciones de la serie. “Lo pasé de una manera normal más o menos. Con todo el respeto que le tengo, con todas las historias y los fallecidos que me parten el alma, no puedo quejarme. Perdí el olfato, no olía absolutamente nada. Al estar lejos priorizas unas cosas más que otras. Ahora quiero estar más cerca de los míos”, cuenta a LA NACION el galán que quiere explorar otros papeles.

-¿Cómo fueron las grabaciones en tiempos de coronavirus?

-Pasé la mitad del año en México. Me fui en febrero con el plan de estar allí hasta agosto, pero se reprogramó todo. A finales de marzo me regresé a España a pasar aquí todo el confinamiento, y me fui de vuelta a México en septiembre hasta Navidad.

-¿Y en el set?

-A ver... no tan bien como en la vida normal. Es muy extraño no estar en contacto con el equipo. Es muy positivo, creo, tener un contacto estrecho con tus compañeros para desarrollar más relación, más química, conocerse mejor... Todo eso fue imposible. Ensayábamos por Zoom, que no es lo mismo porque no puedes tocar a tu compañera, hablar con ella... no es igual. Entonces, bueno, pues sujeto a esas medidas y con las restricciones, las grabaciones se hicieron de la mejor manera posible: con dos o tres PCR cada semana, con la distancia todo el rato, sin poder hablar con muchos compañeros técnicos… Pero agradeciendo tener trabajo por como está todo. Habría sido más interesante de otra manera. A mí, por ejemplo, me habría encantado conocer un poquito más de México. Mi intención era volar y conocer también otro países como Colombia, Costa Rica y Cuba.

-¿Y las escenas de besos, por ejemplo?

-Usábamos la mayor parte del tiempo un doble tapabocas y como una máscara de plástico que te cubría toda la cara y la cabeza. En las escenas románticas, se hacía PCR antes y ahí estábamos todos muy seguros adentro de la burbuja.

-¿Sabías quién era Luis Miguel antes de sumarte a la serie?

-Sinceramente, no tenía mucha idea. Me llegó la posibilidad de este proyecto, me documenté antes de ir al casting. Conocía a Luis Miguel porque en España también es popular, pero nunca me iba a imaginar que en México existiera tal fervor, fenómeno fan por este hombre. Es muy curioso lo que es este icono, no era consciente hasta que viajé allí. En el casting, me vi toda la primera temporada, vi un poco de lo que era Luis Miguel y su vida tan ajetreada, tan loca, ¿no? Era importante para entender el personaje y, sobre todo, la relación que tenía con mi personaje.

Fernando Guallar, caracterizado como Ambrosi, junto a Juan Ignacio Cane (José Pérez) en una de las escenas de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie Camila Jurado/NETFLIX

-¿Qué me podés contar de tu personaje?

-Te puedo contar algunas cosas, no muchas. Mi personaje se llama Mauricio Ambrosi, no tiene nada que ver con el músico argentino que se llama igual... han habido muchos rumores que represento a ese músico, pero no. Mi personaje es un amigo de Luis Miguel que durante una época de su vida muy complicada asumió un rol muy importante dentro de Aries, la oficina de Luis Miguel, como director. De alguna manera, lo representaba, aunque es verdad que Luis Miguel después de Hugo no tuvo más representantes.

-¿Conociste a la persona en que se inspira tu personaje?

-En el caso de Mauricio se ha creado un personaje un poco independiente, no completamente ajustado a una caracterización de una persona real. Está vivo y no tuve la oportunidad de conocerlo, aunque sí me dieron algunos tips. No puede salir nada respecto a su identidad real. Sí, que es español y que Mauricio y Luis Miguel se conocían de aquí, España, cuando eran niños. Tienen una relación muy estrecha, hay una amistad real. Dentro de la frivolidad e intereses que tienen muchas personas dentro del círculo más inmediato de Luis Miguel, es verdad que Mauricio es un amigo de verdad, en él se puede confiar, es muy leal.

-¿No es de lo que traicionan entonces como Luisito Rey?

-Es alguien que va a estar siempre acompañándolo y realmente es un tipo muy eficaz, muy buen gestor y encuentra soluciones rápidas a todos los problemas que acaba armando Micky. Es un buen apoyo para Luis Miguel. No es una persona oscura. Es verdad que habrá algunas acciones que el público puede llegar a pensar que son más polémicas, pero en el fondo van a ver que es una persona muy buena.

-¿La segunda temporada responde a la pregunta sobre qué pasó con Marcela Basteri?

-No te puedo decir nada de eso, lo siento.

-¿Buscaste rastros de Marcela en Madrid después de ver la primera temporada?

-He podido salir muy poquito, he estado mucho en mi apartamento, pero la historia es fascinante y entiendo que todo el mundo esté enganchado a esto. Se da mucha más información en la temporada sobre ese caso, pero no te puedo decir si se responde realmente a la pregunta o no.

Guallar le da vida a Mauricio Ambrosi, un íntimo amigo de Luis Miguel que lo ayudará tanto en su vida privada como en su carrera durante años turbulentos Camila Jurado/NETFLIX

-¿Conociste a Luis Miguel?

-No, él estuvo presente en la primera temporada, pero esta vez no. Dada la situación sanitaria no ha sido posible, pero él está al tanto de todo.

-¿Hay algún referente español que genere lo que genera Luis Miguel?

-A mí me hace mucha gracia porque es verdad que el fenómeno fan tan tan grande nunca lo había visto. No me atrevería a decir un personaje masculino... Capaz Miguel Bosse, Alejandro Sanz. O, por otro lado, nada que ver, Joaquín Sabina. También tenemos nuestras grandes folclóricas, Rocío Jurado, Lola Flores.

-¿Rosalía?

-Sí, Rosalía, pero es muy de destacar el mantenerse, estar durante tantos años con tantos discos y seguir generando repercusión. Ahora todo es muy caduco, consumimos de una manera que caduca todo mucho más rápido... enseguida hay otro estímulo, otra persona, otra serie, otro teatro, es como que de repente hay que tener mucho cuidado con que tu fama y tu trabajo no sea algo temporal. A mí esa manera de consumir no me termina de convencer del todo. Parece que cada semana tenemos 4 estrenos de series en diferentes plataformas, todo muere muy pronto. Antes, tengo la sensación, de que era un poco más romántico todo esto.

-¿Qué Luis Miguel vamos a ver ahora?

-Vamos a ver a un Luis Miguel más maduro, en una etapa de su vida muy interesante: en algunos momentos veremos al Sol y también lo veremos eclipsado, un poco más oscuro. Vamos a ver personajes que son esenciales en esta etapa de la vida de Micky, vamos a conocer a un Micky padre, vamos a ver la relación que tiene con su hija Michelle Salas. Y, a su vez, cómo la infancia tan dura que tuvo de alguna manera le ha hecho mella en cómo él ha madurado. Es muy interesante esta temporada porque realmente van a poder ver a un Luis Miguel totalmente diferente al de la primera temporada.

-¿Va a haber romance?

-Yo creo que en una serie como Luis Miguel siempre hay cabida para el amor y para los romances... El amor tiene que estar siempre presente.

-En los últimos años, previos a la serie, la imagen de Luis Miguel había caído estrepitosamente y había rumores hasta de que había muerto, ¿se van a tratar esos temas?

-Mmmm... Vamos a ver momentos oscuros, no va a ser todo éxito, va a ser interesante ver a la figura de Luis Miguel. No te puedo decir qué vamos a ver, pero sí te puedo decir que se cuentan las cosas un poco sin pudor.

-¿Qué te dejó la experiencia de participar de la serie?

-La experiencia prometía mucho más sin la crisis sanitaria mundial. Ha sido mi primera vez trabajando afuera, había tenido oportunidades, pero eran incompatibles con mi agenda. La verdad, fue muy enriquecedor, sobre todo trabajar en una industria completamente diferente con una cultura y una manera de hacer las cosas diferentes a lo que estaba acostumbrado. Me ha gustado mucho, es verdad que sea una serie tan esperada te da respeto porque quieres que le guste a la gente. Entonces, ahí te da muchos nervios a la hora de estrenar.

Fernando interpretó a Sergio, en Velvet Colección OHLALÁ!

Dejar de ser galán

El español, de 31 años, nació en Córdoba, Andalucía, estudió en Valencia arquitectura y se mudó a Madrid, en donde logró convertir su hobby, la actuación, en su carrera. Algo que se terminó de consolidar luego de ser Sergio, el director financiero de la nueva Velvet en Velvet Colección. Más allá de haber interpretado a galanes, el intérprete, que ama “a los niños y a los perros” y tiene una hermana mayor que él, no se siente afín a ese personaje y dice que ningún papel que ha encarnado tiene que ver con su esencia. Está soltero y se define como una persona sencilla, común y cercana. No le gustan las redes sociales y está a la espera de papeles que sean diferentes. “Al principio, la actuación era un lugar en el que era muy feliz, pero de una manera muy amateur. Luego, por inercia, acabé en la escuela de interpretación donde pasé años maravillosos en los que era libre. Al acabar la escuela llegó mi primera oferta de trabajo, me siento bastante privilegiado con la carrera corta que tengo [6 años]. Terminé mi carrera de arquitecto cuando empecé a rodar Velvet Colección, que no sé ni cómo lo hice. Desde entonces no he ejercido de arquitecto porque ahora donde me siento feliz es en la actuación. Sin saber hacia dónde va todo, es una carrera muy inestable, uno está muy desprotegido frente al huracán de la industria”, cuenta a LA NACION.

-La televisión española logró cruzar fronteras en los últimos años...

-Ha crecido mucho. Las ficciones de aquí han tenido como una segunda vía en Latinoamérica e incluso en los Estados Unidos, en toda la población latina. El español es el segundo idioma más hablado del mundo y hay una industria muy potente. Creo que tiene muchísima proyección y que Netflix haya decidido colocar la base en Madrid, por algo será... Aprovechemos todos los países de habla hispana el momento. Al final antes tenías que ir a los Estados Unidos para poder trabajar ahí, ahora hacemos pruebas para otros países desde casa. El mundo es más pequeño.

-¿Alguna ficción para recomendar?

-A mí me gusta leer guiones porque enseguida empiezo a imaginar posibilidades. Hay ficciones maravillosas, hay una que me parece la más importante del año: se llama Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen, que es uno de los mejores directores de España. Es una joya. Tengo muchas ganas de cambiar de género. He hecho mucha comedia romántica y mucha serie sobre el amor. No reniego de la imagen de galán, pero sí es verdad que me interesa hacer un drama, y un thriller, investigar otro tipo de personajes.

-¿Qué se viene después de Luis Miguel, la serie?

-Tengo por delante una película. Es una gran suerte poder elegir proyectos, tengo mucha suerte de tener el equipo que tengo. Ahora me estoy dedicando a cosas personales, en las próximas semanas empieza el juego. Te confieso que estoy completamente enamorado de la Argentina. Me fascina Buenos Aires, estuve hace dos años y he tenido bastantes ofertas de trabajo allí, no ha podido ser, estoy esperando un proyecto interesante para ir allí.

-¿Qué te gustó de acá?

-He hecho bastantes casting con directores de allí vía internet y cuando estuve allí conocí a gente del gremio y tuve reuniones, era gente muy intelectual con una manera de entender este trabajo muy sana. Me encantó la comida. Me encanta la ciudad, me parece bellísima arquitectónicamente hablando y cómo va evolucionando; la gente son los más parecidos culturalmente a los españoles y todo lo que tiene que ver con la actuación y los teatros también.

Sobre la serie

Diego Boneta vuelve a interpretar al Sol de México en Luis Miguel, la serie Mayra Ortiz/NETFLIX

La temporada 2 de Luis Miguel: la serie se dividirá en dos líneas de tiempo y tocará temas importantes en la vida de Luis Miguel como la relación con su hermano menor Sergio (Axel Llunas), así como con su hija Michelle Salas (Valery Sais, de niña y Macarena Achaga, de grande). Vida familiar y trabajo serán parte de la trama, en tanto se dijo que Araceli Arámbula aparecerá con otro nombre (podría ser Azucena, encarnada por Teresa Ruiz). Además de Guallar, se confirmó que Pablo Cruz Guerrero y Juan Ignacio Cane serán parte del elenco.