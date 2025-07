Netflix en julio: el regreso de una comedia argentina, la revancha de Adam Sandler y las aventuras de una recién separada

Empieza la segunda mitad del 2025 y Netflix prepara una importante batería de estrenos para el mes de julio. Vuelven Adam Sandler y División Palermo, Lena Dunham lanza una nueva serie, Charlize Theron se pone al frente de una secuela de acción, y uno de los proyectos más atípicos de la plataforma entra en su recta final. Todo esto y más a lo largo de un julio cargado con varios lanzamientos que conviene descubrir.

La vieja guardia 2 (película)

Basada en la historieta escrita por Greg Rucka y dibujada por el argentino Leandro Fernández, la primera parte de La vieja guardia se presentaba como una película de acción centrada en un grupo de agentes que gozaban del don de la inmortalidad, y cuya líder era Andy (Charlize Theron). El film combinaba ambiciosas escenas cargadas de adrenalina, y en ellas Theron demostraba sus innegables habilidades para ese género.

A cinco años de esa primera entrega, ahora llega una secuela que enfrentará a la protagonista a un nuevo grupo de inmortales que quieren poner en jaque al planeta . El desafío está en que Andy ahora no cuenta con su principal ventaja, y eso la pone en una situación sumamente delicada.

Luego de haber terminado su rodaje hace tres años, La vieja guardia 2 llega tras una infinidad de demoras y complicaciones que pusieron en riesgo su estreno, pero la confianza de Netflix en este producto derivó en que finalmente el título llegara a la pantalla. Con Charlize Theron nuevamente al frente de esta franquicia, ahora se suma Uma Thurman en un importante rol.

La vieja guardia 2 estrena el 2 de julio.

Sandman (segunda temporada, primera parte)

En agosto del 2022, Netflix estrenó Sandman, una serie basada en el cómic homónimo escrito por Neil Gaiman. El desafío no era sencillo: la historieta original fue un título bisagra dentro del mercado, y el estilo etéreo de esos relatos hacían que su pasaje a la televisión fuera razonablemente complejo. Sin embargo, la prueba fue superada, y aunque el cómic de Sandman resulta insuperable, su versión televisiva es un digno traspaso. Tres años después, llega la primera parte de la segunda temporada, que lleva a Morfeo (Tom Sturridge) hacia nuevos reinos en los que conocerá o se reencontrará con toda clase de extraordinarios personajes .

Aunque esta serie cuenta con un sólido grupo de seguidores, se anunció recientemente que Sandman culminará con su segunda temporada. Si las numerosas denuncias por abuso sexual contra Neil Gaiman tuvieron o no que ver con esta decisión, es desconocido.

La primera parte de la segunda temporada de Sandman se estrena el 3 de julio.

Demasiado (primera temporada)

Gracias a Girls, Lena Dunham se consolidó como una de las voces más interesantes de su generación. La directora, actriz y guionista ya había recorrido un camino notable, aunque con esa serie logró su producto de mayor personalidad. Luego del final de esa ficción, Dunham realizó numerosos proyectos en cine y televisión, pero con Demasiado promete regresar a esos mundos femeninos que tan bien sabe construir .

Aquí la protagonista es Jessica (Megan Stalter), una joven que luego de un desamor decide mudarse a Londres. Instalada en esa nueva ciudad, ella cree que protagonizará un romance en la línea de Un lugar llamado Nothing Hill, pero la realidad pronto le demostrará que está muy equivocada. De forma irónica y descontracturada, Demasiado retrata qué es (o qué puede ser) el amor para una nueva generación. Y junto a la propia Dunham, que no solo escribió esta serie sino que incluso se reservó un papel, el show cuenta también con las actuaciones de Andrew Scott, Richard E. Grant, Emily Ratajkowski y Rita Wilson.

La primera temporada de Demasiado estrena el 10 de junio.

División Palermo (segunda temporada)

Hace pocos años, Santiago Korovsky sorprendió con División Palermo. La serie que él protagonizó y coescribió, presentaba a un atípico escuadrón vecinal que velaba por el orden y la lucha contra el delito, claro que la torpeza de sus integrantes atentaba contra cada una de sus tareas. Korovsky logró una comedia de gran solidez, de chistes marcadamente locales con los que el público se sintió innegablemente identificado.

Por otra parte, División Palermo supo satirizar temas contemporáneos y fue genuinamente inclusiva, ridiculizando la corrección política acartonada que fuerzan tantas ficciones actuales . Y gracias a esa honestidad intelectual, esta comedia se posicionó como uno de los productos Netflix más vistos del 2023, motivo que dio pie a la producción de una segunda temporada, que llegará durante julio. Junto al mencionado Korovsky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Marcelo Subiotto, Valeria Lois y Juan Minujín son otras de las caras que forman parte del gran elenco de División Palermo.

La segunda temporada de División Palermo estrena el 17 de julio.

Indomable (miniserie)

El parque nacional de Yosemite es uno de los más concurridos en los Estados Unidos. Las familias viajan hasta ese lugar con el objetivo de disfrutar de la vida al aire libre. Por eso, la aparición de un cadáver en medio de la naturaleza se convierte en el disparador de una compleja investigación .

Al frente del caso se encuentra Kyle Turner (Eric Bana), un agente especial dedicado a los crímenes cometidos en parque nacionales, y quien hará equipo con Naya (Lily Santiago), una joven oficial que compensará su falta de experiencia con su hambre por resolver el misterioso asesinato. A medida que la investigación avance, y que Kyle comience a vislumbrar qué se esconde detrás de ese homicidio, ecos de su pasado aparecerán y cobrará un importante rol la figura de Paul (Sam Neill), un veterano guardabosques de Yosemite.

Los seis episodios de Indomable estarán disponibles a partir del 17 de julio.

Happy Gilmore 2 (película)

Cuando su carrera cinematográfica estaba apenas comenzando, Adam Sandler protagonizó un largometraje que no tuvo demasiado éxito. Era el año 1996, y el comediante se ponía en la piel de Happy Gilmore, un mediocre jugador de hockey sobre hielo que accidentalmente descubría un talento soberbio para el golf. Happy era agresivo, rebelde y demasiado ordinario para los pacatos circuitos de golfistas distinguidos; sin embargo, él se convertía en la estrella de ese deporte y en un campeón indiscutido.

Happy Gilmore no funcionó muy bien en taquilla, pero el paso del tiempo y el boca a boca la convirtieron en un título de culto. Y a casi treinta años de ese lanzamiento, Sandler vuelve a encarnar a Happy para contarle al público qué sucedió con ese atípico golfista y de qué se trata la nueva prueba que deberá superar. Como todos los productos de Sandler, Happy Gilmore 2 será un feliz reencuentro con este comediante, quien ahora regresa a uno de sus personajes más queridos.

Happy Gilmore 2 estrena el 25 de julio.

Leanne (primera temporada)

Chuck Lorre, creador de The Big Bang Theory y de Two and a Half Men entre otros shows, llega a Netflix con una nueva sitcom. Protagonizada por la comediante Leanne Morgan, aquí la historia gira alrededor de Leanne, una mujer cuyo matrimonio de 33 años llega a un abrupto final debido a que su marido se enamoró de otra persona mucho más joven.

De esa manera, la protagonista deberá comenzar de nuevo en una etapa en la que encuentra que todo es más difícil, con nietos inquietos, hijos adultos, y poca convicción sobre la necesidad de encontrar un nuevo amor . Leanne es una sitcom que apuesta por la comicidad de su figura central, y que se apoya en sus ágiles guiones y personajes carismáticos.

Los 16 episodios de Leanne debutan el 31 de julio.