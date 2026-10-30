Netflix en noviembre: entre Rodrigo de la Serna en un prometedor policial y un thriller con Jessica Chastain

Poco a poco, el fin de año se acerca. Sin embargo, Netflix aún tiene en gateras el estreno de importantes ficciones que buscarán atrapar la atención de sus usuarios. Por ejemplo, en noviembre llega la nueva serie de Rodrigo de la Serna, un policial con Jessica Chastain, y una original película bélica, entre otros tantos títulos que vale la pena no dejar pasar.

El cuerpo (miniserie)

Cuando pensó en esta serie, la actriz y guionista Quinn Shephard puso la vara muy alta y aseguró que para El cuerpo tomó como referencia a clásicos como Carrie o Chicas pesadas. De esa manera, aquí la trama tiene como eje a un grupo de alumnas de un colegio católico, quienes luego de llevar adelante una broma pesada que sale mal, terminan por desatar un verdadero maleficio en el pueblo. De esta forma inesperada e inexplicable, muchas personas comienzan a verse perseguidas por visiones apocalípticas y pesadillas de toda clase, que no tardan en llevar el caos a las calles. Una combinación de terror y drama, que su creadora describió como “un psicodrama adolescente irreverente y subido de tono, con un toque de terror católico”. Estrena el 11 de noviembre.

El crimen de Pazos (miniserie)

Aniceto Rodríguez Caneiro tenía 77 años cuando atacó a golpes de martillo a su esposa, Isabel Fuentes, mientras ella dormía en un sillón. Luego de ese episodio, la mujer permanecía en un hospital luchando por su vida hasta que el femicida la asesinó con un cuchillo en la propia habitación del sanatorio. Aunque el agresor denunció que todo se trató de un robo, las investigaciones posteriores no demoraron en encontrar pruebas concluyentes que lo señalaban como el responsable del ataque. Esto ocurrió en España en el 2015 y el caso captó la atención pública por lo brutal del episodio, siendo uno de los casos más espeluznantes de violencia de género acontecidos en ese país.

A lo largo de tres capítulos, El crimen de Pazos relata de manera ficcionada la investigación llevada a cabo por un sargento de la Guardia Civil, que desde un primer momento descreyó de la inocencia de ese septuagenario que aseguraba que todo había sido obra de un delincuente. En medio de ese caso, un Estado que no protegió a la víctima y un sinfín de agentes de la ley que descreyeron de la culpabilidad de Aniceto se convirtieron en los involuntarios aliados de un femicida. Tristán Ulloa se pone al frente de este true crime, que se encontrará disponible a partir del 13 de noviembre.

Heartland (película)

En el corazón de Nashville, Misty Jones (Jessica Chastain) es una recordada referente del country, el género musical que identifica a esa ciudad. Y aunque en la actualidad su música ya pasó de moda, el público la recuerda como una de sus máximas ídolas. Por estos días, la sobrina de Misty es una cantante en ascenso que tiene un futuro prometedor por delante hasta que, sin mayores explicaciones, desaparece. Frente a ese interrogante y temiendo lo peor, la propia Misty decide encabezar una investigación para descubrir en dónde se encuentra la joven, si es que logra encontrarla con vida.

A partir de esta premisa, Heartland se convierte en un thriller ambientado en el mundo de la música country, en el que la protagonista deberá procurar que varios de los secretos de su pasado no se develen. Estrena el 13 de noviembre.

Gordon (miniserie)

El director Pablo Trapero (responsable de grandes películas como Mundo Grúa y Carancho) se pone al frente de este ambicioso proyecto que transcurre en la Argentina de los 70. El actor Rodrigo de la Serna compone aquí a Aníbal Gordon, un delincuente que durante esa década se vinculó con la SIDE, llegó a ocupar un importante cargo en la Triple A y posteriormente operó en un centro clandestino de detención. Durante poco más de diez años, Gordon formó parte de operaciones cruentas que le valieron ser condenado por delitos de lesa humanidad.

Inspirada en los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, ambos escritos por Marcelo Larraquy, esta ficción se convierte en la diapositiva de una década de pesadilla para el país, que llevó a distintos criminales a sacar tajada a partir de la muerte. Sobre esta producción, el propio Trapero expresó: “Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo”. Estrena el 18 de noviembre.

Los altruistas (miniserie)

En el año 2022, Sam Bankman- Fried y Caroline Ellison protagonizaron un escándalo financiero sin precedentes cuando colapsó la plataforma de criptomonedas que ellos manejaban. Se trataba de FTX, una importante firma que, al momento de su caída, dejó una pérdida de aproximadamente ocho mil millones de dólares, motivo por el que Bankman-Fried fue acusado de fraude y sometido a un juicio.

El dato de color (o no tanto) alrededor de esta estafa es que los protagonistas incluso eran pareja y por este motivo ambos fueron apodados como Los Bonnie y Clyde de la generación Z. Y esta es la historia que recrea Los altruistas, la miniserie de ocho episodios que detalla el ascenso y caída de una pareja que se consolidó como referente de la criptomoneda para luego ser sinónimo de una multimillonaria estafa.

Julia Garner y Anthony Boyle se ponen en la piel de Ellison y Bankman-Fried respectivamente para relatar la intimidad de una tóxica relación que tuvo un impacto financiero feroz. Estrena el 19 de noviembre.

The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra (película)

El ataque a Pearl Harbor marcó un antes y un después en la historia bélica de los Estados Unidos. A partir de dicho momento, ese país envió a miles de soldados a Europa con el objetivo de librar la batalla en primera persona. Y en The Mosquito Bowl: un partido en plena guerra, el foco está puesto en cuatro atletas universitarios que sintieron la necesidad de alistarse en el ejército sin saber que el destino les tendría preparada una verdadera sorpresa. En la noche previa a la batalla en Okinawa, esos cuatro amigos terminan por jugar un partido de fútbol americano, junto a otros importantes nombres, en un episodio deportivo que se convirtió en una de las postales más emotivas de la Segunda Guerra Mundial. Disponible a partir del 25 de noviembre.

De yapa: La razón de estar contigo, una Navidad perfecta (película)

Como es tradición todos los años, las ficciones navideñas tienen su lugar entre noviembre y diciembre. Y la señal de largada, en este caso, la marca el film La razón de estar contigo: una Navidad perfecta. En esta ficción el eje gira alrededor de un viudo que luego de perder a su esposa, termina por establecer un entrañable vínculo con su perro. Pero la triste historia amenaza con repetirse cuando la familia enfrenta otra posible pérdida en el momento en el que una nueva mascota llega a la casa. Una propuesta que combina emotividad y perritos, una fórmula que, aunque es lacrimógena, ya sabemos que nunca falla.

Dennis Quaid, Milo Ventimiglia, Jennifer Tilly, Mary Steenburgen y Lisa Chandler componen el elenco de este largometraje, que llega a Netflix el 4 de noviembre.