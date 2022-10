Tras su fallida experiencia con Dumbo, Tim Burton afirma que no volverá a trabajar con Disney: “Es un circo horrible”

escuchar

“Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este gran circo horrible y necesitaba escapar”. afirmó Tim Burton, quien eligió una referencia al personaje infantil de ficción que él mismo llevó a la pantalla para expresar su descontento con Disney.

En una entrevista para Deadline durante su paso por el Festival Lumiere en Francia, el cineasta confirmó que no está dispuesto a encarar nuevos proyectos con la célebre compañía tras su experiencia durante el rodaje de la remake del clásico de animación que se estrenó en 2019.

El director de Charlie y la fábrica de chocolate describió la experiencia de su última filmación con la productora, con la cual trabajó desde el inicio de su carrera, como “un circo horrible”. Y agregó: “Mi historia es que fui contratado y despedido, como varias veces a lo largo de mi carrera allí. Lo que pasó con Dumbo es por lo que creo que mis días con Disney terminaron. Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en este horrible gran circo. Esa película es bastante autobiográfica en cierto nivel”, mencionó.

Trailer de Dumbo - Fuente: YouTube

Burton también se refirió a la reciente programación de Disney, que presenta varias historias de superhéroes y ciencia ficción que se centran en las películas de Marvel y Star Wars: “Todo llega a estar muy homogeneizado y hay menos espacio para realizar diferentes tipos de producciones. Solo puedo lidiar con un universo, no puedo lidiar con un universo múltiple”, comentó.

El director de El joven manos de tijera se une así a una larga lista de directores destacados que han expresado su descontento por el catálogo actual de películas de superhéroes que se estrenan en los cines. Tal ha sido el caso de Martin Scorsese, que no ha dudado en señalar: “Eso no es cine”. Y ha profundizado: “Honestamente, lo más cercano que puedo relacionar a estas películas, con sus actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos”, indicó el director de The Irishman

En cuanto a su presente laboral, Tim Burton reveló que no está trabajando en ningún largometraje en este momento, aunque eso no significa que no se haya mantenido ocupado. El realizador dirigió recientemente los ocho episodios de Merlina, serie de Netflix basada en La familia Addams creada por Charles Addams. Durante el festival, Burton compartió que continuará volcado en el proyecto, del que participan figuras como Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Fred Armisen, Gwendoline Christie y Christina Ricci.

La serie está enfocada en las aventuras de Merlina (Wednesday en la versión en inglés), la hija mayor de Homero y Morticia Addams. Digna hija de sus padres interpretados por Luis Guzman y Catherina Zeta Jones, la trama sigue a la chica en su ingreso al exclusivo y tenebroso colegio al que también asistieron-y dónde se enamoraron-, sus progenitores.

La acción transcurrirá justamente en la academia Nevermore, lugar donde intentará controlar sus habilidades en medio de una catástrofe que involucra a un monstruo que aterroriza al pueblo. Al mismo tiempo, Merlina tendrá muchos otros conflictos sobrenaturales que solucionar, “mientras navega sus nuevas y muy complicadas relaciones en Nevermore”.

La serie fue creada por Al Gough y Miles Millar, con Burton como director y productor ejecutivo. En cuanto a otras producciones dedicadas al mismo personaje, cabe recordar que Lisa Loring personificó a Merlina en la serie de 1964 creada por David Levy, Christina Ricci hizo lo propio en el film de 1991 de Barry Sonnenfeld; y Chloë Grace Moretz le puso la voz en la película animada de 2019 de la dupla Conrad Vernon-Greg Tiernan.

LA NACION