Peaky Blinders: comenzó el rodaje de la sexta y última temporada de la serie

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 07:24

Casi un año más tarde de lo esperado, finalmente comenzó a filmarse la última temporada de Peaky Blinders. En la sexta entrega de la exitosa serie de BBC, demorada a causa de la pandemia de Covid-19, se definirá la suerte de la familia Shelby y la historia dará un giro hacia lo sobrenatural, según informó su creador Steve Knight.

"Peaky volvió y lo hizo con un estallido. Luego del retraso forzoso debido a la pandemia, la familia está contra las cuerdas y los desafíos son mayores que nunca", declaró Knight.

El guionista nacido en Birmingham, ciudad en la que transcurre la serie, dijo que cree que la última temporada será la mejor de todas y que está convencido de que será del agrado de los fans. También dejó entrever un futuro fuera de la pantalla para la pandilla: "Aunque la serie televisiva esté llegando a su fin, la historia continuará de otra forma".

A su vez, productor ejecutivo de BBC Tommy Bulfin se mostró contento con que el desenlace de la serie ya esté en marcha y elogió el trabajo de Knight. "Los guiones de Steve para la sexta temporada son realmente magníficos", dijo y agregó que se trata de una despedida apropiada que "les encantará a los fans".

Anthony Byrne, director de la quinta temporada, retomará el rol para esta última entrega.

En julio pasado, Knight adelantó durante una rueda de prensa virtual que la serie daría un giro "sobrenatural" y dijo que su intención era examinar en los nuevos episodios si Tommy Shelby (Cillian Murphy) es víctima de una maldición.

"Me gusta el elemento sobrenatural. '¿Tommy está maldito?'. En otras palabras, ¿está todo predestinado, ya fueron trazadas nuestras vidas? ¿Tenemos libre albedrío?", expresó en aquel momento y aclaró que el jefe del clan Shelby siente, al menos por momentos, que no existe la libertad. "Parece que todo está destinado a frenarlo o moverlo hacia una dirección particular. Lo mismo le sucede al resto de la familia", resumió y agregó que desarrollaría más la problemática en la próxima temporada.

Se espera que el rodaje finalice entre mayo y junio. El proceso de edición llevará otros seis meses. Seguramente deberemos aguardar hasta 2022 para conocer el destino de la familia Shelby.

Conforme a los criterios de Más información