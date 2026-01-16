Christian Petersen, tras su milagrosa recuperación: “A mis hijos y a mi mujer les llegaron a decir que se despidieran de mí”

A más de un mes de la grave descompensación que sufrió mientras ascendía al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, Christian Petersen continúa en un proceso de recuperación que todavía le llevará varias semanas más. LA NACION habló con el reconocido chef, de 56 años, que contó cómo sigue hoy y qué enseñanza le dejó lo ocurrido, además de reconocer que lo sucedido fue un milagro.

-¿Cómo te sentís?

-Bien. Mi recuperación va bien. Por suerte voy mejorando día a día. Es impresionante la memoria muscular que tengo y cómo estoy recuperándome.

Christian Petersen, fotografiado en uno de sus paseos por la Patagonia Instagram (@chrispetersenok)

-¿Sos consciente de lo grave que estuviste?

-No sabía que había estado tan mal. Recién ahora me enteré. Y también supe que tenía un virus preexistente y que estaba con un poco de neumonía. La verdad, debería haberme hecho el chequeo.

-¿Ya volviste a trabajar?

-Sí, ya volví a trabajar. Por ahora estoy haciéndolo desde casa, tengo reuniones con mis equipos y con mis socios. Y ya fui al Racket Club, que es uno de los lugares que tengo. Pero voy despacito porque si bien estoy mejor, todavía necesito recuperarme.

-Cuando las personas pasan por situaciones límites suele decirse que aprenden algo... ¿Qué enseñanza te deja lo que te sucedió?

-Lo que pasó me dejó una gran enseñanza y es que hay que cuidarse, escucharse, hacerse los chequeos, los aptos físicos y no creerse tan omnipotente. Me gustaría dejar ese mensaje importante y también agradecer a todo el sistema de salud porque gracias a ellos hoy estoy acá.

-¿Creés en los milagros?

-No lo sé, pero a mis hijos, a mis amigos y a mi mujer les llegaron a decir que se despidieran de mí.

“Falla multiorgánica”

El pasado 12 de diciembre Christian Petersen, acompañado por un grupo de excursionistas y guías, se descompuso en pleno ascenso del volcán Lanín. De inmediato, se activó un operativo de rescate y fue descendido hacia la base, donde lo asistieron y trasladaron al Hospital de Junín de los Andes primero, y luego al Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes. Fue ingresado a terapia intensiva con un cuadro reservado de salud, causado por una falla multiorgánica, un diagnóstico que describe la disfunción simultánea de varios órganos vitales y que requirió atención médica continua y especializada.

Durante varios días su estado fue reservado y los partes médicos oficiales, escasos. El fuerte hermetismo por parte de su entorno hacía pensar en la gravedad del estado de salud del cocinero, y dio lugar a diversas especulaciones acerca de lo ocurrido.

Christian Petersen y su esposa, Sofía Zelaschi (Fuente: Archivo LN)

A pesar de la gravedad inicial, Petersen mostró señales de mejoría y fue extubado en el hospital de la localidad del sur neuquino, lo que permitió evaluar su traslado a un centro médico con mayor complejidad. Finalmente, el 27 de diciembre fue trasladado en avión sanitario al Hospital Alemán de Buenos Aires, donde continuó su recuperación bajo estricta supervisión.

Después de casi un mes de internación y un pronóstico poco alentador, Petersen recibió el alta médica el 5 enero pasado y regresó a su casa junto a su esposa, Sofía Zelaschi, para continuar con su rehabilitación. Durante este proceso de recuperación, el chef aseguró que todavía no se sabe con certeza qué desencadenó el episodio que lo llevó al colapso y que tiene que seguir con algunos estudios para poder determinar su origen.