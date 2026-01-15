Murió Rubén Patagonia, referente del folclore

El cantor Rubén Patagonia murió esta mañana, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego de varios días internado por una enfermedad que padecía desde hacía tiempo. Tenía 69 años.

Rubén Patagonia, difusor de la cultura de pueblos originarios captura de pantalla

Desde la década del noventa se convirtió en una voz referencial del canto patagónico. De hecho, su nombre, Rubén Chauque, cambió por el apodo artístico Rubén Patagonia justamente por esto. Mientras que durante su adolescencia y juventud coqueteó con el rock y el folclore en general, en su madurez se enfocó plenamente en la divulgación de la música que sonaba al Sur del Río Colorado, con especial atención en las expresiones de los pueblos originarios, en las postergaciones y las demandas sociales.

En ese sentido, sus álbumes de finales del siglo pasado y principios de este, Cutral-Co y Volver a ser uno, fueron fundamentales. “En los lugares donde actuamos la gente sabe que hay otra historia que no le han contado. Lo importante es que los más jóvenes se enteren. Aun cuando a mucha gente le moleste -decía recién empezado el siglo XXI, cuando editó Volver a ser uno-. Porque me han llamado por teléfono para decirme: ‘No avivés giles’. Es que a muchos no les gusta que hable sobre Cultral Có, o que pidas que los mapuches tengan las mismas posibilidades que Benetton. Esas cosas son las que calan en uno. Y es lo que uno quiere decir”.

Noticia en desarrollo